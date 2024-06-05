1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
«Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
«Увидите во всей красе Сулакский каньон со смотровой площадки «Тёщин Язык»»
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
«В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
«Из Каспийска — к Сулакскому каньону»
Сегодня в 15:30
20 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
«Пообедаем на краю каньона с видом на горы или в нетуристической локации, где также вкусно и сытно, но дешевле»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
«Самый глубокий и самый красивый Мы посетим две смотровые площадки на Сулакском каньоне — визитной карточке Дагестана»
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
«Этот населенный пункт известен одним из лучших видов на самый глубокий каньон в Республике Дагестан — Сулакский»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Сулакский каньон часто сравнивают с Большим каньоном, и на нашей экскурсии вы узнаете, почему»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану! Головокружительные панорамы, бархан Сары-кум и турбаза «Главрыба» ждут вас
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
«Сулакский каньон Ярко-бирюзовая вода, отвесные скалы, орлы, парящие высоко в небе… Это место невозможно описать словами»
Расписание: Ежедневно 06:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«Добро пожаловать наш VIP тур на каньон - настоящее золото среди путешествий по Дагестану»
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
«Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон»
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
10 часов
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«Вместе с экскурсоводом мы окунёмся в колоритную культуру народов республики и посетим самые значимые места: Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, подвесной мост и рукотворные пещеры, эко-комплекс "Главрыба", песчаная пустыня - бархан "Сары кум"»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
«Мы с вами будем проезжать город Темирхан-Шуру, первую столицу Республики Дагестан, а ныне город Буйнакск, по пути к Сулакскому каньону, где вы увидите фантастический бирюзовый цвет реки и прекрасные виды гор»
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
«По дороге к нашей главной цели — удивительному каньону, мы погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана»
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Премиальный тур по Сулакскому каньону Невероятные виды открываются уже при спуске во время джиппинга в самое низовье, к реке Сулак»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
- ГГульфия5 июня 2024Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
- ИИлья4 июня 2024Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
- ООлег2 июня 2024Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день, с нашей небольшой компанией, в горах Дагестана. Надеемся, что обязательно ещё встретимся и продолжим знакомство с твоей малой Родиной. Олег-Наталья, Дима-Наташа, Коля-Ира.
- ДДенис1 июня 2024Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не любим групповые туры на
- ВВиталий31 мая 2024Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад, огромное тебе Спасибо! за возможность "взлетить" выше горных орлов и наслаждаться их фантастическим полетом!
- ДДиляра30 мая 2024Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
- ЕЕкатерина29 мая 2024Просто потрясающий душевный человек!!! Магомеду огромное спасибо за новое открытие Дагестана для нашей семьи. Брали тур насыщенный, чтобы посетить максимум. Были с детьми,
- ИИрина29 мая 2024Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Шикарная природа Дагестана! Замечательный гид Динара! Профессиональный водитель Абдурашид. Всё очень понравилось!
- ВВалерия28 мая 2024Это поездка потрясла меня до самых кончиков волос. Дагестан удивил и поразил своими красотами, места захватывающие. У нас был самый
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Каньоны»
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