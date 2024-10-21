Чеченская Республика стоит того, чтобы её посетить.
Днём или вечером — выбор за вами! При свете солнца вы прогуляетесь по центрам маленьких городов Шали и Аргун, увидите Грозный с высоты и рассмотрите тысячу красок Цветочного парка.
А если решите отправиться в поездку вечером, застанете причудливую игру городских огней и праздничную подсветку главных чеченских мечетей.
Днём или вечером — выбор за вами! При свете солнца вы прогуляетесь по центрам маленьких городов Шали и Аргун, увидите Грозный с высоты и рассмотрите тысячу красок Цветочного парка.
А если решите отправиться в поездку вечером, застанете причудливую игру городских огней и праздничную подсветку главных чеченских мечетей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Аргун. Мы посетим мечеть «Сердце матери», стены которой меняют цвет из-за погоды, и совершим променад по проспекту Путина.
- Грозный. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни», огромный Цветочный парк, известный также как Парк чудес, небоскрёбы комплекса «Грозный-Сити» и его вертолётную площадку.
- Шали. Главная цель нашего посещения — мечеть «Гордость мусульман», которая является самой большой в Европе.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести как с утра, так и вечером, чтобы взглянуть на ночные огни Грозного.
- Соблюдайте принятый дресс-код: не надевайте слишком откровенную и короткую одежду. Для посещения мечетей женщинам надо покрыть голову платком и прикрыть плечи.
- В стоимость включены: трансфер на кроссовере KIA Sportsge, услуги гида (умею отлично фотографировать), кофе в турке (приятный бонус, по желанию).
Дополнительные расходы
- Билет на смотровую площадку — 100 руб. с человека.
- Питание.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурмагомед — ваш гид в Каспийске
Провёл экскурсии для 557 туристов
Дорогие гости, друзья, добро пожаловать в Дагестан! Приглашаю вас окунуться в местную культуру, познакомиться с интереснейшими обычаями в безопасном сопровождении с лучшими гидами — их вы найдёте в моей команде!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
21 окт 2024
Давно хотели посмотреть эти локации, и вот, мы осуществили эту мечту, водитель +экскурсовод хоть и молодой, но хорошо проинформирован, рассказал интересные факты, автомобиль очень комфортный, вождение безопасное, классный фотограф,все что нужно туристу, и безопасное бронирование тура, рекомендую 👍
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии из Каспийска
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
11 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
2 950₽ за человека