Вы отправитесь к главным природным сокровищам Дагестана.
Увидите со смотровых площадок живописный Сулакский каньон с парящими над головой орлами и посетите самую мощную ГЭС на Северном Кавказе. Пообедаете в форелевом хозяйстве. А в завершение встретите атмосферный закат в царстве песчаных дюн.
Увидите со смотровых площадок живописный Сулакский каньон с парящими над головой орлами и посетите самую мощную ГЭС на Северном Кавказе. Пообедаете в форелевом хозяйстве. А в завершение встретите атмосферный закат в царстве песчаных дюн.
Описание экскурсии
Насыщенная программа с оптимальным маршрутом
- Мы встретимся рано утром и отправимся в путешествие. В дороге вас будут сопровождать чудесные виды дагестанских пейзажей на рассвете, а также рассказы о национальной культуре и истории республики.
- Первый объект по пути — Чиркейская ГЭС и водохранилище. Вы узнаете о строительстве самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе и увидите вторую по высоте арочную плотину в России.
- Далее вы посетите смотровую площадку «Дубки», где поговорим о прошлом и настоящем поселка градостроителей.
- Поднявшись на обзорную площадку, вы оцените панорамы одного из самых глубоких каньонов мира с рекой, извивающейся между скал бирюзовой лентой.
- Рассмотрев каньон со всех ракурсов, вы отправитесь на обед из блюд национальной кухни в форелевом хозяйстве или другом местном заведении.
- Увидите знаменитый бархан Сарыкум, уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан вторым по величине песчаным барханом в мире, а также искусственно созданную пещеру Нохъо, в которую можно попасть через подвесной мост, высотой 60 м. и протяженностью 70 м.
Организационные детали
- В стоимость входит обед.
- Дополнительно оплачиваются билеты по желанию: Бархан Сарыкум — 250 ₽ за чел., пещера Нохъо 500 ₽ за чел. по будням и 700 ₽ за чел. по выходным, катание на катере — от 500 ₽ за чел.
- В поездку вы можете взять с собой детей от 3 лет.
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.
Обратите внимание
- Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время поездки.
- Также нельзя брать с собой животных.
ежедневно в 07:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8999 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Этот день я не забуду никогда! Невероятные впечатления, прекрасный сервис, отдельное спасибо водителю Гаджи за бережную езду. Наш гид Мурад рассказал нам столько интересного, что слушали с открытым ртом! Все прошло идеально. Спасибо вам огромное за этот день! Процветания вам!
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Вчера ездили на Сулакский каньон и бархан Сарыкум. Эта экскурсия принесла много неожиданных открытий:
1. Пробки в Дагестане есть не только на дорогах! Катания на катере по Чиркейскому водохранилищу мы ждали
1. Пробки в Дагестане есть не только на дорогах! Катания на катере по Чиркейскому водохранилищу мы ждали
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М
Ни секунды не пожалели, что выбрали на 14 сентября 2024г. жтот маршрут. Очень насыщенная программа, где всё интересно: бархан Сарыкум, пещеры Нохъо, смотровая площадка в Дубках, форелевое хозяйство, но САМОЕ, САМОЕ- катание на катерах! Адреналин вам обеспечен! И страшно, и весело, и запоминающе! Спасибо большое гиду Алиму, такой молодец, зажигалочка! День, проведенный с вашей компанией, будет долго в памяти!
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Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Тимуру за профессиональное ведение экскурсии,за чуткое отношение к туристам. Поездка прошла организованно и с душой. Отдельное спасибо нашему водителю - мастер,каких поискать в разных дорожных условиях💪 Отдельное спасибо за внимание к сыну С радостью вспоминаем.
+1
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Сегодня состоялась наша экскурсия в Сулакский каньон и бархан Сарыкум - впечатлений море. Красивая, местами просто сказочная природа. Вкусный и сытный обед. Роекомендую данную тур фирму, к клиентам относятся уважительно. Всю информацию по поездке дали четко и понятно. Благодарю нашего гида за информационный материал, которым он с нами поделился.
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Экскурсия очень крутая! Мы посетили бархан, пещеру, рыбное хозяйство, покатались на катере и собственно сам каньон. Он потрясающий. Гид показал нам самые красивые места и рассказал много интересного про каждое место. Экскурсия заняла целый день, но это того стоило!
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