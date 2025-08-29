Мои заказы

Гоор, Кахиб и язык Тролля - из Каспийска

Погрузитесь в атмосферу древних селений и захватывающих дух пейзажей Дагестана. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Экскурсия в горный Дагестан подарит возможность увидеть величественные башни Гоора и Кахиба, прикоснуться к истории в Датунском храме и сделать фото на Языке Тролля. Путешествие начнется с посещения Гимринского тоннеля
и башни, где вы узнаете об обороне аула Гимры. Пейзажи Ирганайского водохранилища и Гоцатлинской ГЭС впечатлят своей красотой. Завершится день знакомством с культурой и традициями горцев. Этот насыщенный маршрут станет отличным выбором для любителей истории и природы

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Уникальные горные пейзажи
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 📸 Незабываемые фотомоменты
  • 🍽️ Национальная кухня
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Датунский храм
  • Язык Тролля

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Каспийска

8:20 — Гимринский тоннель

Самый длинный автомобильный тоннель России (4,3 км), связывающий предгорья с высокогорьем.

8:40 — Гимринская башня

Памятник военной истории Кавказа, построенный для обороны аула Гимры.

9:20 — Ирганайское водохранилище

Зеркальная гладь воды, отражающая скалы и небо.

10:30 — проезд мимо Гоцатлинской ГЭС

11:30 — Датунский храм

Памятник христианского зодчества 8 века. Один из немногих, сохранившихся в Дагестане.

12:30 — прибытие в Гоор

— Башни на краю бездны, зеркальная симметрия древней архитектуры, панорамный вид на горы
— Язык Тролля — скальный выступ над обрывом для самых смелых снимков

13:30 — обед в кафе с блюдами национальной кухни

14:30 — переезд в Кахиб

Древнее селение с потайными ходами, сторожевыми башнями и каменными улицами, вросшими в скалы.

16:30 — выезд обратно в Каспийск

Вы узнаете:

  • Кто построил Гимринскую башню и какую роль она сыграла в сопротивлении царским войскам
  • Почему Кахиб называют «дагестанским Мачу-Пикчу» и как в горах устраивали тайные подземные переходы
  • Что такое Язык Тролля по-дагестански и почему это место стало культовым среди путешественников
  • Как устроен Датунский храм и почему он считается наследием доисламского Дагестана
  • Как жили горцы в неприступных аулах: чем питались, как защищались и что для них значила башня
  • Чем отличается архитектура Кахиба и Гоора и почему каждое селение строилось по особым правилам

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Отдельно по желанию оплачивается: подъём и спуск в аулах Гоор и Кахиб на транспорте — 300 ₽ с чел.; обед — 650 ₽ с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я другой гид из нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный 12+3000 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры2900 ₽
Дети от 4 до 11 лет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим
Расим — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 381 туриста
Вся жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий non-stop. Мы разведываем новые места, подбираем и проверяем новые направления, планируем программы, чтобы затем упаковать всё это в готовые идеи для вашего отпуска! У нас штат квалифицированных гидов и водителей, в приоритете — индивидуальный подход к каждому путешественнику. Мы будем очень рады видеть вас в гостях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анна
Анна
29 авг 2025
Спасибо Шамилю за экскурсию, очень приятно было слушать, много что рассказал. Шамиль - терпеливый, вежливый и с чувством юмора, повезет всем, кто с ним поедет на экскурсию! И спасибо, что довезли нас до дома!
Ю
Юлия
17 авг 2025
Все супер!

