А еще в путешествии будут Чохские террасы, яркие водохранилища, Салтинский водопад и обед с дагестанским колоритом.
Описание экскурсии
Путь к сердцу Дагестана
Дороги в нашем крае — уже сама по себе достопримечательность. Мы будем петлять по живописным серпантинам, проедем через Гимринский тоннель — самый длинный в России. Остановимся у Гимринской башни, ставшей свидетельницей многих исторических событий. А еще сделаем фото-паузу у Ирганайского водохранилища: здесь в изумрудных водах, как в зеркале, отражаются горы.
Рукотворные террасы
Одна из топовых локаций на маршруте — ландшафты близ аула Чох, творение природы и человека. Любуясь этими пейзажами, вы поймете, что значит сельскохозяйственный труд в горной местности.
Обед в гостях у аварской семьи
Время подкрепиться по-дагестански! На обед заглянем к аварской семье, проживающей в селе Чох. Вы попробуете национальные блюда, приготовленные с домашним теплом, а еще познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.
Дагестанский Мачу-Пикчу
После вас ждет небольшое восхождение к аулу Гамсутль. Когда-то здесь кипела жизнь — теперь же крепость покинута и уже отходит под власть природы. Мы пройдем по пустынным улицам аула, поговорим, какими легендами овеяны его развалины, вспомним о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей.
Водопад под землей
Затем вы спуститесь в подземную пещеру, где увидите Салтинский водопад: брызги воды, каменные своды и солнце, проникающее сквозь световые колодцы… А по пути к этой атмосферной локации посетим Гунибское и Гергебильское водохранилища, окруженные высокими горами.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Land Cruise. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
- До аула Чох ехать около 3 часов, по дороге мы будем останавливаться в живописных и исторических местах
- Подъём к Гамсутлю займет примерно час (в одну сторону), часть пути мы преодолеем пешком, а часть на авто (или по желанию можно на лошадях)
- Пожилым людям со слабой опорно-двигательной системой и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит рассчитать свои силы и возможности перед экскурсией. Дети от 6 лет, как правило, справляются с подъёмом легко.
Дополнительные расходы
- Экосбор для посещения «Салтинский подземный водопад» — 100 руб. /чел.
- Обед (по желанию) — от 700 руб. /чел.
- Подъём на лошадях до аула Гамсутль (по желанию) — от 1000 руб. /чел.
- Подъём на на внедорожнике до аула Гамсутль (по желанию) — от 100 руб. /чел.
- Сувениры и другие личные расходы