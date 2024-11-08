«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска

Раскрыть легенды аула-призрака, впечатлиться природными памятниками и побывать в гостях у аварцев
В горах Кавказа прячется множество тайн — вы отправитесь к одной из них: древнему аулу Гамсутль, ныне покинутому. Гуляя по зарастающим улочкам и заглядывая в окна разрушающихся домов, услышите истории нашего гида.

А еще в путешествии будут Чохские террасы, яркие водохранилища, Салтинский водопад и обед с дагестанским колоритом.
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
«Ханская крепость», подземный водопад и рукотворные террасы из Каспийска
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путь к сердцу Дагестана

Дороги в нашем крае — уже сама по себе достопримечательность. Мы будем петлять по живописным серпантинам, проедем через Гимринский тоннель — самый длинный в России. Остановимся у Гимринской башни, ставшей свидетельницей многих исторических событий. А еще сделаем фото-паузу у Ирганайского водохранилища: здесь в изумрудных водах, как в зеркале, отражаются горы.

Рукотворные террасы

Одна из топовых локаций на маршруте — ландшафты близ аула Чох, творение природы и человека. Любуясь этими пейзажами, вы поймете, что значит сельскохозяйственный труд в горной местности.

Обед в гостях у аварской семьи

Время подкрепиться по-дагестански! На обед заглянем к аварской семье, проживающей в селе Чох. Вы попробуете национальные блюда, приготовленные с домашним теплом, а еще познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.

Дагестанский Мачу-Пикчу

После вас ждет небольшое восхождение к аулу Гамсутль. Когда-то здесь кипела жизнь — теперь же крепость покинута и уже отходит под власть природы. Мы пройдем по пустынным улицам аула, поговорим, какими легендами овеяны его развалины, вспомним о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей.

Водопад под землей

Затем вы спуститесь в подземную пещеру, где увидите Салтинский водопад: брызги воды, каменные своды и солнце, проникающее сквозь световые колодцы… А по пути к этой атмосферной локации посетим Гунибское и Гергебильское водохранилища, окруженные высокими горами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota Alphard или джипе Toyota Land Cruise. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов-водителей нашей команды
  • До аула Чох ехать около 3 часов, по дороге мы будем останавливаться в живописных и исторических местах
  • Подъём к Гамсутлю займет примерно час (в одну сторону), часть пути мы преодолеем пешком, а часть на авто (или по желанию можно на лошадях)
  • Пожилым людям со слабой опорно-двигательной системой и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит рассчитать свои силы и возможности перед экскурсией. Дети от 6 лет, как правило, справляются с подъёмом легко.

Дополнительные расходы

  • Экосбор для посещения «Салтинский подземный водопад» — 100 руб. /чел.
  • Обед (по желанию) — от 700 руб. /чел.
  • Подъём на лошадях до аула Гамсутль (по желанию) — от 1000 руб. /чел.
  • Подъём на на внедорожнике до аула Гамсутль (по желанию) — от 100 руб. /чел.
  • Сувениры и другие личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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