Необычные экскурсии по Каспийску

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные» в Каспийске, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000 за всё до 6 чел.
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за человека
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990 за всё до 7 чел.
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас
Начало: В районе парк-отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 04:30 и 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 04:30
2 000 за человека
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Ездили 14 мая 2024 года в Дербент и экраноплан Лунь. Водитель-гид Гасан - отличный человек: аккуратное вождение, везде побывали, экскурсию
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    в крепости организовал, по достопримечательностям поводил, основное рассказал сам, остальное в виде беседы (группа много спрашивала). Машина минивен вместительностью: водитель + пассажир спереди + 1 ряд на 2 основных места с дополнительным местом по середине + задний ряд из 2-х широких мест. Нас было 6 человек, двое были не худенькими, им комфортно было только вдвоем на заднем ряду. На среднем ряду трое обычной комплекции - тоже комфортно. В аналогичной экскурсии от других операторов включен обед в стоимость, и цена обычно на 500р за человека выше. Здесь же обед не включен, но Гасан отвёл нас в уютное кафе-столовую, с хорошим ассортиментом, вкусными блюдами, где нам обед обошёлся в 760рублей на двоих. И бонусом там Гасан организовал нам всем чай.

  • А
    Андреева
    12 мая 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Это была шикарная поездка, водитель -гид Гасан такой молодец, все рассказывал, везде нас сопровождал. Очень комфортная поездка была. Ребята сразу
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    предложили нам выехать на экскурсию на час позднее, для того чтобы вечером в Дербенте посмотреть шоу фонтанов, за что отдельная благодарность РАХАТ ТУРу. Т. к шоу фонтанов оставило незабываемые впечатления и эмоции. Очень рекомендую компанию «Рахат тур» для поездок по красотам Дагестана.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
    Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Необычные»

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  1. Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
  2. Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
  3. Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
  4. Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
  5. На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Необычные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 000 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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