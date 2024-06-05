1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Грозный, Шали и Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, д. 3
Расписание: Ежедневно в 07:55 с 1 Марта по 20 декабря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану! Головокружительные панорамы, бархан Сары-кум и турбаза «Главрыба» ждут вас
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
Расписание: Ежедневно 06:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Самурский Лес в Каспийске: Путешествие по джунглям Дагестана
Погрузитесь в атмосферу уникального лианового леса России, где вас ждут живые озера и древний платан
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
- ГГульфия5 июня 2024Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
- ИИлья4 июня 2024Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
- ДДиляра30 мая 2024Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
- ЭЭльвира30 мая 2024Хорошая экскурсия. Отличный гид Арсен, оригинальная подача информации. Рекомендую!
- ИИрина29 мая 2024Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Шикарная природа Дагестана! Замечательный гид Динара! Профессиональный водитель Абдурашид. Всё очень понравилось!
- ВВалерия28 мая 2024Это поездка потрясла меня до самых кончиков волос. Дагестан удивил и поразил своими красотами, места захватывающие. У нас был самый
- ННаталья26 мая 2024Гид Умар сделал нашу поездку не скучной! Весельчак и балагур! Длительность поездки уменьшилась за счёт юмора в разы! Водитель Эльбрус,
- ЮЮлия25 мая 2024Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение каждой достопримечательности, все комфортно
- ААртур25 мая 2024Все отлично! Гид замечательный!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На автобусе»
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