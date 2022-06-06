Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска

Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана

Старинные башни Гоор, что стерегут покой гор и горцев, родина первых имамов Дагестана и величественные пейзажи Хунзахского плато — в поездке вы откроете богатое прошлое региона и увидите, как разнообразны ландшафты в горной части республики.

Я покажу лучшие видовые точки, расскажу о ярких исторических личностях и познакомлю с особенностями средневековых фортификаций.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Родовое село первых имамов Дагестана

Мы встретимся ранним утром и отправимся в Гимры. Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому. И доберетесь до исторического места в Унцукульском районе — родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля. Коротко познакомитесь с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века. И осознаете роль, которую сыграла Гимринская оборонительная башня в прошлом края.

Старый Гоор: история, природа и башни

В знаменитом селе Шамильского района вы начнете постепенное погружение в мир дагестанских гор — здесь уже вырисовываться их разноликие ландшафты. Я расскажу о стране оборонительных башен и покажу четыре из семи сохранившихся сооружений. Вы узнаете, по какому принципу они возводились, кому принадлежали и что делало Старый Гоор одним из самых неприступных башенных комплексов в регионе.

Сердце Горного Дагестана — Хунзах

По дороге с пейзажами, захватывающими дух, вы доедете до бывшей столицы Аварского ханства. Хунзах покоряет величественными видами скал, поднявших одноименное плато, и богатой историей, которую вам предстоит услышать. Поговорим о череде завоеваний и переходов селения под власть разных правителей. Вы услышите о судьбе Хаджи-Мурата, в честь которого открыли мемориальный комплекс на плато Матлас. А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века.

Организационные детали

Трансфер и расходы

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле, комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Трансфер включен в стоимость, с группой до 4 человек может поехать еще двое детей до 10 лет (+ 1000 руб. /ребенка) — в машине есть третий ряд сидений, но разместиться там можно только с поднятыми коленками или подогнув ноги.
  • Отдельно оплачивается обед и опциональные доп. услуги

Параметры поездки

  • Выезд — не позднее 07:30 утра, приезд — ориентировочно в 19:00
  • Общий километраж составит примерно 370 км

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день💧Водопады

Еще несколько похожих предложений в Каспийске

Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
Открыть природные сокровища Горного Дагестана в дружеском путешествии по старинным аварским землям
6 июня
7 июня
8 июня
15 600 за 1-7 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Нина
5
1 отзыв
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Сегодня
Завтра
6 июня
3 500 за 1 человека
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
9 часов
Индивидуальная
Амрах
5
2 отзыва
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Мы отправимся с вами в поселок Дубки на самый глубокий каньон в Европе
6 июня
11 июня
24 июня
8 000 за 1-4 чел.
Сулакский каньон из Каспийска
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
АЯ-Тур
4.4
8 отзывов
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон из Каспийска
Сегодня
Завтра
6 июня
3 500 за 1 человека
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Магомед
Нет отзывов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Влюбиться в панорамы Сулакского каньона и пройти по пескам бархана Сарыкум
19 июня
20 июня
21 июня
7 500 за 1-4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мурад
Нет отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
13 июня
14 июня
16 июня
11 000 за 1-7 чел.
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель
2 часа
Мини-группа
ЭтноМир
3.7
3 отзыва
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель
Помните передачи Форт Боярд
2 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каспийске
ХОРОШО
🧭
ТАМ