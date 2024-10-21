Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)

Поездка по главным достопримечательностям Чечни - как днём, так и ночью
Чеченская Республика стоит того, чтобы её посетить.

Днём или вечером — выбор за вами! При свете солнца вы прогуляетесь по центрам маленьких городов Шали и Аргун, увидите Грозный с высоты и рассмотрите тысячу красок Цветочного парка.

А если решите отправиться в поездку вечером, застанете причудливую игру городских огней и праздничную подсветку главных чеченских мечетей.
5
1 отзыв
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

  • Аргун. Мы посетим мечеть «Сердце матери», стены которой меняют цвет из-за погоды, и совершим променад по проспекту Путина.
  • Грозный. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни», огромный Цветочный парк, известный также как Парк чудес, небоскрёбы комплекса «Грозный-Сити» и его вертолётную площадку.
  • Шали. Главная цель нашего посещения — мечеть «Гордость мусульман», которая является самой большой в Европе.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести как с утра, так и вечером, чтобы взглянуть на ночные огни Грозного.
  • Соблюдайте принятый дресс-код: не надевайте слишком откровенную и короткую одежду. Для посещения мечетей женщинам надо покрыть голову платком и прикрыть плечи.
  • В стоимость включены: трансфер на кроссовере KIA Sportsge, услуги гида (умею отлично фотографировать), кофе в турке (приятный бонус, по желанию).

Дополнительные расходы

  • Билет на смотровую площадку — 100 руб. с человека.
  • Питание.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
21 окт 2024
Давно хотели посмотреть эти локации, и вот, мы осуществили эту мечту, водитель +экскурсовод хоть и молодой, но хорошо проинформирован, рассказал интересные факты, автомобиль очень комфортный, вождение безопасное, классный фотограф,все что нужно туристу, и безопасное бронирование тура, рекомендую 👍

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