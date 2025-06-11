Сулакский каньон - один из самых глубоких в мире, поражает своей величественностью и красотой. Глубина достигает 1920 метров, а протяженность - 53 километра.
В туре также посетите уникальные пещеры Нохъо с
В туре также посетите уникальные пещеры Нохъо с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Сулакского каньона
- 🏜️ Уникальные песчаные дюны бархана Сары-Кум
- 🗺️ Захватывающие пещеры Нохъо
- 📸 Незабываемые фотомоменты
- 🚶♂️ Прогулки по живописным местам
Лучшее время для посещения
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фев
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апр
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и сухая, а природа радует яркими красками. В апреле и октябре также можно насладиться красотой каньона, но возможны дожди. В зимние месяцы экскурсия доступна, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные ограничения по маршруту.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-Кум
- Пещеры Нохъо
Описание экскурсии
Сулакский каньон это невероятно красивое место Вы будете в восторге! Без преувеличения вы вернетесь с тура с огромным багажом эмоций и приятных впечатлений. Это будет, без преувеличения, незабываемый тур! Сулакский каньон по праву считается одним из самых глубоких в мире. А какие здесь фантастические пейзажи: огромный багаж впечатлений и эмоций гарантирован! В рамках экскурсионной поездки к знаменитой "визитной карточке" Дагестана также посетим форелевое хозяйство (на его территории есть ресторан, повара которого особенно вкусно готовят свежевыловленную форель) и сеть пещер Нохъо. Глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров, что на 200 метров больше легендарного Гранд-Каньона в США. Протяженность природного чуда республики составляет 53 километра в живописнейшей долине реки Сулак. Исток водной артерии находится высоко в горах, соединяя кристальную влагу ледников горных хребтов и многочисленных родников. Сеть пещер Нохъо — это поистине уникальное место. В этой необычной локации обустроена необходимая туристическая инфраструктура: есть зиплайн, тарзанка, кафетерий, вырубленный прямо в скале, канатная дорога к кафе. Примечательно, что сквозь пещеры Нохъо вы выйдете в самый центр каньона Сулак, к воротам Сулакского каньона. Перед вами развернется неописуемой красоты вид, который не оставит равнодушным никого!:
Экскурсионную поездку можно расширить посещением бархана Сарыкум и горы Тарки-Тау с прекрасным обзором Махачкалы (за доп. плату по договоренности).
Экскурсионную поездку можно расширить посещением бархана Сарыкум и горы Тарки-Тау с прекрасным обзором Махачкалы (за доп. плату по договоренности).
*Экскурсионную поездку можно расширить посещением бархана Сарыкум и горы Тарки-Тау с прекрасным обзором Махачкалы (за доп. плату по договоренности).
каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Смотровая Дубки
- Смотровая Тещин язык
- Форелевое хозяйство
- Бархан Сары-Кум
- Пещерный комплекс «НохьО»
Что включено
- Гид
- Комфортный автомобиль
- Катание на катере
Что не входит в цену
- Билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каспийск - Махачкала
Завершение: Каспийск, улица Молодежная 8, на парковые перед супермаркетом Магнит
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Отмена бронирование за 24ч
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 июн 2025
Мы получили возможность в полной мере оценить природное великолепие Дагестана благодаря нашему гигу Гаджимураду, который проявил себя как превосходный водитель, но и как добрый и обаятельный человек!
Входит в следующие категории Каспийска
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