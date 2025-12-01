Путешествие в «страну башен» Село Старый Гоор — одно из самых известных в Дагестане. Здесь находятся сохранившиеся до наших времён средневековые оборонительные сооружения. Поэтому Гоор называют «страной башен». По пути в Гоор мы увидим:

Гимринский тоннель, самый длинный в России • Гимринскую башню • Ирганайское водохранилище • Карадахскую теснину • Гоцатлинское водохранилище Мы посетим Старый Гоор, Новый Гоор и увидим знаменитые Гоорские башни. Финальным аккордом экскурсии станет фотосессия на Языке тролля Язык тролля в селе Гоор — это скальный выступ на вершине скалы над живописным ущельем. С него открываются без преувеличения головокружительные виды, возможно, самые захватывающие во всем Дагестане. Словами такое не передать — нужно обязательно сюда приехать и увидеть своими глазами. А еще это одно из самых популярных мест для любителей красивых и ярких фото- и видео-сессий. Участники экскурсии смогут сделать завораживающие кадры в парящем платье или национальном костюме.