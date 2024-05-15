1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина15 мая 2024Экскурсия - полный восторг! Такой красоты не видели нигде, хотя объездили пол мира. Экскурсовод Тамерлан и водитель Адам самые лучшие:
- ЕЕлена5 марта 2024Увидели заброшенные аулы Кахиб и Гоор, по пути останавливались в паре локаций для фото и просмотра видов. Горы прекрасны) ездили в начале марта, народа практически нет) правда мостики и спуски на канатах закрыты и не работают.
- ГГалина31 октября 2023Весёлый Кахиб был по-настоящему веселый)) спасибо нашему гиду за интересные рассказы о Дагестане, потрясающие виды природы, красивые фото, безопасную езду
- ООксана20 сентября 2023Отличный маршрут. Гид великолепен. Комфортное вождение, приятная беседа. Рекомендуем. Посетили ГЭС, п. Дубки и другие смотровые, и бархан Сарыкум
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Язык Тролля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Язык Тролля" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Каспийске на 2024 год по теме «Язык Тролля», 42 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август