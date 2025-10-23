Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к Салтинскому водопаду - это возможность провести день среди величественных гор и старинных легенд.
Вас ждёт насыщенная программа: переезд через живописные ущелья, виды на Гимринскую башню и Ирганайское водохранилище, подъём в атмосферный Гамсутль на высоте 1418 м и прогулка по узкому каньону к уникальному водопаду. Истории про аварцев, их быт и традиции сделают поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные горные виды
- 🕰️ Атмосфера старинного аула
- 🌊 Уникальный водопад в пещере
- 📜 Легенды и истории горного народа
- 🚐 Комфортный переезд на микроавтобусе
Что можно увидеть
- Гамсутль
- Салтинский водопад
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
Описание экскурсии
- Переезд через живописные ущелья и Гимринский тоннель
- Виды на Гимринскую башню, Ирганайское водохранилище, Гунибскую ГЭС, мемориальный комплекс «Андалал»
- Подъём в заброшенный аул — атмосферный Гамсутль на высоте 1418 м
- Прогулка к Салтинскому водопаду по узкому каньону
- Истории про аварцев, быт и традиции горного народа
Тайминг
07:00 — выезд из Махачкалы
В пути — санитарные остановки и смотровые точки.
11:30 — Гамсутль
Маршрут с не самым простым пешим подъёмом — но это стоит того! Вы исследуете аул под рассказы гида.
15:30 — переезд к Салтинскому водопаду
Небольшой пеший маршрут через ущелье, осмотр водопада.
18:00 — выезд обратно в Каспийск
Тайминг может меняться в зависимости от погоды и темпа группы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В этом путешествии действительно важна удобная обувь, пеший трек непростой
- Вас будет сопровождать гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- национальный обед — 600 ₽
- подъём и спуск в Гамсутль на внедорожнике — 100 ₽ в одну сторону
- билет к Салтинскому водопаду — 100 ₽
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 12+
|3000 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2900 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 378 туристов
Вся жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий non-stop. Мы разведываем новые места, подбираем и проверяем новые направления, планируем программы, чтобы затем упаковать всё это в готовые идеи для вашего отпуска! У нас штат квалифицированных гидов и водителей, в приоритете — индивидуальный подход к каждому путешественнику. Мы будем очень рады видеть вас в гостях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
23 окт 2025
Все супер
О
Ольга
11 окт 2025
Большое спасибо за интересную и познавательную поездку. Все понравилось.
И
Ирина
27 июл 2025
Потрясающая экскурсия! Захватывающие виды, очень обаятельный гид Абакар рассказал нам много интересных историй о Дагестане. Поездка прошла замечательно, хочется вернуться и еще раз испытать этот восторг. Большое спасибо!
