Мы с вами посетим такие места как Чиркейское Водохранилище, Смотровая площадка в посёлке Дубки, Чиркейская ГЭС и многие другие!

Описание экскурсии

Доброго времени суток! Мы рады приветствовать вас в наших прекрасных краях! Приглашаем вас в увлекательное путешествие, посетив разнообразные достопримечательности:

Чиркейское Водохранилище

Прогулки на катерах

Смотровая площадка п. Дубки

Чиркейская ГЭС

Подвесной мост

Пещера Нохъо

Глав Рыба (форелевое хозяйство)

Ресторан "У меня"

Мы предлагаем индивидуальные поездки на комфортабельном автомобиле. Если у вас возникнут вопросы или пожелания, не стесняйтесь обращаться — я готов помочь! Вместе мы сможем организовать вашу поездку так, чтобы она осталась в памяти как яркое и положительное событие.

Дополнительные Услуги

Также я могу встретить вас в аэропорту и помочь с выбором квартиры в удобном для вас районе. Предварительная бронь приветствуется.

Экскурсии по Дагестану и Чечне

Кроме того, я с радостью свожу вас по другим интересным местам Дагестана и Чечни. Каждый уголок этих регионов полон историй и уникальных культурных моментов.

Желаю всем добра и жду вас в наших краях!