Экскурсия в горный Дагестан подарит возможность увидеть величественные башни Гоора и Кахиба, прикоснуться к истории в Датунском храме и сделать фото на Языке Тролля. Путешествие начнется с посещения Гимринского тоннеля
Что можно увидеть
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Датунский храм
- Язык Тролля
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Каспийска
8:20 — Гимринский тоннель
Самый длинный автомобильный тоннель России (4,3 км), связывающий предгорья с высокогорьем.
8:40 — Гимринская башня
Памятник военной истории Кавказа, построенный для обороны аула Гимры.
9:20 — Ирганайское водохранилище
Зеркальная гладь воды, отражающая скалы и небо.
10:30 — проезд мимо Гоцатлинской ГЭС
11:30 — Датунский храм
Памятник христианского зодчества 8 века. Один из немногих, сохранившихся в Дагестане.
12:30 — прибытие в Гоор
— Башни на краю бездны, зеркальная симметрия древней архитектуры, панорамный вид на горы
— Язык Тролля — скальный выступ над обрывом для самых смелых снимков
13:30 — обед в кафе с блюдами национальной кухни
14:30 — переезд в Кахиб
Древнее селение с потайными ходами, сторожевыми башнями и каменными улицами, вросшими в скалы.
16:30 — выезд обратно в Каспийск
Вы узнаете:
- Кто построил Гимринскую башню и какую роль она сыграла в сопротивлении царским войскам
- Почему Кахиб называют «дагестанским Мачу-Пикчу» и как в горах устраивали тайные подземные переходы
- Что такое Язык Тролля по-дагестански и почему это место стало культовым среди путешественников
- Как устроен Датунский храм и почему он считается наследием доисламского Дагестана
- Как жили горцы в неприступных аулах: чем питались, как защищались и что для них значила башня
- Чем отличается архитектура Кахиба и Гоора и почему каждое селение строилось по особым правилам
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Отдельно по желанию оплачивается: подъём и спуск в аулах Гоор и Кахиб на транспорте — 300 ₽ с чел.; обед — 650 ₽ с чел.
- Экскурсию для вас проведу я другой гид из нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный 12+
|3000 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|2900 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 381 туриста
Вся жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий non-stop. Мы разведываем новые места, подбираем и проверяем новые направления, планируем программы, чтобы затем упаковать всё это в готовые идеи для вашего отпуска! У нас штат квалифицированных гидов и водителей, в приоритете — индивидуальный подход к каждому путешественнику. Мы будем очень рады видеть вас в гостях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
29 авг 2025
Спасибо Шамилю за экскурсию, очень приятно было слушать, много что рассказал. Шамиль - терпеливый, вежливый и с чувством юмора, повезет всем, кто с ним поедет на экскурсию! И спасибо, что довезли нас до дома!
Ю
Юлия
17 авг 2025
Все супер!
