1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие из Каспийска в историю и обратно
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
Сегодня в 15:30
20 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов в Каспийске
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хунзахского ханства, насладитесь красотой водопада Тобот и Мочоского озера
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Махачкала - вчера, сегодня, завтра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте о её истории, культуре и людях. Экскурсия покажет вам город глазами местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: не проводится
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Самурский Лес в Каспийске: Путешествие по джунглям Дагестана
Погрузитесь в атмосферу уникального лианового леса России, где вас ждут живые озера и древний платан
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
14 часов
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76 (возле школы №3)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Карадахская теснина и Гоор: Путешествие по сердцу Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Дагестана. Экскурсия в Карадахскую теснину и Гоор - это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Выезды в любой день с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска
Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Увидеть природные и рукотворные сокровища Дагестана и погулять по аулу-призраку
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег2 июня 2024Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день, с нашей небольшой компанией, в горах Дагестана. Надеемся, что обязательно ещё встретимся и продолжим знакомство с твоей малой Родиной. Олег-Наталья, Дима-Наташа, Коля-Ира.
- ДДенис1 июня 2024Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не любим групповые туры на
- ВВиталий31 мая 2024Шамсудин великолепный гид, который очень любит свою работу и обладает колоссальными знаниями о Дагестане и помогает найти решение в нестандартных ситуациях, спасибо!
- ВВиталий31 мая 2024Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад, огромное тебе Спасибо! за возможность "взлетить" выше горных орлов и наслаждаться их фантастическим полетом!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Просто потрясающий душевный человек!!! Магомеду огромное спасибо за новое открытие Дагестана для нашей семьи. Брали тур насыщенный, чтобы посетить максимум. Были с детьми,
- ЖЖанар28 мая 2024Тур был очень насыщенным. Сулакский каньон, главрыба, чиркейское водохранилище, бархан Сары Кун. Были в поездке с детьми, на маме очень
- ННаталия27 мая 2024Провели два прекрасных дня, с нашим- теперь самым любимым гидом Магомедом. Были на двух экскурсиях 25 и 26 мая. Сначала
- ННадежда26 мая 2024Были на экскурсии в Дербенте с Зауром. Всё понравилось. Вождение машины отличное. Отвечал на все наши вопросы, рассказывал много историй
- ССветлана20 мая 2024Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
- ППолина17 мая 2024Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Индивидуальные»
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