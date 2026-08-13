Об экскурсии Приглашаем вас посетить прекрасную Чечню. С нами вы ознакомитесь с культурой и традициями Чеченской Республики. Так же посетите города Грозный, Шали и Аргун, с самыми различными мечетями. Увидите живописные места, цветочный парк, Грозный-сити и многое другое. Важная информация • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Еда и напитки оплачиваются дополнительно • Мужчинам категорически нельзя в шортах, для женщин при входе есть накидки, можно взять носочки с собой.

Взять с собой документ, удостоверяющий личность • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:.

Взять с собой документ, удостоверяющий личность • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:.

• Взять с собой документ, удостоверяющий личность • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил: