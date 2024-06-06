Чиркейское водохранилище – экскурсии в Каспийске

Найдено 13 экскурсий в категории «Чиркейское водохранилище» в Каспийске, цены от 3 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
100 отзывов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
95 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000 за всё до 4 чел.
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
Индивидуальная
12 часов
43 отзыва
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690 за человека
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000 за всё до 6 чел.
Великолепные горы и песчаные волны
Индивидуальная
2 часа
Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска
Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 17 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Все круто, впечатлений море
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
    читать дальше

    локациях,обычаях местных народов,достаточно интересно и с юмором. Водитель аккуратный. Так же нас накормили замечательным обедом. Фирму рекомендую,все удобно. На вторую экскурсию даже скидка.

  • Г
    Гульфия
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
    читать дальше

    Затем мы отправились на нашу первую локацию. Там нас с ветерком прокатили на катере, очень красивые места. После этого опять была небольшая заминка, у нас не заводился автобус. Завели с толкача. На следующий локации нас опять ждал небольшой сюрприз!!!! Наш гид подрался (но это ему не помешало продолжить экскурсию). Мы отправились дальше. Нас ждал очень вкусный обед. Мы ели форель и пробовали местную хухню (хинкал, для любителя). Посетили одно из достопримечательностей Дагестана. Пещеру Нохьо, кстати рекомендую. Там очень красиво и много всего. Вход платный, но этого стоит. После неё мы поехали на знаменитый бархан. Песок был замечательный и горячий, можно ходить босиком. После мы отправились домой. Спасибо за экскурсию. Хоть и были маленькие неприятности, но домой мы вернулись во время и довольные.

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней
  • О
    Олег
    2 июня 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день, с нашей небольшой компанией, в горах Дагестана. Надеемся, что обязательно ещё встретимся и продолжим знакомство с твоей малой Родиной. Олег-Наталья, Дима-Наташа, Коля-Ира.
    Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не любим групповые туры на
    читать дальше

    микроавтобусах, а тут и комфортабельный автомобиль для асфальта, и настоящий джип для бездорожья, и скоростной катер для каньона. Особенно рекомендую нанять катер на каньоне (не водохранилище) - это наиболее сильное впечатление от всех членов семьи. Плюс Мурад отлично нафоткал в самых классных ракурсах. Рекомендуем.

    Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад, огромное тебе Спасибо! за возможность "взлетить" выше горных орлов и наслаждаться их фантастическим полетом!
    Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад
  • Ж
    Жанар
    28 мая 2024
    От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
    Тур был очень насыщенным. Сулакский каньон, главрыба, чиркейское водохранилище, бархан Сары Кун. Были в поездке с детьми, на маме очень
    читать дальше

    понравилось. Магомед - очень грамотный, пунктуальный гид, профессионал своего дела, нас не торопил, много полезной информации нам рассказал, так сказать кругозор расширил)

  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
    Провели два прекрасных дня, с нашим- теперь самым любимым гидом Магомедом. Были на двух экскурсиях 25 и 26 мая. Сначала
    читать дальше

    посетили Хунзах, на другой день Сулакский каньон. Магомед- прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и просто душевный человек. Обязательно будем советовать его друзьям и знакомым. С ним не было скучно даже долгой дорогой, он сделал наше путешествие незабываемым. ❤️

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Это наша первая экскурсия в Дагестане. Впечатления самые лучшие! Гид Тамерлан отличный рассказчик, много интересной информации, подаёт её с юмором,
    читать дальше

    маршрут понравился, мечтали увидеть Сулакский каньон, увидели с разных ракурсов. Было так интересно, что сразу записались на ещё одну экскурсию, не пожалели!

    Это наша первая экскурсия в Дагестане. Впечатления самые лучшие! Гид Тамерлан отличный рассказчик, много интересной информации

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Чиркейское водохранилище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
  2. Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
  4. Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
  5. От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Чиркейское водохранилище" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 300 до 26 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 607 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Каспийске на 2024 год по теме «Чиркейское водохранилище», 607 ⭐ отзывов, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам