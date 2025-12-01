Экскурсия в «страну башен» — аул Старый Гоор в Шамильском районе Дагестана.
По дороге увидим Гимринский тоннель и Гимринскую башню, Ирганайское водохранилище и Карадахскую теснину.
А в самом Гооре поднимемся на Язык тролля и проведём там фотосессию в парящем платье или национальном костюме.
Описание фото-прогулки
Путешествие в «страну башен» Село Старый Гоор — одно из самых известных в Дагестане. Здесь находятся сохранившиеся до наших времён средневековые оборонительные сооружения. Поэтому Гоор называют «страной башен». По пути в Гоор мы увидим:
Гимринский тоннель, самый длинный в России • Гимринскую башню • Ирганайское водохранилище • Карадахскую теснину • Гоцатлинское водохранилище Мы посетим Старый Гоор, Новый Гоор и увидим знаменитые Гоорские башни. Финальным аккордом экскурсии станет фотосессия на Языке тролля Язык тролля в селе Гоор — это скальный выступ на вершине скалы над живописным ущельем. С него открываются без преувеличения головокружительные виды, возможно, самые захватывающие во всем Дагестане. Словами такое не передать — нужно обязательно сюда приехать и увидеть своими глазами. А еще это одно из самых популярных мест для любителей красивых и ярких фото- и видео-сессий. Участники экскурсии смогут сделать завораживающие кадры в парящем платье или национальном костюме.
Ежедневно с 7:00 до 23:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Гоцатлинское водохранилище
- Старый Гоор
- Новый Гоор
- Гоорские башни
- Язык тролля
Что включено
- Услуги гида
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Личные расходы/n
Место начала и завершения?
Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 23:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
