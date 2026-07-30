Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Чеченской республике.
Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — футуристическую «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Насладитесь панорамой города с крыши комплекса «Грозный-Сити» и попробуете местные блюда.
Аргун. Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери». Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Гид «расшифрует» особенности инновационной архитектуры этого здания.
Грозный. Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты. Пообедаете в кафе, где отменно готовят блюда местной кухни. А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство.
Шали. Осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». В ней может уместиться до 30 тысяч человек. Гид расскажет, почему для облицовки мечети использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
В стоимость включены трансфер, услуги гида
Дополнительные расходы: обед и сувениры по желанию, билеты на смотровую площадку
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2950 ₽
Дети до 12 лет
2750 ₽
Пенсионеры
2850 ₽
дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 15896 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Всё замечательно, Шамиль лучший гид!!! Чеченская республика удивила своей красотой. Стоит один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать. Ни о чём не пожалели, что выбрали эту экскурсию! Спасибо, получили массу впечатлений от поездки!
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И
Ирина
Дата посещения: 13 дек 2025
Очень повезло с гидом. Тарлан молодец 👏👏👏
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А
Алла
Огромное спасибо за море эмоций, интересную и увлекательную поездку! Поехали с сестрой 4 апреля. Очень быстро собралась группа, ребята (гид и водитель) приехали во время, были всё время на связи. Любая просьба, любой вопрос, всё решаемо! Азизу - гиду и водителю Мухтару спасибо! Молодцы!
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Насиба
Все понравилось, очень заинтересовывать рассказами гид Абдуррахман, все прошло комфортно и интересно🔥 Удобно и во время забрали в заранее обговоренном месте, потом высадили там, где нам было удобно👍
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Светлана
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике. Но съездить по основным достопримечательностям однозначно стоит.
Я была в 2022г, но осмотрела тогда только Грозный. В этот раз поехала с детьми. Очень красиво. Аргунская мечеть это нечто потрясающее.
+1
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Н
Наталия
Всё прошло довольно хорошо, если не считать одного нюанса, по дороге из Дагестана в Чечню в минивэне сломался кондиционер, а температура за окном была в районе 40 градусов, но не смотря на это, рассказы гида были очень интересными и познавательными, водитель был вежливым и весёлым, в целом поездка прошла очень хорошо! Рекомендую! Ребята знают свое дело!
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