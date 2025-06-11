Сулакский каньон это невероятно красивое место Вы будете в восторге! Без преувеличения вы вернетесь с тура с огромным багажом эмоций и приятных впечатлений. Это будет, без преувеличения, незабываемый тур! Сулакский каньон по праву считается одним из самых глубоких в мире. А какие здесь фантастические пейзажи: огромный багаж впечатлений и эмоций гарантирован! В рамках экскурсионной поездки к знаменитой "визитной карточке" Дагестана также посетим форелевое хозяйство (на его территории есть ресторан, повара которого особенно вкусно готовят свежевыловленную форель) и сеть пещер Нохъо. Глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров, что на 200 метров больше легендарного Гранд-Каньона в США. Протяженность природного чуда республики составляет 53 километра в живописнейшей долине реки Сулак. Исток водной артерии находится высоко в горах, соединяя кристальную влагу ледников горных хребтов и многочисленных родников. Сеть пещер Нохъо — это поистине уникальное место. В этой необычной локации обустроена необходимая туристическая инфраструктура: есть зиплайн, тарзанка, кафетерий, вырубленный прямо в скале, канатная дорога к кафе. Примечательно, что сквозь пещеры Нохъо вы выйдете в самый центр каньона Сулак, к воротам Сулакского каньона. Перед вами развернется неописуемой красоты вид, который не оставит равнодушным никого!:

Экскурсионную поездку можно расширить посещением бархана Сарыкум и горы Тарки-Тау с прекрасным обзором Махачкалы (за доп. плату по договоренности).

Экскурсионную поездку можно расширить посещением бархана Сарыкум и горы Тарки-Тау с прекрасным обзором Махачкалы (за доп. плату по договоренности).

*Экскурсионную поездку можно расширить посещением бархана Сарыкум и горы Тарки-Тау с прекрасным обзором Махачкалы (за доп. плату по договоренности).