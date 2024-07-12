Экскурсии в Чечню из Каспийска

Найдено 3 экскурсии в категории «Чечня» в Каспийске, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
38 отзывов
14 часов
Групповая
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76
«Приглашаем Вас посетить прекрасную Чечню»
Расписание: ср, чт, сб, вс в 07:40
18 июля в 07:40
20 июля в 07:40
3 000 за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
На автобусе
На микроавтобусе
29 отзывов
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
«Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
18 июля в 08:00
2 950 за человека
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76 (возле школы №3)
«Об экскурсии Приглашаем вас посетить прекрасную Чечню»
Расписание: Ежедневно
18 июля в 07:30
19 июля в 07:30
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Заместительный экскурсовод Юлия рассказала нам всё возможное о Чечне! Мы в восторге от поездки! Водитель тоже отличный, старался, чтобы наш
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    автобус долго не стоял в пробках, за что отдельный респект! И вообще прекрасная команда!! Обратно уже все ехали с песнями и чуть ли не плясали 👍👍👍 Однозначно рекомендую!!!!

  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
    Нам просто повезло! Нас было 6 чел, и экскурсия получилась только для нашей команды, на комфортабельном автомобиле. Гид-водитель Роман рассказал
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    много важных и интересных фактов о местах, по которым мы проезжали. Мы увидели прекрасные мечети, восхитились их красотой и уникальностью. Побывали на смотровой на 29 этаже. Сама Чечня чистотой и ухоженностью порадовала. Вкусно пообедали, по дороге остановились и купили фрукты и арбуз. Благодарим Романа и фирму!

    Нам просто повезло! Нас было 6 чел, и экскурсия получилась только для нашей команды, на комфортабельномНам просто повезло! Нас было 6 чел, и экскурсия получилась только для нашей команды, на комфортабельномНам просто повезло! Нас было 6 чел, и экскурсия получилась только для нашей команды, на комфортабельномНам просто повезло! Нас было 6 чел, и экскурсия получилась только для нашей команды, на комфортабельном
  • А
    Анна
    13 января 2024
    Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
    Водитель Айдын, просто замечательный гид. Рассказал все про мечети Чечни,а по дороги пока мы ехали вел экскурсию про местные города,села, достопримечательности. Услышали очень много разных историй. Всем рекомендую этого водителя. Поездка прошла чудесно.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Чечня»

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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июле 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Чечня" можно забронировать 3 экскурсии от 2 950 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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