за всё до 4 чел.

16 999 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная

11 часов 2 отзыва

Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются Начало: По договоренности с туристом «По дороге будут не менее яркие локации: Конечно же, Гимринский туннель, а вы,кстати, слышали, что он является самым длинным туннелем большой страны»

Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра