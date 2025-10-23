Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к Салтинскому водопаду - это возможность провести день среди величественных гор и старинных легенд. Вас ждёт насыщенная программа: переезд через живописные ущелья, виды на Гимринскую башню и Ирганайское водохранилище, подъём в атмосферный Гамсутль на высоте 1418 м и прогулка по узкому каньону к уникальному водопаду. Истории про аварцев, их быт и традиции сделают поездку незабываемой

Описание экскурсии

Переезд через живописные ущелья и Гимринский тоннель

Тайминг

07:00 — выезд из Махачкалы

В пути — санитарные остановки и смотровые точки.

11:30 — Гамсутль

Маршрут с не самым простым пешим подъёмом — но это стоит того! Вы исследуете аул под рассказы гида.

15:30 — переезд к Салтинскому водопаду

Небольшой пеший маршрут через ущелье, осмотр водопада.

18:00 — выезд обратно в Каспийск

Тайминг может меняться в зависимости от погоды и темпа группы.

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter

В этом путешествии действительно важна удобная обувь, пеший трек непростой

Вас будет сопровождать гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается: