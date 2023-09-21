Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики

Индивидуальная обзорная экскурсия в Каспийске: путешествие в прошлое и настоящее

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Мы готовы принять каждого гостя с теплотой и радостью, чтобы показать вам настоящий, первозданный Дагестан во всей его славе. Мы составим любой маршрут по вашим пожеланиям.
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Место, где каждый гость становится частью этой удивительной истории
Ваше приключение начнется с выбора уникального маршрута, который будет совершенно соответствовать вашим пожеланиям и интересам.
Жаждущим приключений предлагаем покорить вершины величественных гор, погрузиться в подземные миры, исследовать живописные озера и ощутить силу природных явлений. Любителям культурных открытий предлагаем погрузиться в богатую историю и уникальные традиции нашего народа, посетить древние крепости и храмы, окунуться в мир местных ремесел и национальных гастрономических изысков.
Мы с удовольствием организуем ваше путешествие, чтобы вы могли насладиться каждым мгновением. Наши опытные гиды проведут вас по скрытым тропам и местам, расскажут вам удивительные истории и легенды, позволят вам ощутить настоящую атмосферу Дагестана. Когда вы покинете нашу прекрасную республику, вы останетесь с воспоминаниями, которые будут согревать ваше сердце навсегда.

Важно знать:

  • Безопасно ли в республике?
  • В Дагестане безопасно ровно также, как и в любом другом регионе РФ.
  • К тому же в Дагестане очень дружелюбный и гостеприимный народ. А еще наши гиды с Вами до конца дня и на связи даже ночью.
Дресс-код и не только: важные рекомендации для посещения мусульманской республики

Дагестан является открытым регионом для туристов, однако не следует забывать, что большая часть местного населения – мусульмане, поэтому просим придерживаться следующих рекомендаций:

  • одежда не должна быть слишком открытой и вызывающей (юбки и шорты выше колена, открытые и обтягивающие топы и майки). Рекомендуем взять с собой одежду, которая закрывает плечи и колени;
  • при входе в мечеть или другие святые места надевать платок (женщинам);
  • запрещено распивать спиртные напитки открыто (только вечерами в гостевых домах);
  • не рекомендуется выражать свои чувства к партнеру прилюдно.
  • Что взять с собой?
  • удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую);
  • удобную обувь. В обуви должно быть удобно ходить по камням, песку, неровностям. Идеальны нескользящие кроссовки/кеды/удобные сандалии;
  • купальник/плавки, если планируете плавать в Каспийском море или водохранилище (конечно, желательно, иметь закрытые купальники);
  • головной убор;
  • солнцезащитный крем;
  • портативное зарядное устройство;
  • медикаменты личного назначения (если такие есть);
  • достаточно наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт, развлечения оплачиваются наличными (иногда переводом);
  • иногда может понадобиться дождевик (по погоде);
  • бутылочка для воды (в горах чистая вода, можно пить прямо из-под крана).

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорт
  • Профессиональная организация и поддержка гостей с момента прилета и до самого отъезда
  • Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
  • Перемещение на комфортабельном современном автомобиле
  • Комфортный тайминг тура и небольшие группы
  • Знакомство с кухней, историей и культурой Дагестана
  • Приятная аудио-экскурсия в пути, повествующая о большем количестве интересных точек на маршруте
  • Дополнительные активности и экстремальный досуг на локациях по желанию
  • Помощь в фото- и видеосъемке
  • Решение любых возникающих вопросов
Что не входит
  • Питание
  • Проживание
  • Входные билеты
  • Активности (прогулка на катере по Сулакскому каньону, зиплайн, роуп-джампинг, конные прогулки, сап-серфинг и др.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • ► Безопасно ли в республике?
  • В Дагестане безопасно ровно также, как и в любом другом регионе РФ.
  • К тому же в Дагестане очень дружелюбный и гостеприимный народ. А еще наши гиды с Вами до конца дня и на связи даже ночью.
  • ► Дресс-код и не только: важные рекомендации для посещения мусульманской республики
  • Дагестан является открытым регионом для туристов, однако не следует забывать, что большая часть местного населения – мусульмане, поэтому просим придерживаться следующих рекомендаций:
  • ─ одежда не должна быть слишком открытой и вызывающей (юбки и шорты выше колена, открытые и обтягивающие топы и майки). Рекомендуем взять с собой одежду, которая закрывает плечи и колени
  • ─ при входе в мечеть или другие святые места надевать платок (женщинам)
  • ─ запрещено распивать спиртные напитки открыто (только вечерами в гостевых домах)
  • ─ не рекомендуется выражать свои чувства к партнеру прилюдно.
  • ► Что взять с собой?
  • ─ удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую)
  • ─ удобную обувь. В обуви должно быть удобно ходить по камням, песку, неровностям. Идеальны нескользящие кроссовки/кеды/удобные сандалии
  • ─ купальник/плавки, если планируете плавать в Каспийском море или водохранилище (конечно, желательно, иметь закрытые купальники)
  • ─ головной убор
  • ─ солнцезащитный крем
  • ─ портативное зарядное устройство
  • ─ медикаменты личного назначения (если такие есть)
  • ─ достаточно наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт, развлечения оплачиваются наличными (иногда переводом)
  • ─ иногда может понадобиться дождевик (по погоде)
  • ─ бутылочка для воды (в горах чистая вода, можно пить прямо из-под крана)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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