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много важных и интересных фактов о местах, по которым мы проезжали. Мы увидели прекрасные мечети, восхитились их красотой и уникальностью. Побывали на смотровой на 29 этаже. Сама Чечня чистотой и ухоженностью порадовала. Вкусно пообедали, по дороге остановились и купили фрукты и арбуз. Благодарим Романа и фирму!