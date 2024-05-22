1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Махачкала - вчера, сегодня, завтра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте о её истории, культуре и людях. Экскурсия покажет вам город глазами местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: не проводится
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
10 часов
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Колоритная Чеченская Республика: Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76
Расписание: ср, чт, сб, вс в 07:40
Завтра в 07:40
12 июня в 07:40
3 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Колоритная Чеченская Республика - Грозный, Шали, Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 76 (возле школы №3)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира22 мая 2024Все очень понравилось, гид Али супер.
- ААнна22 мая 2024Это лучшая экскурсия в моей жизни! Гид профессионал. Не думала что может быть настолько высокий уровень. Все молодцы! Огромное спасибо за эмоции! Привет из Кемеровской области.
- ППолина18 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыПрекрасная экскурсия! Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением. Аул-призрак находится высоко в горах, на высоте 1700м,
- ЕЕвгения15 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыПосле этих локаций я влюбилась в Дагестан ❤️место силы 🙏🏻горы⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️спасибо нашему гиду ❤️мы с мужем восторге ❤️
- ААлександр15 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыДобрый день. Хотим оставить отзыв об экскурсии в Гамсутль, начнем с водителей это Абдулкадыр и Мурад, ребятам вам отдельный респект
- ААлександр15 мая 2024Дербент, Нарын-Кала и Лунь - ЭкранопланЕздили 14 мая 2024 года в Дербент и экраноплан Лунь. Водитель-гид Гасан - отличный человек: аккуратное вождение, везде побывали, экскурсию
- ААндреева12 мая 2024Дербент, Нарын-Кала и Лунь - ЭкранопланЭто была шикарная поездка, водитель -гид Гасан такой молодец, все рассказывал, везде нас сопровождал. Очень комфортная поездка была. Ребята сразу
- ВВалерия11 мая 2024Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мостВсё прошло отлично! Автобус маленький, чистый. Гид водитель Абдулкадыр очень приятный человек, благодарим за экскурсию. Мы остались довольны.
- ААльфия7 мая 2024Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Пещера, Подвесной мостОчень понравился гид Гаджи. Очень интересная и колоритная была экскурсия. Самые наилучшие рекомендации! Очень много интересных локаций,очень красивая природа
- ККатерина5 мая 2024Хотели попасть на экскурсию в Гамсутль, но погода подвела, были сильные дожди, пешую тропу развезло и месить грязь очень не
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