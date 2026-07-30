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Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска

От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Чеченской республике.

Вы увидите главные достопримечательности Аргуна, Шали и Грозного, посетите три величественные мечети — футуристическую «Сердце матери», самую большую в Европе «Гордость мусульман» и классическую «Сердце Чечни». Насладитесь панорамой города с крыши комплекса «Грозный-Сити» и попробуете местные блюда.
4.5
91 отзыв
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска

Описание экскурсии

Аргун. Вы погуляете по проспекту Путина и полюбуетесь необычной мечетью в стиле хай-тек «Сердце матери». Её официальное название — мечеть имени Аймани Кадыровой, вдовы первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Гид «расшифрует» особенности инновационной архитектуры этого здания.

Грозный. Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты. Пообедаете в кафе, где отменно готовят блюда местной кухни. А затем посетите храм Михаила Архангела и оцените его внутреннее убранство.

Шали. Осмотрите изнутри самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». В ней может уместиться до 30 тысяч человек. Гид расскажет, почему для облицовки мечети использовался именно белый мрамор и как она связана с греческим островом Тасос.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
  • В стоимость включены трансфер, услуги гида
  • Дополнительные расходы: обед и сувениры по желанию, билеты на смотровую площадку

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2950 ₽
Дети до 12 лет2750 ₽
Пенсионеры2850 ₽
дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Халилова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 15896 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
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11
3
5
2
3
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2
Сергей
Всё замечательно, Шамиль лучший гид!!! Чеченская республика удивила своей красотой. Стоит один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать. Ни о чём не пожалели, что выбрали эту экскурсию! Спасибо, получили массу впечатлений от поездки!
Всё замечательно, Шамиль лучший гид!!! Чеченская республика удивила своей красотой. Стоит один раз увидеть своими глазами,
Всё замечательно, Шамиль лучший гид!!! Чеченская республика удивила своей красотой. Стоит один раз увидеть своими глазами,
Всё замечательно, Шамиль лучший гид!!! Чеченская республика удивила своей красотой. Стоит один раз увидеть своими глазами,
Всё замечательно, Шамиль лучший гид!!! Чеченская республика удивила своей красотой. Стоит один раз увидеть своими глазами,
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И
Дата посещения: 13 дек 2025
Очень повезло с гидом. Тарлан молодец 👏👏👏
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А
Огромное спасибо за море эмоций, интересную и увлекательную поездку! Поехали с сестрой 4 апреля. Очень быстро собралась группа, ребята (гид и водитель) приехали во время, были всё время на связи. Любая просьба, любой вопрос, всё решаемо! Азизу - гиду и водителю Мухтару спасибо! Молодцы!
Огромное спасибо за море эмоций, интересную и увлекательную поездку! Поехали с сестрой 4 апреля. Очень быстро
Огромное спасибо за море эмоций, интересную и увлекательную поездку! Поехали с сестрой 4 апреля. Очень быстро
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Насиба
Все понравилось, очень заинтересовывать рассказами гид Абдуррахман, все прошло комфортно и интересно🔥 Удобно и во время забрали в заранее обговоренном месте, потом высадили там, где нам было удобно👍
Все понравилось, очень заинтересовывать рассказами гид Абдуррахман, все прошло комфортно и интересно🔥 Удобно и во время
Все понравилось, очень заинтересовывать рассказами гид Абдуррахман, все прошло комфортно и интересно🔥 Удобно и во время
Все понравилось, очень заинтересовывать рассказами гид Абдуррахман, все прошло комфортно и интересно🔥 Удобно и во время
Все понравилось, очень заинтересовывать рассказами гид Абдуррахман, все прошло комфортно и интересно🔥 Удобно и во время
Все понравилось, очень заинтересовывать рассказами гид Абдуррахман, все прошло комфортно и интересно🔥 Удобно и во время
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Светлана
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
Но съездить по основным достопримечательностям однозначно стоит.

Я была в 2022г, но осмотрела тогда только Грозный. В этот раз поехала с детьми.
Очень красиво.
Аргунская мечеть это нечто потрясающее.
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.+1
Не знаю как насчёт отдыха в Чеченской республике.
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Н
Всё прошло довольно хорошо, если не считать одного нюанса, по дороге из Дагестана в Чечню в минивэне сломался кондиционер, а температура за окном была в районе 40 градусов, но не смотря на это, рассказы гида были очень интересными и познавательными, водитель был вежливым и весёлым, в целом поездка прошла очень хорошо! Рекомендую! Ребята знают свое дело!
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