Экскурсии в Сулакский каньон из Каспийска

Найдено 15 экскурсий в категории «Сулакский каньон» в Каспийске, цены от 3 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
100 отзывов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
«Сулакский каньон и бархан Сарыкум — самые живописные места республики»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
«Увидите во всей красе Сулакский каньон со смотровой площадки «Тёщин Язык»»
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
95 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
«В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
«Из Каспийска — к Сулакскому каньону»
Сегодня в 15:30
20 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
303 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
«Самый глубокий и самый красивый Мы посетим две смотровые площадки на Сулакском каньоне — визитной карточке Дагестана»
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
Индивидуальная
12 часов
43 отзыва
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
«Сулакский каньон по праву называется одной из главных достопримечательностей Дагестана»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
17 отзывов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану! Головокружительные панорамы, бархан Сары-кум и турбаза «Главрыба» ждут вас
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
«Сулакский каньон Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами»
Расписание: Ежедневно 06:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«Предлагаю вам окунуться в авторский тур «Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону»»
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
«Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон»
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«Вместе с экскурсоводом мы окунёмся в колоритную культуру народов республики и посетим самые значимые места: Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, подвесной мост и рукотворные пещеры, эко-комплекс "Главрыба", песчаная пустыня - бархан "Сары кум"»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
«Мы с вами будем проезжать город Темирхан-Шуру, первую столицу Республики Дагестан, а ныне город Буйнакск, по пути к Сулакскому каньону, где вы увидите фантастический бирюзовый цвет реки и прекрасные виды гор»
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690 за человека
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
«Бирюзовый Сулакский каньон Чтобы полностью ощутить первозданную красоту Сулакского каньона, мы предлагаем вам прогулку на катере (также в качестве дополнительной опции)»
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Премиальный тур по Сулакскому каньону Невероятные виды открываются уже при спуске во время джиппинга в самое низовье, к реке Сулак»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Все круто, впечатлений море
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
    читать дальше

    локациях,обычаях местных народов,достаточно интересно и с юмором. Водитель аккуратный. Так же нас накормили замечательным обедом. Фирму рекомендую,все удобно. На вторую экскурсию даже скидка.

  • Г
    Гульфия
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
    читать дальше

    Затем мы отправились на нашу первую локацию. Там нас с ветерком прокатили на катере, очень красивые места. После этого опять была небольшая заминка, у нас не заводился автобус. Завели с толкача. На следующий локации нас опять ждал небольшой сюрприз!!!! Наш гид подрался (но это ему не помешало продолжить экскурсию). Мы отправились дальше. Нас ждал очень вкусный обед. Мы ели форель и пробовали местную хухню (хинкал, для любителя). Посетили одно из достопримечательностей Дагестана. Пещеру Нохьо, кстати рекомендую. Там очень красиво и много всего. Вход платный, но этого стоит. После неё мы поехали на знаменитый бархан. Песок был замечательный и горячий, можно ходить босиком. После мы отправились домой. Спасибо за экскурсию. Хоть и были маленькие неприятности, но домой мы вернулись во время и довольные.

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней
  • О
    Олег
    2 июня 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день, с нашей небольшой компанией, в горах Дагестана. Надеемся, что обязательно ещё встретимся и продолжим знакомство с твоей малой Родиной. Олег-Наталья, Дима-Наташа, Коля-Ира.
    Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не любим групповые туры на
    читать дальше

    микроавтобусах, а тут и комфортабельный автомобиль для асфальта, и настоящий джип для бездорожья, и скоростной катер для каньона. Особенно рекомендую нанять катер на каньоне (не водохранилище) - это наиболее сильное впечатление от всех членов семьи. Плюс Мурад отлично нафоткал в самых классных ракурсах. Рекомендуем.

    Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад, огромное тебе Спасибо! за возможность "взлетить" выше горных орлов и наслаждаться их фантастическим полетом!
    Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад
  • Д
    Диляра
    30 мая 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
    читать дальше

    экскурсоводу Саиде и водителю Шаху. Заботливое отношение к каждому туристу, интересные и удивительные рассказы Саиды сопровождали нас всю дорогу. Отдельная благодарность водителю Шаху за комфортную, аккуратную и безопасную езду, что в Дагестане, как оказалось, является редкостью. Море впечатлений и эмоций подарила нам эта экскурсия, рекомендуем каждому!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
    Экскурсия понравилась, организована хорошо. Гид Умар весёлый, скучать не давал. Прогулка на катере была по водохранилищу, по Сулакскому каньону к сожалению не катали, а там супер! Обед замечательный, форель свежая и вкусная, в ресторане все достойно. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
    Просто потрясающий душевный человек!!! Магомеду огромное спасибо за новое открытие Дагестана для нашей семьи. Брали тур насыщенный, чтобы посетить максимум. Были с детьми,
    читать дальше

    они в таком восторге, что не описать))) Если еще раз будем в Дагестане, то поедем в горы на несколько дней только с Магомедом!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Сулакский каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
  2. Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
  4. Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
  5. Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Сулакский каньон" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 3 300 до 26 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 964 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Каспийске на 2024 год по теме «Сулакский каньон», 964 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам