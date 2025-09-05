Посетить Аргун, Шали и главные достопримечательности Грозного
Мы предлагаем однодневную поездку по Чечне, в которой вы увидите главное: футуристический Аргун, современный Шали и восстановленный Грозный.
Вас ждут три мечети — «Сердце матери», «Гордость мусульман» и «Сердце Чечни» — каждая со своей архитектурой и характером. А также панорама столицы республики на крыше «Грозный-Сити» и блюда местной кухни.
4.8
4 отзыва
Описание экскурсии
Дорога из Каспийска в Чечню займёт около 2,5 часов. В пути гид не даст вам заскучать: расскажет об истории республики и её традициях. А также о поселениях, которые вы увидите из окна.
Шали. Вы оцените самую большую мечеть России и Европы — «Гордость мусульман». Узнаете, как она строилась, и рассмотрите её архитектурные особенности.
Грозный. Мы погуляем по Цветочному парку, открытому в День чеченской женщины. Поднимемся на смотровую площадку одного из небоскрёбов в деловом районе Грозный-Сити и полюбуемся панорамой города с высоты. А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни».
Аргун. Вы осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери» в стиле модерн. Узнаете, в честь кого она возведена и чем она отличается от других мечетей республики.
На каждой локации мы проведёт от 40 минут до 1,5 часов (зависит от разных факторов).
Организационные детали
Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
Вход на смотровую площадку — 200 ₽ за чел.
Обед — около 700 ₽ за чел.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный 12+
3000 ₽
Пенсионеры
2800 ₽
Дети 4-11 лет
2700 ₽
Дети 0-3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 378 туристов
Вся жизнь нашей команды проходит в режиме путешествий non-stop. Мы разведываем новые места, подбираем и проверяем новые направления, планируем программы, чтобы затем упаковать всё это в готовые идеи для вашего отпуска! У нас штат квалифицированных гидов и водителей, в приоритете — индивидуальный подход к каждому путешественнику. Мы будем очень рады видеть вас в гостях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
5 сен 2025
Прекрасная республика. Локации для посещения выбраны очень красивые. Море позитива. Было очень жарко. Но что делать. Лето. Мечети очень красивые. Обед был вкусный и не дорогой. В пробках почти не стояли. Дороги хорошие 👍. Гид Энвер умничка. Рассказал много познавательной информации.
Дата посещения: 2 сентября 2025
О
Оксана
1 сен 2025
Первое, что хотелось обозначить: организация отвратительная, сначала одно место сбора, по итогу вечером накануне совсем другое место, а второе гид всё таки должен быть опытным и речь должна быть поставлена правильно.
Расим
Ответ организатора:
Здравствуйте, мы ценим ваше мнение, к сожалению утром не могли вас забрать так как дорогу ремонтировали, поэтому попросили вас подъехать к той точке где всем удобно, но обратно вас довезли до точки
А
Александра
27 июл 2025
Интересная экскурсия. Гид очень много познавательной информации рассказал
М
Мария
27 июл 2025
Очень интересно было побывать в Чечне. Экскурсия нам понравилась, спасибо!