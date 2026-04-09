Мои заказы

Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)

По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Это путешествие для тех, кому интересна не только красота, но и мощь — созидательная мощь природы и человеческого духа.

Маршрут построен так, чтобы вы ощутили масштаб и контраст: от гигантских гидротехнических сооружений до призрачной тишины древнего аула и грохота подземного водопада.
5
2 отзыва
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Каспийска

Дорога — время настроиться на грандиозные впечатления. Гид расскажет о природных и инженерных чудесах, которые предстоит увидеть, и хитросплетениях истории.

9:00 — Гимринский тоннель

Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны.

9:40 — Ирганайское водохранилище

Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды.

11:00–14:00 — аул-призрак Гамсутль

Пеший подъём (около 40-60 минут в спокойном темпе) к «кавказскому Мачу-Пикчу». Мы пройдём по главной улице исчезнувшего аула, где вы увидите, как жили люди в гармонии с вертикальным миром.

14:20–15:20 — обед в горном селении

15:30 — Чохские террасы

Мы подъедем к ним со смотровой площадки. Вы не просто увидите ступени на склонах — а поймёте гениальную инженерную мысль древних. И услышите истории о том, как человек побеждал гору, не разрушая её

15:50 — Гунибская и Гергебильская ГЭС

Короткие остановки у впечатляющих видов на плотины и гидроэлектростанции. Мы не будем заходить внутрь, но с высоты оценим мощь и красоту этих стратегических объектов, вписанных в пейзаж.

16:20–17:10 — Салтинский подземный водопад

Кульминация дня. Спуск в пещеру к единственному в России подземному водопаду. Внутри царит полумрак, слышен нарастающий гул, а в лучах прожекторов играют брызги.

~20:00 — возвращение в Каспийск

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Для детей установим кресло или бустер
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
  • Подъём к Гамсутль — 1,5 км. Набор высоты плавный, справятся путешественники любого уровня подготовки

Дополнительные расходы

  • Обед — 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный
  • Джиппинг к вершине — 200 ₽ за чел.
  • Билет на Салтинский водопад — 100 ₽ за чел.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 12+3300 ₽
Пенсионеры любого возраста3200 ₽
Дети от 4 до 11 лет3000 ₽
дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 282 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Артём
Был в туре с гидом Энвером и водителем Мухтаром - очень положительные и харизматичные люди. Энверу большая благодарность за искреннюю сердечную отдачу - видно, что человек живет своим делом и
читать дальшеуменьшить

это очень вдохновляет. Рассказывал истории и описывал места, которые встречались на пути, отвечал на все вопросы и было очень приятно общаться с ним. Что касается самих мест, например Черкейское водохралище, пещера, горы - это было прекрасно) я сам приехал с гор, но таких видов не встречал. Всем советую данного гида и водителя - мощная связка 🔥🫀

Был в туре с гидом Энвером и водителем Мухтаром - очень положительные и харизматичные люди. Энверу
Был в туре с гидом Энвером и водителем Мухтаром - очень положительные и харизматичные люди. Энверу
Был в туре с гидом Энвером и водителем Мухтаром - очень положительные и харизматичные люди. Энверу
Был в туре с гидом Энвером и водителем Мухтаром - очень положительные и харизматичные люди. Энверу
Был в туре с гидом Энвером и водителем Мухтаром - очень положительные и харизматичные люди. Энверу
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия понравилась, все что ожидали увидеть - увидели, все локации очень красивые. Комплексный обед был вкусный, порции больше. Спасибо гиду Шамилю и водителю Рустаму - было весело и интересно.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каспийска

Похожие экскурсии на «Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)»

Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасы в мини-группе
Пешая
На автобусе
На микроавтобусе
14 часов
439 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасы в мини-группе
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июн в 07:00
3700 ₽ за человека
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
На машине
13 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
20 июн в 07:30
21 июн в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Рукотворные Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
Погрузитесь в историю и природу Дагестана: Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Уникальные места ждут вашего визита
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
На автобусе
10 часов
3 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
Путешествие в сердце Кавказа: аул-призрак Гамсутль и скрытый в пещере Салтинский водопад. Откройте тайны горного мира
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
20 июн в 07:00
3300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каспийске
3300 ₽ за человека