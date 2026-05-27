1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Каспийска

Открыть современное лицо Кавказа в насыщенном путешествии по Чечне
Чеченская Республика — это край с богатейшей историей и самобытной культурой. В этом путешествии мы покажем вам три города Чечни — Грозный, Шали и Аргун.

Раскроем величие каждого из них, поможем проникнуться духом мирного созидания и оценить удивительный синтез традиций, веры и современной архитектуры.
Описание экскурсии

За день вы познакомитесь с главными достопримечательностями региона:

  • Города: Аргун, Шали, Грозный
  • Религиозная архитектура:
    — мечеть «Сердце Матери» им. Аймани Кадыровой (Аргун)
    — мечеть «Гордость Мусульман» (Шали)
    — мечеть «Сердце Чечни» им. Ахмата Кадырова (Грозный)
    — храм Михаила Архангела (Грозный)
  • Современные символы:
    — деловой комплекс «Грозный-Сити» со смотровой площадкой
    — Цветочный парк

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Каспийска
В дороге вы узнаете ключевые факты о регионах, которые будем проезжать.
10:30 — прибытие в Аргун. Мечеть «Сердце Матери»
11:30 — переезд в Шали
12:10 — мечеть «Гордость мусульман»
13:10 — обед в Шали или по дороге в Грозный
14:20 — переезд в Грозный
15:00 — мечеть «Сердце Чечни»
16:00 — «Грозный-Сити» и смотровая площадка на 30-м этаже
17:00 — Цветочный парк и храм Михаила Архангела
17:30 — свободное время, покупка сувениров
18:00 — выезд из Грозного в Каспийск
19:30 — возвращение в Каспийск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет на смотровую «Грозный-Сити» — 200 ₽
  • Питание (от 500 ₽ с чел.)

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2800 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры любого возраста2700 ₽
Дети от 4 до 11 лет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Дахадаева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 170 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

