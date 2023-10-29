Приглашаю вас в поездку по самым-самым локациям Дагестана — к крупнейшему в Евразии бархану и глубочайшему в Европе каньону. Мы с командой искренне влюблены в свой край и хотим, чтобы вы увезли отсюда незабываемые эмоции. Покажем вам известные смотровые и тайные уголки. Вы увидите мощные ГЭС, бирюзовые изгибы Сулака и первозданную природу с высоты птичьего полёта.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сарыкум и «Белое солнце пустыни»

Образованный когда-то особой розой ветров, бархан стоит неподвижно уже сотни тысяч лет. Ветер меняет лишь очертания его вершин. Вы окажетесь в уникальной пустыне среди гор — единственной в России. Увидите места, где снимали легендарное советское кино. Героя фильма — Саида — во время съёмок закапывали именно в пески Сарыкума.

Ущелье и 32 древних петроглифа

Затем мы отправимся в ущелье Марковых. Вы рассмотрите галерею уникальных наскальных изображений. Олени, козы, кабаны, всадники, чудовище — всего 32 рисунка возрастом около 6000−7000 лет. Гид расскажет историю этого примечательного места.

Сулакский каньон

Мы проедем по территории экокомплекса «Главрыба», через арочную плотину Миатлинской ГЭС и тоннель в скале протяжённостью 1200 метров. Устроим фотосессию на смотровой «Подкова» и поедем кататься на катере. Пообедаем на краю каньона с видом на горы или в нетуристической локации, где также вкусно и сытно, но дешевле.

Смотровые — известные и секретные

Побывали в сердце каньона? Теперь посмотрим на него с высоты 999 метров — отправимся на знаменитую смотровую «Язык тролля». А ещё я покажу вам локацию, которую знают только коренные жители. С неё откроется вид на самую высокую в России плотину Чиркейской ГЭС. Полюбуемся ею — и поедем обратно. По пути вы увидите живописные окрестности в вечерней дымке и море с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на УАЗ Patriot, джипинг в каньоне и услуги гида

В поездку возьмите с собой паспорта. Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи.

Заберём вас в Каспийске, Махачкале или аэропорту (по договорённости)

Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу готовы принять группу в 5-6 человек. Доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира свыше четырёх.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы (по желанию)