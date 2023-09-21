Индивидуальная обзорная экскурсия в Каспийске: путешествие в прошлое и настоящее
Мы готовы принять каждого гостя с теплотой и радостью, чтобы показать вам настоящий, первозданный Дагестан во всей его славе. Мы составим любой маршрут по вашим пожеланиям.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Место, где каждый гость становится частью этой удивительной истории
Ваше приключение начнется с выбора уникального маршрута, который будет совершенно соответствовать вашим пожеланиям и интересам.
Жаждущим приключений предлагаем покорить вершины величественных гор, погрузиться в подземные миры, исследовать живописные озера и ощутить силу природных явлений. Любителям культурных открытий предлагаем погрузиться в богатую историю и уникальные традиции нашего народа, посетить древние крепости и храмы, окунуться в мир местных ремесел и национальных гастрономических изысков.
Мы с удовольствием организуем ваше путешествие, чтобы вы могли насладиться каждым мгновением. Наши опытные гиды проведут вас по скрытым тропам и местам, расскажут вам удивительные истории и легенды, позволят вам ощутить настоящую атмосферу Дагестана. Когда вы покинете нашу прекрасную республику, вы останетесь с воспоминаниями, которые будут согревать ваше сердце навсегда.
Важно знать:
- Безопасно ли в республике?
- В Дагестане безопасно ровно также, как и в любом другом регионе РФ.
- К тому же в Дагестане очень дружелюбный и гостеприимный народ. А еще наши гиды с Вами до конца дня и на связи даже ночью.
Дресс-код и не только: важные рекомендации для посещения мусульманской республики
Дагестан является открытым регионом для туристов, однако не следует забывать, что большая часть местного населения – мусульмане, поэтому просим придерживаться следующих рекомендаций:
- одежда не должна быть слишком открытой и вызывающей (юбки и шорты выше колена, открытые и обтягивающие топы и майки). Рекомендуем взять с собой одежду, которая закрывает плечи и колени;
- при входе в мечеть или другие святые места надевать платок (женщинам);
- запрещено распивать спиртные напитки открыто (только вечерами в гостевых домах);
- не рекомендуется выражать свои чувства к партнеру прилюдно.
- Что взять с собой?
- удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую);
- удобную обувь. В обуви должно быть удобно ходить по камням, песку, неровностям. Идеальны нескользящие кроссовки/кеды/удобные сандалии;
- купальник/плавки, если планируете плавать в Каспийском море или водохранилище (конечно, желательно, иметь закрытые купальники);
- головной убор;
- солнцезащитный крем;
- портативное зарядное устройство;
- медикаменты личного назначения (если такие есть);
- достаточно наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт, развлечения оплачиваются наличными (иногда переводом);
- иногда может понадобиться дождевик (по погоде);
- бутылочка для воды (в горах чистая вода, можно пить прямо из-под крана).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорт
- Профессиональная организация и поддержка гостей с момента прилета и до самого отъезда
- Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
- Перемещение на комфортабельном современном автомобиле
- Комфортный тайминг тура и небольшие группы
- Знакомство с кухней, историей и культурой Дагестана
- Приятная аудио-экскурсия в пути, повествующая о большем количестве интересных точек на маршруте
- Дополнительные активности и экстремальный досуг на локациях по желанию
- Помощь в фото- и видеосъемке
- Решение любых возникающих вопросов
- Что не входит
- Питание
- Проживание
- Входные билеты
- Активности (прогулка на катере по Сулакскому каньону, зиплайн, роуп-джампинг, конные прогулки, сап-серфинг и др.)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- ► Безопасно ли в республике?
- В Дагестане безопасно ровно также, как и в любом другом регионе РФ.
- К тому же в Дагестане очень дружелюбный и гостеприимный народ. А еще наши гиды с Вами до конца дня и на связи даже ночью.
- ► Дресс-код и не только: важные рекомендации для посещения мусульманской республики
- Дагестан является открытым регионом для туристов, однако не следует забывать, что большая часть местного населения – мусульмане, поэтому просим придерживаться следующих рекомендаций:
- ─ одежда не должна быть слишком открытой и вызывающей (юбки и шорты выше колена, открытые и обтягивающие топы и майки). Рекомендуем взять с собой одежду, которая закрывает плечи и колени
- ─ при входе в мечеть или другие святые места надевать платок (женщинам)
- ─ запрещено распивать спиртные напитки открыто (только вечерами в гостевых домах)
- ─ не рекомендуется выражать свои чувства к партнеру прилюдно.
- ► Что взять с собой?
- ─ удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую)
- ─ удобную обувь. В обуви должно быть удобно ходить по камням, песку, неровностям. Идеальны нескользящие кроссовки/кеды/удобные сандалии
- ─ купальник/плавки, если планируете плавать в Каспийском море или водохранилище (конечно, желательно, иметь закрытые купальники)
- ─ головной убор
- ─ солнцезащитный крем
- ─ портативное зарядное устройство
- ─ медикаменты личного назначения (если такие есть)
- ─ достаточно наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт, развлечения оплачиваются наличными (иногда переводом)
- ─ иногда может понадобиться дождевик (по погоде)
- ─ бутылочка для воды (в горах чистая вода, можно пить прямо из-под крана)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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