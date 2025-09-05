Мы предлагаем однодневную поездку по Чечне, в которой вы увидите главное: футуристический Аргун, современный Шали и восстановленный Грозный. Вас ждут три мечети — «Сердце матери», «Гордость мусульман» и «Сердце Чечни» — каждая со своей архитектурой и характером. А также панорама столицы республики на крыше «Грозный-Сити» и блюда местной кухни.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Дорога из Каспийска в Чечню займёт около 2,5 часов. В пути гид не даст вам заскучать: расскажет об истории республики и её традициях. А также о поселениях, которые вы увидите из окна.

Шали. Вы оцените самую большую мечеть России и Европы — «Гордость мусульман». Узнаете, как она строилась, и рассмотрите её архитектурные особенности.

Грозный. Мы погуляем по Цветочному парку, открытому в День чеченской женщины. Поднимемся на смотровую площадку одного из небоскрёбов в деловом районе Грозный-Сити и полюбуемся панорамой города с высоты. А также зайдём в мечеть «Сердце Чечни».

Аргун. Вы осмотрите ультрасовременную мечеть «Сердце матери» в стиле модерн. Узнаете, в честь кого она возведена и чем она отличается от других мечетей республики.

На каждой локации мы проведёт от 40 минут до 1,5 часов (зависит от разных факторов).

Организационные детали

Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: