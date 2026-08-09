Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум
Увидеть бархан, высотой в 90-этажный дом, впечатлиться каньоном и оставить в горах своё сердце
Приглашаю вас в поездку по самым-самым локациям Дагестана — к крупнейшему в Евразии бархану и глубочайшему в Европе каньону. Мы с командой искренне влюблены в свой край и хотим, чтобы вы увезли отсюда незабываемые эмоции. Покажем вам известные смотровые и тайные уголки. Вы увидите мощные ГЭС, бирюзовые изгибы Сулака и первозданную природу с высоты птичьего полёта.
Образованный когда-то особой розой ветров, бархан стоит неподвижно уже сотни тысяч лет. Ветер меняет лишь очертания его вершин. Вы окажетесь в уникальной пустыне среди гор — единственной в России. Увидите места, где снимали легендарное советское кино. Героя фильма — Саида — во время съёмок закапывали именно в пески Сарыкума.
Сулакский каньон
По пути, если захотите, заедем в комплекс «Главрыба». Затем — проедем тоннель протяженностью 900 метров и попадем внутрь каньона. Здесь мы посадим вас на катера — вы проплывете 28 км. А потом пообедаем на краю каньона с видом на горы или в нетуристической локации, где также вкусно и сытно, но дешевле.
Смотровые — известные и секретные
Побывали в сердце каньона? Теперь посмотрим на него с высоты 999 метров — отправимся на знаменитую смотровую «Язык тролля». А ещё я покажу вам локацию, которую знают только коренные жители. С неё откроется вид на самую высокую в России плотину Чиркейской ГЭС. Остановимся и у Чиркейского водохранилища, по желанию вы сможете прокатиться на зиплайне протяженностью 1000 м. По пути вы увидите живописные окрестности в вечерней дымке и море с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
Поездка пройдёт на джипе премиум-класса, УАЗ Patriot, минивэне или кроссовере
В поездку возьмите с собой паспорт. Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи
Заберём вас в Каспийске, Махачкале или аэропорту (по договорённости)
Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу готовы принять группу в 5-6 человек. Доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира свыше четырёх
Дополнительные локации и расходы (по желанию):
Экстрим-прогулка на больших квадроциклах (1-8 ч, от 7000 до 28 000 ₽
Посещение бархана — 2500 ₽ за группу + входные билеты
Прогулка на катере по каньону 28 км — 3000 ₽ за чел.
Прогулка на катере по водохранилищу — 2500 ₽ за малый круг, 4000 ₽ за средний круг, 5000 ₽ за большой круг. Стоимость указана за 1 чел.
Полёт на зиплайне над Чиркейским водохранилищем — 2500 ₽ за чел.
Экскурсия на Чиркейскую ГЭС — по предварительной договорённости для заказа пропусков и уточнения цены
Смотровая на самой высокой арочной плотине Чиркейской ГЭС — 3000 ₽ за группу
Пещера Нохъо — 2500 ₽ за группу + входные билеты
Тарзанка и гигантские качели по предварительной брони
Обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 722 туристов
Я родился в прекрасном дагестанском горном Хунзахском районе. 23 года жизни отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Здравствуйте! Всё, начиная от общения ДО, и до самого конца нашего маленького путешествия было отлично! Продуманный маршрут, интересные истории, ответы на любые вопросы, комфортные условия в дороге, да и просто общение читать дальшеуменьшить
на высоком уровне! Были с ребёнком 3-х лет, все условия (детское кресло, заинтересованность, искренняя отдача) не оставили меня, как родителя, равнодушной👍🏻 Встретились чужими людьми, расставались друзьями, поэтому смело рекомендую и от всей души благодарю Магомедсайгид!
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Т
Тимур
Остались замечательные впечатления! Магомед отлично провел тур, радует открытость и индивидуальный подход, не шаблонная экскурсия
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С
Светлана
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
+2
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Анастасия
Все максимально понравилось. Магомедсайгид был нашим экскурсоводом, очень приятный человек. Не просто провез нас по маршруту, но делился историческими фактами о местности, отвечал на все вопросы. Посоветовал места, куда можно заглянуть в городе. Маршрут понравился, он гибкий, на бархан ехать мы не захотели. Зато удалось за одну экскурсию прокатиться на катере и по реке Сулак и по Черкейскому водохранилищу.
Без сомнения рекомендую!
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Максим
Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил на все вопросы, грамотно всё организовал, был очень заботлив и доброжелателен. Кроме того, дал читать дальшеуменьшить
несколько ценных советов и был готов оказать помощь даже после окончания нашей поездки. Путешествовать с настоящим гостеприимным горцем - одно удовольствие! Из посещенных мест больше всего запомнился, конечно, Сулакский каньон - одна из визитных карточек Дагестана. Дивная красота!
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О
Ольга
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях, и, конечно, от нашего великолепного экскурсовода. Экскурсия вышла очень познавательной, интересной, атмосферной. Виды не передать фотографиями, впечатления не передать словами)). Надо ехать, познавать и наслаждаться)).
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