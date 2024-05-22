Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте о её истории, культуре и людях. Экскурсия покажет вам город глазами местных жителей

Индивидуальная

11 часов 2 отзыва

Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются Начало: По договоренности с туристом

Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра