Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону

Влюбиться в панорамы Сулакского каньона и пройти по пескам бархана Сарыкум

Индивидуальная
Сулакский каньон — одно из тех мест, которые невозможно до конца оценить по фото, а стоит увидеть именно вживую.

В нашем путешествии вы с высоты орлиного полета посмотрите на ленту реки Сулак, которая вьется между отвесных скал.

А если захотите, проплывете по дну каньона на катере, отобедаете вкуснейшей форелью на гриле и подниметесь на гребень бархана.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Из Каспийска — к Сулакскому каньону

Путь к Гранд-Каньону Дагестана сам по себе — настоящее приключение. Мы поднимемся по серпантинной дороге, увидим Чиркейское водохранилище с бухтами, пещерами и живописными берегами. И, наконец, окажемся у величественного Сулакского каньона, на дне которого вьется ярко-бирюзовая лента реки. Вы посмотрите на природный феномен с отвесных скал, сделаете головокружительные снимки и понаблюдаете за парящими орлами.

Дополнения к программе

Если захотите, мы можем не ограничиваться только Сулакским каньоном — ведь поблизости еще немало красивого, вкусного и интересного. Например:

  • Форелевое хозяйство «Главрыба», где можно отведать свежайшую местную рыбку, приготовленную на гриле, посетить этнозоны, зоопарк и оборудованные места для отдыха.
  • Прогулка по каньону на катере: сначала вы проедете на джипе по горной дороге, а затем пересядете на катер и промчитесь с ветерком по реке Сулак. С воды оцените масштабы каньона и увидите плачущие водопады.
  • Дюны бархана Сарыкум. Если позволит погода, мы сможем посетить крупнейшую песчаную гору в Европе. Вы окажетесь в природных декорациях фильма «Белое солнце пустыни», услышите легенды этого места и пройдете по песчаному гребню.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном вместительном автомобиле, мы заберем вас по адресу проживания в Каспийске и привезем обратно после экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 8 лет

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дорога до катера на джипах по бездорожью и поездка на катере — 8000 руб. /группа (+ 3 часа к продолжительности экскурсии)
  • Поездка к бархану Сарыкум — 2000 руб. /группа (+ 2 часа к продолжительности экскурсии). Поездка возможна исключительно в хорошую погоду
  • Обед — около 500 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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