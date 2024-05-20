Гимринский тоннель – экскурсии в Каспийске

Найдено 4 экскурсии в категории «Гимринский тоннель» в Каспийске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
«По дороге будут не менее яркие локации: Конечно же, Гимринский туннель, а вы,кстати, слышали, что он является самым длинным туннелем большой страны»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
«»Мы организуем поездку по длинной дороге через Гимринский туннель с большим количеством захватывающих мест для вас, что редкость для выезда из Каспийска, поэтому наша экскурсия более насыщенная и полная»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
«По дороге будут не менее яркие локации: Гимринский туннель, который является самым длинным туннелем большой страны»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Спасибо Идрису за отличную поездку. Узнали много нового и интересного об истории Дагестана. Очень красивые места, рекомендую к посещению
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
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    комфортная дорога. Тимур рассказал нам все про Дагестан, про современный быт, инфраструктуру. Ответил на все интересующие нас вопросы. По пути организовал нам обед в чудесном месте с очень вкусной национальной кухней. Вообщем полностью рекомендую данную экскурсию, организованную агентством Кочевник Тревел. Особенно в сопровождении гида Тимура.

  • К
    Катерина
    5 мая 2024
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
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    хотелось. В итоге поехали в Гуниб и на Салтинский водопад и не пожалели, оно того стоило. Отдельное спасибо менеджеру "Кочевника" - всегда на связи, держала нас в курсе всех изменений накануне экскурсии. А благодаря нашему гиду, Шамилу, мы очень душевно и интересно провели день.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    В первую очередь хочу отметить нашего гида Идриса! Потрясающий экскурсовод! Человек, который очень хорошо знает и любит свой родной край! Интересная экскурсия в аул-призрак Гамсутль! Всем советую посетить её!
  • А
    Александра
    12 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
  • В
    Виктория
    11 сентября 2023
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Спасибо за отличную экскурсию и не дорогую! утешествие проходило на комфортном автомобиле, с самым лучшим гидом Далгатом! Далгату отдельное спасибо!
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    Ездили с трёхлетним ребёнком, аккуратно водит автомобиль, очень доброжелательный, нашего ребёнка носил на руках по горам 🤗, исполнил все наши пожелания, организовал дополнительно прогулку на катере и сапах. Заранее позаботился о нашем обеде в ресторане в горах. Даже не большая не погода не испортила нам маршрут, Далгат все грамотно распределил!

  • М
    Моисеева
    23 августа 2023
    Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
    Нам очень понравилась поездка. Мы увидели столько красивых мест ща один день, что долго будем вспоминать это путешествие. Красота и
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    величие дагестанских гор восхищает! Посетили Гимринскую башню, увидели Ирганайское водохранилище, Гунибскую ГЭС, село Гуниб, поднялись на Царскую поляну, затем отправились смотреть ещё одно чудо природы - Салтинский водопад. Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду-водителю Магомеду. Тактичный, культурный, очень внимательный профессионал своего дела. Спасибо!

  • А
    Александр
    8 июля 2023
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Рекомендую всем, водителя исса, добрый рассказал от и до, останавливался везде и рассказывал истории про места, с ним весело, спасибо компании "спутник" что нашли такого вежливого человека. Спасибо Дагестану за впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Гимринский тоннель»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
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  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Гимринский тоннель" можно забронировать 4 экскурсии от 12 000 до 16 999. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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