Язык Тролля – экскурсии в Каспийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Язык Тролля» в Каспийске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    15 мая 2024
    Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия - полный восторг! Такой красоты не видели нигде, хотя объездили пол мира. Экскурсовод Тамерлан и водитель Адам самые лучшие:
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    внимательные, пунктуальные и просто красавцы!!! Во время 10 часовой экскурсии не ждали больше двух минут никого и ничего. В следующий раз когда приедем, за экскурсией только к ним. Спасибо большое!!!

  • Е
    Елена
    5 марта 2024
    Веселые высоты Кахиба и Гоора
    Увидели заброшенные аулы Кахиб и Гоор, по пути останавливались в паре локаций для фото и просмотра видов. Горы прекрасны) ездили в начале марта, народа практически нет) правда мостики и спуски на канатах закрыты и не работают.
  • Г
    Галина
    31 октября 2023
    Веселые высоты Кахиба и Гоора
    Весёлый Кахиб был по-настоящему веселый)) спасибо нашему гиду за интересные рассказы о Дагестане, потрясающие виды природы, красивые фото, безопасную езду
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    на новом автомобиле Kia и чувство юмора. Никто не торопил, чувствовали себя не туристами, а долгожданными гостями. Спасибо за такую классную экскурсию!

  • О
    Оксана
    20 сентября 2023
    Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Отличный маршрут. Гид великолепен. Комфортное вождение, приятная беседа. Рекомендуем. Посетили ГЭС, п. Дубки и другие смотровые, и бархан Сарыкум

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Язык Тролля»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Язык Тролля" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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