1 чел.
По популярности
14 часов
Групповая
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76
«Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню»
Расписание: ср, чт, сб, вс в 07:40
18 июля в 07:40
20 июля в 07:40
3 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
18 июля в 08:00
2 950₽ за человека
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76 (возле школы №3)
«Об экскурсии Приглашаем вас посетить прекрасную Чечню»
Расписание: Ежедневно
18 июля в 07:30
19 июля в 07:30
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 июля 2024Заместительный экскурсовод Юлия рассказала нам всё возможное о Чечне! Мы в восторге от поездки! Водитель тоже отличный, старался, чтобы наш
- ИИрина11 июля 2024Нам просто повезло! Нас было 6 чел, и экскурсия получилась только для нашей команды, на комфортабельном автомобиле. Гид-водитель Роман рассказал
- ААнна13 января 2024Водитель Айдын, просто замечательный гид. Рассказал все про мечети Чечни,а по дороги пока мы ехали вел экскурсию про местные города,села, достопримечательности. Услышали очень много разных историй. Всем рекомендую этого водителя. Поездка прошла чудесно.
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Чечня»
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