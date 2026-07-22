Сулакский каньон - место, которое стоит увидеть вживую.В путешествии из Каспийска вы насладитесь видами реки Сулак с высоты, прокатитесь на катере по дну каньона и отведаете вкуснейшую форель на гриле.Дополнительно

можно посетить форелевое хозяйство «Главрыба», прогуляться по каньону на катере и подняться на бархан Сарыкум. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле, забираем и возвращаем по адресу проживания в Каспийске. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 8 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Сулакского каньона - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и солнечная, что позволяет насладиться великолепными видами и комфортно путешествовать. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть более прохладными и с переменной облачностью. В остальные месяцы возможны дожди и холод, что может ограничить комфорт и доступность некоторых мест, но даже в это время можно найти свои прелести в спокойствии и уединении.

Сейчас август — это идеальное время.