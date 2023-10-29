Увидеть бархан, высотой в 90-этажный дом, впечатлиться каньоном и оставить в горах своё сердце
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Описание
Что вас ожидает
Сарыкум и «Белое солнце пустыни»
Образованный когда-то особой розой ветров, бархан стоит неподвижно уже сотни тысяч лет. Ветер меняет лишь очертания его вершин. Вы окажетесь в уникальной пустыне среди гор — единственной в России. Увидите места, где снимали легендарное советское кино. Героя фильма — Саида — во время съёмок закапывали именно в пески Сарыкума.
Ущелье и 32 древних петроглифа
Затем мы отправимся в ущелье Марковых. Вы рассмотрите галерею уникальных наскальных изображений. Олени, козы, кабаны, всадники, чудовище — всего 32 рисунка возрастом около 6000−7000 лет. Гид расскажет историю этого примечательного места.
Сулакский каньон
Мы проедем по территории экокомплекса «Главрыба», через арочную плотину Миатлинской ГЭС и тоннель в скале протяжённостью 1200 метров. Устроим фотосессию на смотровой «Подкова» и поедем кататься на катере. Пообедаем на краю каньона с видом на горы или в нетуристической локации, где также вкусно и сытно, но дешевле.
Смотровые — известные и секретные
Побывали в сердце каньона? Теперь посмотрим на него с высоты 999 метров — отправимся на знаменитую смотровую «Язык тролля». А ещё я покажу вам локацию, которую знают только коренные жители. С неё откроется вид на самую высокую в России плотину Чиркейской ГЭС. Полюбуемся ею — и поедем обратно. По пути вы увидите живописные окрестности в вечерней дымке и море с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на УАЗ Patriot, джипинг в каньоне и услуги гида
- В поездку возьмите с собой паспорта. Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи.
- Заберём вас в Каспийске, Махачкале или аэропорту (по договорённости)
- Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу готовы принять группу в 5-6 человек. Доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира свыше четырёх.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение бархана — 2000 руб. /группа
- Прогулка на катере по реке Сулак — 5000 руб. /группа
- Прогулка на катере по водохранилищу — 4000 руб. /средний круг, 6000 руб. /большой круг
- Полёт на зиплайне над рекой Сулак — 1000 руб. /чел.
- Экскурсия на Чиркейскую ГЭС — по предварительной договорённости для заказа пропусков и уточнения цены
- Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.