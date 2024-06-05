Обзорные и познавательные экскурсии Каспийска

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» в Каспийске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
100 отзывов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
«В ходе нее вы узнаете много интересных исторических фактов, изучите памятники и основные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
«Знакомство с дикой природой Дагестана»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«Увлекательное путешествие на автомобиле к самой главной достопримечательности Республики Дагестан»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
«Вы будете окутаны местным гостеприимством и теплом, погрузитесь в культуру, историю и традиции Дагестана и, конечно же, познакомитесь с нашей замечательной национальной кухней»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000 за человека
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульфия
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
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    Затем мы отправились на нашу первую локацию. Там нас с ветерком прокатили на катере, очень красивые места. После этого опять была небольшая заминка, у нас не заводился автобус. Завели с толкача. На следующий локации нас опять ждал небольшой сюрприз!!!! Наш гид подрался (но это ему не помешало продолжить экскурсию). Мы отправились дальше. Нас ждал очень вкусный обед. Мы ели форель и пробовали местную хухню (хинкал, для любителя). Посетили одно из достопримечательностей Дагестана. Пещеру Нохьо, кстати рекомендую. Там очень красиво и много всего. Вход платный, но этого стоит. После неё мы поехали на знаменитый бархан. Песок был замечательный и горячий, можно ходить босиком. После мы отправились домой. Спасибо за экскурсию. Хоть и были маленькие неприятности, но домой мы вернулись во время и довольные.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Это наша первая экскурсия в Дагестане. Впечатления самые лучшие! Гид Тамерлан отличный рассказчик, много интересной информации, подаёт её с юмором,
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    маршрут понравился, мечтали увидеть Сулакский каньон, увидели с разных ракурсов. Было так интересно, что сразу записались на ещё одну экскурсию, не пожалели!

    Это наша первая экскурсия в Дагестане. Впечатления самые лучшие! Гид Тамерлан отличный рассказчик, много интересной информации
  • П
    Полина
    18 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Прекрасная экскурсия! Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением. Аул-призрак находится высоко в горах, на высоте 1700м,
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    добраться до туды не легко, но оно того стоит, каждый кто дошел до самого верха подтвердит мои слова. Лучше надеть удобную одежду и обувь. Ещё больше полюбить этот край помог наш экскурсовод Абдулкадыр. Это умный, интеллигентный, с тонким чувством юмора, любящий свой край человек. По дороге рассказывал интересные факты и истории разных мест. Сделал прекрасные фотографии и даже снял чудесное-трендовое видео. Посещали разные места. На каждой локации Абдулкадыр подробно и интересно рассказывал об этом месте. По пути любовались рукотворными террасами. Со смотровых открывается великолепные пейзажи. Словами не передать эту красоту. Даже дождь, который шел половину дня, не помешал насладиться экскурсией. Так что погоды боятся не стоит) Автомобиль комфортный, вместительный. Водитель водит очень аккуратно. Ни разу не укачало, хотя дорога по серпантину. Еще нас шикарно покормили национальной едой. Порции огромные, вкусные. Спасибо большое за вашу работу! ❤️ Приедем еще раз сами и порекомендуем всем знакомым

  • П
    Полина
    17 мая 2024
    Знакомство с достопримечательностями города Дербент
    Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
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    всю усталость от дороги. Потом крепость в Дербенте: очень красивая, хорошо сохраненная, очень интересный рассказ гида по территории. Отдельное спасибо нашему сопровождавшему Магомеду: за долгую дорогу он успел нам рассказать и про обычаи, и про религию, и про историю Дагестана и про многое другое. Очень внимательный, отзывчивый. Накормил нас вкусным обедом. Пошел нам на встречу и отошел от маршрута. Несмотря на это, мы все, что хотели, посмотрели и вовремя вернулись. Еще раз спасибо!!!

  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Наша экскурсия это один из немногих примеров, когда харизма экскурсовода делает день) нам не повезло с погодой. Было холодно, ветрено,моросил
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    дождь. И тем не менее, пока мы ехали, наш гид Арсен,отдельный ему поклон! рассказывал нам много и интересно о местах которые мы проезжали, о тех достопримечательностях к которым ехали, давал советы, что посмотреть, что купить, какие сувениры привезти. Сулакский каньон увидеть не удалось, был сильный туман. Зато получились бомбические,нереальные фото). Но кроме каньона были катания на катерах, песчаный бархан и экстремальная пещера. Всем советую эту экскурсию. Будет интересно. Не пожалеете)

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  • Е
    Евгения
    15 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    После этих локаций я влюбилась в Дагестан ❤️место силы 🙏🏻горы⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️спасибо нашему гиду ❤️мы с мужем восторге ❤️
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасы
    Добрый день. Хотим оставить отзыв об экскурсии в Гамсутль, начнем с водителей это Абдулкадыр и Мурад, ребятам вам отдельный респект
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    за отличное настроение и за рассказы об истории самой республики и отдельных её достопримечательностей. Ну конечно же огромное спасибо организаторам, экскурсия просто супер, хоть и погода была не совсем теплой да ещё и шел дождь по дороге туда, это не помешало получить просто незабываемые эмоции. Ещё раз огромное спасибо.

  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
    Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
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    комфортная дорога. Тимур рассказал нам все про Дагестан, про современный быт, инфраструктуру. Ответил на все интересующие нас вопросы. По пути организовал нам обед в чудесном месте с очень вкусной национальной кухней. Вообщем полностью рекомендую данную экскурсию, организованную агентством Кочевник Тревел. Особенно в сопровождении гида Тимура.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
    Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!
  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Знакомство с достопримечательностями города Дербент
    Очень понравилась экскурсия в самый древний город России! Интересная история,необычная цитадель,прекрасные виды! Как всегда высокий профессионализм гида Магомеда! Заехали вкусно поесть! Несмотря на дождь,экскурсия удалась,но плохая погода - лишний повод вернуться! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
  2. Знакомство с достопримечательностями города Дербент
  3. Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
  4. Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
  5. Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в июне 2024
Сейчас в Каспийске в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 12 990. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Изучение достопримечательностей города Каспийска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Каспийске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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