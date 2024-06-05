Экскурсии на автобусе в Каспийске

Найдено 18 экскурсий в категории «На автобусе» в Каспийске, цены от 2 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
100 отзывов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
303 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400 за человека
Грозный, Шали и Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
110 отзывов
Грозный, Шали и Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, д. 3
Расписание: Ежедневно в 07:55 с 1 Марта по 20 декабря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за человека
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану! Головокружительные панорамы, бархан Сары-кум и турбаза «Главрыба» ждут вас
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
Расписание: Ежедневно 06:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Гоор и Кахиб из Каспийска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
11 отзывов
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690 за человека
Самурский Лес - джунгли Дагестана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Самурский Лес в Каспийске: Путешествие по джунглям Дагестана
Погрузитесь в атмосферу уникального лианового леса России, где вас ждут живые озера и древний платан
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000 за всё до 7 чел.
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000 за всё до 6 чел.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
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    локациях,обычаях местных народов,достаточно интересно и с юмором. Водитель аккуратный. Так же нас накормили замечательным обедом. Фирму рекомендую,все удобно. На вторую экскурсию даже скидка.

  • Г
    Гульфия
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
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    Затем мы отправились на нашу первую локацию. Там нас с ветерком прокатили на катере, очень красивые места. После этого опять была небольшая заминка, у нас не заводился автобус. Завели с толкача. На следующий локации нас опять ждал небольшой сюрприз!!!! Наш гид подрался (но это ему не помешало продолжить экскурсию). Мы отправились дальше. Нас ждал очень вкусный обед. Мы ели форель и пробовали местную хухню (хинкал, для любителя). Посетили одно из достопримечательностей Дагестана. Пещеру Нохьо, кстати рекомендую. Там очень красиво и много всего. Вход платный, но этого стоит. После неё мы поехали на знаменитый бархан. Песок был замечательный и горячий, можно ходить босиком. После мы отправились домой. Спасибо за экскурсию. Хоть и были маленькие неприятности, но домой мы вернулись во время и довольные.

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней
  • Д
    Диляра
    30 мая 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
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    экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу, интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

  • Э
    Эльвира
    30 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун
    Хорошая экскурсия. Отличный гид Арсен, оригинальная подача информации. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Шикарная природа Дагестана! Замечательный гид Динара! Профессиональный водитель Абдурашид. Всё очень понравилось!
  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Это поездка потрясла меня до самых кончиков волос. Дагестан удивил и поразил своими красотами, места захватывающие. У нас был самый
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    лучший гид Динара и водитель Насир, они задавали нам очень дружелюбную, веселую, энергичную атмосферу. А какой был обед, танцы - за это отдельное спасибо. Молодцы 👏. Я ещё сюда обязательно вернусь и обращусь к вам. Спасибо большое вам за потрясающие эмоции и время

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Гид Умар сделал нашу поездку не скучной! Весельчак и балагур! Длительность поездки уменьшилась за счёт юмора в разы! Водитель Эльбрус,
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    опытный рулевой! Спасибо за проведённый с вами день! Гиды фотографируйте группы,которые возите вместе на память,составите себе портфолио,а это пригодится для ведения соц сетей. Еще раз спасибо!

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение каждой достопримечательности, все комфортно
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    не растянуто по времени и не бегом, помимо экскурсий, есть время на самостоятельную прогулку по Грозному. Очень понравился гид от Кавказ ТУР, Азим - харизматичный, с хорошим чувством юмора мужчина, хорошо владеет материалом, в пути рассказал и о Дагестане и о Чечне много фактов из истории, особенностей менталитета разных народов. Водителю отдельная благодарность за безопасную езду и зарядку телефона! 😉

    Замечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещениеЗамечательная экскурсия, все основные локации Чечни за 1 день. Чёткий тайминг, хорошо рассчитано время на посещение
  • А
    Артур
    25 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
    Все отлично! Гид замечательный!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
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  3. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
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  5. Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
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