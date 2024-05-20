1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы проедете по самому длинному автодорожному тоннелю в России, Гимринскому»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
«По дороге будут не менее яркие локации: Конечно же, Гимринский туннель, а вы,кстати, слышали, что он является самым длинным туннелем большой страны»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
«»Мы организуем поездку по длинной дороге через Гимринский туннель с большим количеством захватывающих мест для вас, что редкость для выезда из Каспийска, поэтому наша экскурсия более насыщенная и полная»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
«По дороге будут не менее яркие локации: Гимринский туннель, который является самым длинным туннелем большой страны»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 мая 2024Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо Идрису за отличную поездку. Узнали много нового и интересного об истории Дагестана. Очень красивые места, рекомендую к посещению
- ИИрина5 мая 2024Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
- ККатерина5 мая 2024Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
- ООльга1 мая 2024В первую очередь хочу отметить нашего гида Идриса! Потрясающий экскурсовод! Человек, который очень хорошо знает и любит свой родной край! Интересная экскурсия в аул-призрак Гамсутль! Всем советую посетить её!
- ААлександра12 сентября 2023Были семьёй на экскурсии 🥰полный восторг!!)Отдельное спасибо гиду Гаджи,всю дорогу рассказывал обо всём) Было множество остановок, чтобы сделать красивые фотографии. После каменной чаши договорился, чтоб мы попили вкусный горный чай) Рекомендую) персональная экскурсия только для нашей семьи))))
- ВВиктория11 сентября 2023Спасибо за отличную экскурсию и не дорогую! утешествие проходило на комфортном автомобиле, с самым лучшим гидом Далгатом! Далгату отдельное спасибо!
- ММоисеева23 августа 2023Нам очень понравилась поездка. Мы увидели столько красивых мест ща один день, что долго будем вспоминать это путешествие. Красота и
- ААлександр8 июля 2023Рекомендую всем, водителя исса, добрый рассказал от и до, останавливался везде и рассказывал истории про места, с ним весело, спасибо компании "спутник" что нашли такого вежливого человека. Спасибо Дагестану за впечатления.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Гимринский тоннель»
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