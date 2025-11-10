Доброго времени суток! Мы рады приветствовать вас в наших прекрасных краях! Приглашаем вас в увлекательное путешествие, посетив разнообразные достопримечательности:
Чиркейское Водохранилище
Прогулки на катерах
Смотровая площадка п. Дубки
Чиркейская ГЭС
Подвесной мост
Пещера Нохъо
Глав Рыба (форелевое хозяйство)
Ресторан "У меня"
Мы предлагаем индивидуальные поездки на комфортабельном автомобиле. Если у вас возникнут вопросы или пожелания, не стесняйтесь обращаться — я готов помочь! Вместе мы сможем организовать вашу поездку так, чтобы она осталась в памяти как яркое и положительное событие.
Дополнительные Услуги
Также я могу встретить вас в аэропорту и помочь с выбором квартиры в удобном для вас районе. Предварительная бронь приветствуется.
Экскурсии по Дагестану и Чечне
Кроме того, я с радостью свожу вас по другим интересным местам Дагестана и Чечни. Каждый уголок этих регионов полон историй и уникальных культурных моментов.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.