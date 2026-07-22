Сулакский каньон - место, которое стоит увидеть вживую.
В путешествии из Каспийска вы насладитесь видами реки Сулак с высоты, прокатитесь на катере по дну каньона и отведаете вкуснейшую форель на гриле.
Дополнительно
В путешествии из Каспийска вы насладитесь видами реки Сулак с высоты, прокатитесь на катере по дну каньона и отведаете вкуснейшую форель на гриле.
Дополнительно
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌄 Величественные виды Сулакского каньона
- 🐟 Вкуснейшая форель на гриле
- 🛥️ Катание на катере по реке Сулак
- 🏜️ Посещение бархана Сарыкум
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Сулакского каньона - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и солнечная, что позволяет насладиться великолепными видами и комфортно путешествовать. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть более прохладными и с переменной облачностью. В остальные месяцы возможны дожди и холод, что может ограничить комфорт и доступность некоторых мест, но даже в это время можно найти свои прелести в спокойствии и уединении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
Описание экскурсии
Из Каспийска — к Сулакскому каньону
Путь к Гранд-Каньону Дагестана сам по себе — настоящее приключение. Мы поднимемся по серпантинной дороге, увидим Чиркейское водохранилище с бухтами, пещерами и живописными берегами. И, наконец, окажемся у величественного Сулакского каньона, на дне которого вьется ярко-бирюзовая лента реки. Вы посмотрите на природный феномен с отвесных скал, сделаете головокружительные снимки и понаблюдаете за парящими орлами.
Дополнения к программе
Если захотите, мы можем не ограничиваться только Сулакским каньоном — ведь поблизости еще немало красивого, вкусного и интересного. Например:
- Форелевое хозяйство «Главрыба», где можно отведать свежайшую местную рыбку, приготовленную на гриле, посетить этнозоны, зоопарк и оборудованные места для отдыха.
- Прогулка по каньону на катере: сначала вы проедете на джипе по горной дороге, а затем пересядете на катер и промчитесь с ветерком по реке Сулак. С воды оцените масштабы каньона и увидите плачущие водопады.
- Дюны бархана Сарыкум. Если позволит погода, мы сможем посетить крупнейшую песчаную гору в Европе. Вы окажетесь в природных декорациях фильма «Белое солнце пустыни», услышите легенды этого места и пройдете по песчаному гребню.
Организационные детали
- Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле, мы заберем вас по адресу проживания в Каспийске и привезем обратно после экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 8 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Поездка на катере — условия уточняйте в сообщениях
- Поездка к бархану Сарыкум — 2000 руб. /группа (+ 2 часа к продолжительности экскурсии). Поездка возможна исключительно в хорошую погоду. Вход на бархан также оплачивается дополнительно — 200 руб. /чел.
- Обед — около 500 руб. /чел.
- Посещение пещеры Нохъо: будние дни — 500 руб. /взрослые, 200 руб. /дети; выходные — 700 руб. /взрослые, 300 руб. /дети
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Махачкала и Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1041 туриста
Когда живёшь где-то, многое кажется обыденным — пока не увидишь это глазами приезжих. Я начал замечать, как сильно люди восхищаются нашей природой, культурой, гостеприимством. И подумал: «А почему бы не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 87 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поделиться впечатлениями от потрясающей экскурсии по знаковым местам Дагестана — с начала дня на бархане Сарыкум, затем Пещера Нохъо, Сулакский каньон, катание на катере, обед в «Главрыбе» и зиплайн
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Заказывал поездку в Каньон и экстрим-комплекс Нохьо.
Экскурсия прошла замечательно! Магомед рассказал интересные факты из истории Дагестана, истории своей семьи, мы узнали как живёт Дагестан сегодня. Сам каньон и комплекс пещер очень понравились, горы - это сказка!
Если судьба занесёт ещё раз в Дагестан, - мы знаем с кем поедем на экскурсии!)
Экскурсия прошла замечательно! Магомед рассказал интересные факты из истории Дагестана, истории своей семьи, мы узнали как живёт Дагестан сегодня. Сам каньон и комплекс пещер очень понравились, горы - это сказка!
Если судьба занесёт ещё раз в Дагестан, - мы знаем с кем поедем на экскурсии!)
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Очень понравилась поездка! много интересной информации, индивидуальный подход, удобный автомобиль! Хорошо, что Магомед предложил выехать пораньше все до жары успели посмотреть) на бархан поднялись, каньон со всех локаций посмотрели, в кафе вкусно пообедали)) даже в пасмурную погоду такая красотища! Спасибо огромное за экскурсию!!!
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А
Повторно благодарим Магомеда за экскурсию👍🏻Было очень интересно слушать, локации - топ, без очередей, толп туристов, спокойно, машина чистая, с кондиционером) Плюсом ко всему Магомед мастерски снимает фото и видео)) Рекомендуем👍🏻
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Наш гид самый лучший гид в мире! Спасибо большое. Все рассказывал, отвечал на дополнительные вопросы. Останавливал дополнительно, если дети просили. Отдельное спасибо парню, который вез нас на крузаке до катания и парню с лодки. Эмоции зашкаливали 🫶
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Прекрасная экскурсия на каньон, гид Шамиль, очень неравнодушный и знающий историю своего края и Республики Дагестан человек, несмотря на перепады погоды экскурсия удалась!
На все вопросы по истории края, истории каньона получали исчерпывающие ответы!!!! Рекомендуем, Шамиль пунктуальный, тактичный и интересный собеседник… 26.10.2025
На все вопросы по истории края, истории каньона получали исчерпывающие ответы!!!! Рекомендуем, Шамиль пунктуальный, тактичный и интересный собеседник… 26.10.2025
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