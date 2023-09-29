Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
4.8
22 отзыва
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Чеченской республике.
Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — футуристическую «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Насладитесь панорамой города с крыши комплекса «Грозный-Сити» и попробуете местные блюда.
Ближайшие даты:
8 окт
9 окт
10 окт
11 окт
12 окт
14 окт
15 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аргун. Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери». Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Гид «расшифрует» особенности инновационной архитектуры этого здания.
Грозный. Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты. Пообедаете в кафе, где отменно готовят блюда местной кухни.
Шали. Осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». В ней может уместиться до 30 тысяч человек. Гид расскажет, почему для облицовки мечети использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
В стоимость включены трансфер, услуги гида, билеты на смотровую площадку
Дополнительные расходы: обед и сувениры по желанию
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Каспийске
Провёл экскурсии для 3359 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
А
Антип
29 сен 2023
Очень хорошая экскурсия,спасибо гиду Анвару за познавательную информацию и весёлые шутки и спасибо Кавказ туру!
Г
Гузель
29 сен 2023
Всё было на уровне,спасибо за возможность посмотреть на такую красоту,экскурсия прошла интересно и весело
К
Карина
29 сен 2023
Спасибо за хорошую экскурсию,всё было на высшем уровне!
В
Валентина
28 сен 2023
Большое спасибо за великолепную экскурсию,гид много рассказывал и не давал унывать своими шутками (Анвар спасибо),водитель Мурад быстро и опытно всю дорогу вёл машину,и отдельное спасибо Кавказ туру,обязательно вернусь!
Д
Джезим
28 сен 2023
Всё прошло великолепно,экскурсия очень понравилась
В
Виктор
28 сен 2023
Всё на высшем уровне,спасибо организаторам и гиду Анвару,дал нам много информации,а так же спасибо нашему водителю Мураду,крутые парни
В
Валерий
28 сен 2023
Грозный очень красивый город,понравилось всё,Спасибо гиду Анвару,позитивный парень и конечно же спасибо Кавказ-туру
Н
Никита
28 сен 2023
Всё прошло отлично,спасибо за отличного гида и опытного водителя,обязательно вернусь сюда с друзьями!
К
Ксения
28 сен 2023
Замечательная экскурсия,понравилось очень,спасибо гиду Анвару за информацию и весёлые шутки 😄
П
Павел
28 сен 2023
Спасибо Кавказ-туру за предоставленную экскурсию,всё было замечательно,спасибо Гиду Анвару
Е
Егор
28 сен 2023
Очень понравилась экскурсия,всё прошло на лайте,спасибо Гиду Анвару и водителю Мураду
А
Алла
27 сен 2023
Среди экскурсий, которые бронировала на Трисптер услуги в Дагестане более низкого качества. Именно эта экскурсия огорчила низкой клиентооринтированностью. При бронировании попросила по возможности место в начале салона автобуса, т. к укачивает в дороге. В ответ от организатора прошло сообщение взять таблетки в дорогу. Это тоже самое, что попросить воды и услышать в ответ: хотите пить? Купите себе воды. Заморачиваться никто не стал. Информирование о месте сбора было неопределенным: у школы 3. По факту оказалось автобусная остановка с таким названием. Туристы бегали с одной стороны улицы на другую, выспрашивая у других гидов куда подойдёт автобус. В обратном пути всю дорогу гид спал. Получается были только услуги трансфера.
Е
Евгения
26 сен 2023
Автобус не был предназначен для такой длительной поездки.
Вера
23 сен 2023
Был очень замечательный гид Арсен,очень много рассказывал, очень спокойный терпеливый,таких бы гидов побольше,Умничка!!
Е
Елена
15 сен 2023
Побывали на экскурсии в Чечне с гидом Тарланом и водителем Умалатом. Остались очень довольны поездкой, Тарлан прекрасный рассказчик, узнали много интересных фактов о местной культуре и традициях. Большое спасибо!
Ещё 7 отзывов
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