Место, где каждый гость становится частью этой удивительной истории

Ваше приключение начнется с выбора уникального маршрута, который будет совершенно соответствовать вашим пожеланиям и интересам.

Жаждущим приключений предлагаем покорить вершины величественных гор, погрузиться в подземные миры, исследовать живописные озера и ощутить силу природных явлений. Любителям культурных открытий предлагаем погрузиться в богатую историю и уникальные традиции нашего народа, посетить древние крепости и храмы, окунуться в мир местных ремесел и национальных гастрономических изысков.

Мы с удовольствием организуем ваше путешествие, чтобы вы могли насладиться каждым мгновением. Наши опытные гиды проведут вас по скрытым тропам и местам, расскажут вам удивительные истории и легенды, позволят вам ощутить настоящую атмосферу Дагестана. Когда вы покинете нашу прекрасную республику, вы останетесь с воспоминаниями, которые будут согревать ваше сердце навсегда.

Важно знать:

Безопасно ли в республике?

В Дагестане безопасно ровно также, как и в любом другом регионе РФ.

К тому же в Дагестане очень дружелюбный и гостеприимный народ. А еще наши гиды с Вами до конца дня и на связи даже ночью.

Дресс-код и не только: важные рекомендации для посещения мусульманской республики

Дагестан является открытым регионом для туристов, однако не следует забывать, что большая часть местного населения – мусульмане, поэтому просим придерживаться следующих рекомендаций: