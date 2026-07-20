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около двух часов, потому что практически одновременно к причалу приехало несколько туристических микроавтобусов. Долго, но этого того стоило — прокатились с ветерком, насладились красотой и хапнули адреналина! 😁



2. Вкусные персики существуют! На рынках Дербента и Каспийска нам попадался какой-то твёрдый сорт, а в селе Чиркей по пути к Сулакскому каньону мы купили очень сочные персики.



3. Каньон безумно красивый! Дух захватывает, когда стоишь почти на той же высоте, где летают орлы.



4. На смотровой площадке Сулакского каньона и в форелевом хозяйстве хорошо развитая туристическая инфраструктура — красиво, удобно, много кофеен, атмосферных сувенирных лавочек.



5. В кафе «Кавказ» рядом с форелевым хозяйством безумно вкусная рыба и, кажется, лучшие чуду с творогом из всех, что мы пробовали. 😋



6. Бархан Сарыкум впечатляет!



Спасибо за интересную и насыщенную экскурсию нашему гиду Шамилю, который рассказал о народах Дагестана, традициях аварцев и современной жизни в регионе. Шамилю удалось вовлечь в беседу всю группу и создать непринужденную и весёлую атмосферу во время поездки. Помогал ему в этом наш водитель Абдула — постоянно шутил! 😊