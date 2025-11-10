Мои заказы

Экскурсия по Сулакскому каньону

Мы с вами посетим такие места как Чиркейское Водохранилище, Смотровая площадка в посёлке Дубки, Чиркейская ГЭС и многие другие!
Описание экскурсии

Доброго времени суток! Мы рады приветствовать вас в наших прекрасных краях! Приглашаем вас в увлекательное путешествие, посетив разнообразные достопримечательности:

  • Чиркейское Водохранилище
  • Прогулки на катерах
  • Смотровая площадка п. Дубки
  • Чиркейская ГЭС
  • Подвесной мост
  • Пещера Нохъо
  • Глав Рыба (форелевое хозяйство)
  • Ресторан "У меня"

Мы предлагаем индивидуальные поездки на комфортабельном автомобиле. Если у вас возникнут вопросы или пожелания, не стесняйтесь обращаться — я готов помочь! Вместе мы сможем организовать вашу поездку так, чтобы она осталась в памяти как яркое и положительное событие.

Дополнительные Услуги

Также я могу встретить вас в аэропорту и помочь с выбором квартиры в удобном для вас районе. Предварительная бронь приветствуется.

Экскурсии по Дагестану и Чечне

Кроме того, я с радостью свожу вас по другим интересным местам Дагестана и Чечни. Каждый уголок этих регионов полон историй и уникальных культурных моментов.

Желаю всем добра и жду вас в наших краях!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что не входит в цену
  • Вход в подвесной мост (500-700 руб.)
  • Обед
  • Прогулка на катере (5-6 тыс. руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каспийск ул. Советская д. 13
Завершение: Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

