Путь к Гранд-Каньону Дагестана сам по себе — настоящее приключение. Мы поднимемся по серпантинной дороге, увидим Чиркейское водохранилище с бухтами, пещерами и живописными берегами. И, наконец, окажемся у величественного Сулакского каньона, на дне которого вьется ярко-бирюзовая лента реки. Вы посмотрите на природный феномен с отвесных скал, сделаете головокружительные снимки и понаблюдаете за парящими орлами.
Если захотите, мы можем не ограничиваться только Сулакским каньоном — ведь поблизости еще немало красивого, вкусного и интересного. Например: