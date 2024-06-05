1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
«В ходе нее вы узнаете много интересных исторических фактов, изучите памятники и основные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
«Знакомство с дикой природой Дагестана»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
10 часов
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«Увлекательное путешествие на автомобиле к самой главной достопримечательности Республики Дагестан»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
«Вы будете окутаны местным гостеприимством и теплом, погрузитесь в культуру, историю и традиции Дагестана и, конечно же, познакомитесь с нашей замечательной национальной кухней»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульфия5 июня 2024Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
- ЕЕлена23 мая 2024Это наша первая экскурсия в Дагестане. Впечатления самые лучшие! Гид Тамерлан отличный рассказчик, много интересной информации, подаёт её с юмором,
- ППолина18 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыПрекрасная экскурсия! Прошло уже несколько дней, а мы до сих пор под впечатлением. Аул-призрак находится высоко в горах, на высоте 1700м,
- ППолина17 мая 2024Прекрасная экскурсия, хотя немного утомительная, если проходит из Каспийска - пробки. Несмотря на это, первая остановка у экраноплана сразу сняла
- ААнастасия15 мая 2024Наша экскурсия это один из немногих примеров, когда харизма экскурсовода делает день) нам не повезло с погодой. Было холодно, ветрено,моросил
- ЕЕвгения15 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыПосле этих локаций я влюбилась в Дагестан ❤️место силы 🙏🏻горы⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️спасибо нашему гиду ❤️мы с мужем восторге ❤️
- ААлександр15 мая 2024Гамсутль, Салтинский водопад, Чохские террасыДобрый день. Хотим оставить отзыв об экскурсии в Гамсутль, начнем с водителей это Абдулкадыр и Мурад, ребятам вам отдельный респект
- ИИрина5 мая 2024Были на экскурсии с Тимуром компанией 5 взрослых 29.04.2024. Остались очень довольны. Очень комфортный автомобиль. Интересный маршрут, потрясающе красивые места,
- ААнна3 мая 2024Мне очень понравилось! Рекомендую!🔥 Гид очень интересно рассказывает о культуре и достопримечательностях! Научили танцевать лезгинку😍 Обязательно буду ещё обращаться за новыми экскурсиями, впечатлениями!
- ЕЕкатерина20 марта 2024Очень понравилась экскурсия в самый древний город России! Интересная история,необычная цитадель,прекрасные виды! Как всегда высокий профессионализм гида Магомеда! Заехали вкусно поесть! Несмотря на дождь,экскурсия удалась,но плохая погода - лишний повод вернуться! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Обзорные»
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