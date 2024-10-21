Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Чеченская Республика стоит того, чтобы её посетить.



Днём или вечером — выбор за вами! При свете солнца вы прогуляетесь по центрам маленьких городов Шали и Аргун, увидите Грозный с высоты и рассмотрите тысячу красок Цветочного парка.



А если решите отправиться в поездку вечером, застанете причудливую игру городских огней и праздничную подсветку главных чеченских мечетей.