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Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Вы отправитесь к главным природным сокровищам Дагестана.

Увидите со смотровых площадок живописный Сулакский каньон с парящими над головой орлами и посетите самую мощную ГЭС на Северном Кавказе. Пообедаете в форелевом хозяйстве. А в завершение встретите атмосферный закат в царстве песчаных дюн.
4.8
65 отзывов
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Описание экскурсии

Насыщенная программа с оптимальным маршрутом

  • Мы встретимся рано утром и отправимся в путешествие. В дороге вас будут сопровождать чудесные виды дагестанских пейзажей на рассвете, а также рассказы о национальной культуре и истории республики.
  • Первый объект по пути — Чиркейская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете о строительстве самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе и увидите вторую по высоте арочную плотину в России.
  • Далее вы посетите смотровую площадку «Дубки», где поговорим о прошлом и настоящем поселка градостроителей.
  • Поднявшись на обзорную площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой.
  • Рассмотрев каньон со всех ракурсов, вы отправитесь на обед из блюд национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении.
  • Увидите знаменитый бархан Сарыкум, уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан вторым по величине песчаным барханом в мире, а также искусственно созданную пещеру Нохъо, в которую можно попасть через подвесной мост, высотой 60 м. и протяженностью 70 м.

Организационные детали

  • В стоимость входит обед.
  • Дополнительно оплачиваются билеты по желанию: Бархан Сарыкум — 250 ₽ за чел., пещера Нохъо 500 ₽ за чел. по будням и 700 ₽ за чел. по выходным, катание на катере — от 500 ₽ за чел.
  • В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет.
  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.

Обратите внимание

  • Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время поездки.
  • Также нельзя брать с собой животных.

ежедневно в 07:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8999 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Олеся
Этот день я не забуду никогда! Невероятные впечатления, прекрасный сервис, отдельное спасибо водителю Гаджи за бережную езду. Наш гид Мурад рассказал нам столько интересного, что слушали с открытым ртом! Все прошло идеально. Спасибо вам огромное за этот день! Процветания вам!
Этот день я не забуду никогда! Невероятные впечатления, прекрасный сервис, отдельное спасибо водителю Гаджи за бережную
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Юлия
Вчера ездили на Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Эта экскурсия принесла много неожиданных открытий:

1. Пробки в Дагестане есть не только на дорогах! Катания на катере по Чиркейскому водохранилищу мы ждали
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около двух часов, потому что практически одновременно к причалу приехало несколько туристических микроавтобусов. Долго, но этого того стоило — прокатились с ветерком, насладились красотой и хапнули адреналина! 😁

2. Вкусные персики существуют! На рынках Дербента и Каспийска нам попадался какой-то твёрдый сорт, а в селе Чиркей по пути к Сулакскому каньону мы купили очень сочные персики.

3. Каньон безумно красивый! Дух захватывает, когда стоишь почти на той же высоте, где летают орлы.

4. На смотровой площадке Сулакского каньона и в форелевом хозяйстве хорошо развитая туристическая инфраструктура — красиво, удобно, много кофеен, атмосферных сувенирных лавочек.

5. В кафе «Кавказ» рядом с форелевым хозяйством безумно вкусная рыба и, кажется, лучшие чуду с творогом из всех, что мы пробовали. 😋

6. Бархан Сарыкум впечатляет!

Спасибо за интересную и насыщенную экскурсию нашему гиду Шамилю, который рассказал о народах Дагестана, традициях аварцев и современной жизни в регионе. Шамилю удалось вовлечь в беседу всю группу и создать непринужденную и весёлую атмосферу во время поездки. Помогал ему в этом наш водитель Абдула — постоянно шутил! 😊

Вчера ездили на Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Эта экскурсия принесла много неожиданных открытий:
Вчера ездили на Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Эта экскурсия принесла много неожиданных открытий:
Вчера ездили на Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Эта экскурсия принесла много неожиданных открытий:
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М
Ни секунды не пожалели, что выбрали на 14 сентября 2024г. жтот маршрут. Очень насыщенная программа, где всё интересно: бархан Сарыкум, пещеры Нохъо, смотровая площадка в Дубках, форелевое хозяйство, но САМОЕ, САМОЕ- катание на катерах! Адреналин вам обеспечен! И страшно, и весело, и запоминающе! Спасибо большое гиду Алиму, такой молодец, зажигалочка! День, проведенный с вашей компанией, будет долго в памяти!
Ни секунды не пожалели, что выбрали на 14 сентября 2024г. жтот маршрут. Очень насыщенная программа, где
Ни секунды не пожалели, что выбрали на 14 сентября 2024г. жтот маршрут. Очень насыщенная программа, где
Ни секунды не пожалели, что выбрали на 14 сентября 2024г. жтот маршрут. Очень насыщенная программа, где
Ни секунды не пожалели, что выбрали на 14 сентября 2024г. жтот маршрут. Очень насыщенная программа, где
Ни секунды не пожалели, что выбрали на 14 сентября 2024г. жтот маршрут. Очень насыщенная программа, где
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Анастасия
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка прошла организованно и с душой. Отдельное спасибо нашему водителю - мастер,каких поискать в разных дорожных условиях💪 Отдельное спасибо за внимание к сыну С радостью вспоминаем.
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка+1
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка
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Дарья
Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто сказочная природа. Вкусный и сытный обед. Роекомендую данную тур фирму, к клиентам относятся уважительно. Всю информацию по поездке дали четко и понятно. Благодарю нашего гида за информационный материал, которым он с нами поделился.
Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто
Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто
Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто
Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто
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Наталья
Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон. Он потрясающий. Гид показал нам самые красивые места и рассказал много интересного про каждое место. Экскурсия заняла целый день, но это того стоило!
Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон.
Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон.
Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон.
Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон.
Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон.
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