Экскурсии выходного дня в Каспийске

Найдено 14 экскурсий в категории «На выходные» в Каспийске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Махачкала - вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Махачкала - вчера, сегодня, завтра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте о её истории, культуре и людях. Экскурсия покажет вам город глазами местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: не проводится
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
Групповая
14 часов
38 отзывов
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76
Расписание: ср, чт, сб, вс в 07:40
Завтра в 07:40
12 июня в 07:40
3 000 за человека
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Индивидуальная
14 часов
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76 (возле школы №3)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
23 000 за всё до 6 чел.
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за человека
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990 за всё до 7 чел.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    22 мая 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Все очень понравилось, гид Али супер.
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Сулакский каньон из Каспийска
    Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.
  • П
    Полина
    18 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Прекрасная экскурсия! Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением. Аул-призрак находится высоко в горах, на высоте 1700м,
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    добраться до туды не легко, но оно того стоит, каждый кто дошел до самого верха подтвердит мои слова. Лучше надеть удобную одежду и обувь. Ещё больше полюбить этот край помог наш экскурсовод Абдулкадыр. Это умный, интеллигентный, с тонким чувством юмора, любящий свой край человек. По дороге рассказывал интересные факты и истории разных мест. Сделал прекрасные фотографии и даже снял чудесное-трендовое видео. Посещали разные места. На каждой локации Абдулкадыр подробно и интересно рассказывал об этом месте. По пути любовались рукотворными террасами. Со смотровых открывается великолепные пейзажи. Словами не передать эту красоту. Даже дождь, который шел половину дня, не помешал насладиться экскурсией. Так что погоды боятся не стоит) Автомобиль комфортный, вместительный. Водитель водит очень аккуратно. Ни разу не укачало, хотя дорога по серпантину. Еще нас шикарно покормили национальной едой. Порции огромные, вкусные. Спасибо большое за вашу работу! ❤️ Приедем еще раз сами и порекомендуем всем знакомым

  • Е
    Евгения
    15 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    После этих локаций я влюбилась в Дагестан ❤️место силы 🙏🏻горы⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️спасибо нашему гиду ❤️мы с мужем восторге ❤️
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Добрый день. Хотим оставить отзыв об экскурсии в Гамсутль, начнем с водителей это Абдулкадыр и Мурад, ребятам вам отдельный респект
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    за отличное настроение и за рассказы об истории самой республики и отдельных её достопримечательностей. Ну конечно же огромное спасибо организаторам, экскурсия просто супер, хоть и погода была не совсем теплой да ещё и шел дождь по дороге туда, это не помешало получить просто незабываемые эмоции. Ещё раз огромное спасибо.

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Ездили 14 мая 2024 года в Дербент и экраноплан Лунь. Водитель-гид Гасан - отличный человек: аккуратное вождение, везде побывали, экскурсию
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    в крепости организовал, по достопримечательностям поводил, основное рассказал сам, остальное в виде беседы (группа много спрашивала). Машина минивен вместительностью: водитель + пассажир спереди + 1 ряд на 2 основных места с дополнительным местом по середине + задний ряд из 2-х широких мест. Нас было 6 человек, двое были не худенькими, им комфортно было только вдвоем на заднем ряду. На среднем ряду трое обычной комплекции - тоже комфортно. В аналогичной экскурсии от других операторов включен обед в стоимость, и цена обычно на 500р за человека выше. Здесь же обед не включен, но Гасан отвёл нас в уютное кафе-столовую, с хорошим ассортиментом, вкусными блюдами, где нам обед обошёлся в 760рублей на двоих. И бонусом там Гасан организовал нам всем чай.

  • А
    Андреева
    12 мая 2024
    Дербент, Нарын-Кала и Лунь - Экраноплан
    Это была шикарная поездка, водитель -гид Гасан такой молодец, все рассказывал, везде нас сопровождал. Очень комфортная поездка была. Ребята сразу
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    предложили нам выехать на экскурсию на час позднее, для того чтобы вечером в Дербенте посмотреть шоу фонтанов, за что отдельная благодарность РАХАТ ТУРу. Т. к шоу фонтанов оставило незабываемые впечатления и эмоции. Очень рекомендую компанию «Рахат тур» для поездок по красотам Дагестана.

  • В
    Валерия
    11 мая 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Всё прошло отлично! Автобус маленький, чистый. Гид водитель Абдулкадыр очень приятный человек, благодарим за экскурсию. Мы остались довольны.
  • А
    Альфия
    7 мая 2024
    Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мост
    Очень понравился гид Гаджи. Очень интересная и колоритная была экскурсия. Самые наилучшие рекомендации! Очень много интересных локаций,очень красивая природа
  • К
    Катерина
    5 мая 2024
    Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
    Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
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    хотелось. В итоге поехали в Гуниб и на Салтинский водопад и не пожалели, оно того стоило. Отдельное спасибо менеджеру "Кочевника" - всегда на связи, держала нас в курсе всех изменений накануне экскурсии. А благодаря нашему гиду, Шамилу, мы очень душевно и интересно провели день.

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На выходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Сулакский каньон из Каспийска
  2. Махачкала - вчера, сегодня, завтра
  3. Гуниб и к подземный Салтинский водопад из Каспийска
  4. Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
  5. Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
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