Дорога — время настроиться на грандиозные впечатления. Гид расскажет о природных и инженерных чудесах, которые предстоит увидеть, и хитросплетениях истории.
9:00 — Гимринский тоннель
Мы будем проезжать Гимринский тоннель — важный инженерный объект, соединяющий два района города, и являющийся самым длинным тоннелем в России. Его протяжённость составляет более 5 км, что делает его уникальным сооружением в транспортной инфраструктуре страны.
9:40 — Ирганайское водохранилище
Сделаем остановку на крупном искусственном озере на реке Аварское Койсу, созданное для гидроэнергетики и регулирования стока воды.
11:00–14:00 — аул-призрак Гамсутль
Пеший подъём (около 40-60 минут в спокойном темпе) к «кавказскому Мачу-Пикчу». Мы пройдём по главной улице исчезнувшего аула, где вы увидите, как жили люди в гармонии с вертикальным миром.
14:20–15:20 — обед в горном селении
15:30 — Чохские террасы
Мы подъедем к ним со смотровой площадки. Вы не просто увидите ступени на склонах — а поймёте гениальную инженерную мысль древних. И услышите истории о том, как человек побеждал гору, не разрушая её
15:50 — Гунибская и Гергебильская ГЭС
Короткие остановки у впечатляющих видов на плотины и гидроэлектростанции. Мы не будем заходить внутрь, но с высоты оценим мощь и красоту этих стратегических объектов, вписанных в пейзаж.
16:20–17:10 — Салтинский подземный водопад
Кульминация дня. Спуск в пещеру к единственному в России подземному водопаду. Внутри царит полумрак, слышен нарастающий гул, а в лучах прожекторов играют брызги.
~20:00 — возвращение в Каспийск
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
Для детей установим кресло или бустер
С вами поедет один из гидов нашей команды
Подъём к Гамсутль — 1,5 км. Набор высоты плавный, справятся путешественники любого уровня подготовки
Дополнительные расходы
Обед — 700 ₽ за чел. Но можно разделить его на двоих, так как он очень сытный
Джиппинг к вершине — 200 ₽ за чел.
Билет на Салтинский водопад — 100 ₽ за чел.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный 12+
3300 ₽
Пенсионеры любого возраста
3200 ₽
Дети от 4 до 11 лет
3000 ₽
дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 282 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами.
Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Артём
Был в туре с гидом Энвером и водителем Мухтаром - очень положительные и харизматичные люди. Энверу большая благодарность за искреннюю сердечную отдачу - видно, что человек живет своим делом и читать дальшеуменьшить
это очень вдохновляет. Рассказывал истории и описывал места, которые встречались на пути, отвечал на все вопросы и было очень приятно общаться с ним. Что касается самих мест, например Черкейское водохралище, пещера, горы - это было прекрасно) я сам приехал с гор, но таких видов не встречал. Всем советую данного гида и водителя - мощная связка 🔥🫀
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Е
Екатерина
Экскурсия понравилась, все что ожидали увидеть - увидели, все локации очень красивые. Комплексный обед был вкусный, порции больше. Спасибо гиду Шамилю и водителю Рустаму - было весело и интересно.
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