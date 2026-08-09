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Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум

Увидеть бархан, высотой в 90-этажный дом, впечатлиться каньоном и оставить в горах своё сердце
Приглашаю вас в поездку по самым-самым локациям Дагестана — к крупнейшему в Евразии бархану и глубочайшему в Европе каньону. Мы с командой искренне влюблены в свой край и хотим, чтобы вы увезли отсюда незабываемые эмоции. Покажем вам известные смотровые и тайные уголки. Вы увидите мощные ГЭС, бирюзовые изгибы Сулака и первозданную природу с высоты птичьего полёта.
4.9
30 отзывов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум

Описание экскурсии

Сарыкум и «Белое солнце пустыни»

Образованный когда-то особой розой ветров, бархан стоит неподвижно уже сотни тысяч лет. Ветер меняет лишь очертания его вершин. Вы окажетесь в уникальной пустыне среди гор — единственной в России. Увидите места, где снимали легендарное советское кино. Героя фильма — Саида — во время съёмок закапывали именно в пески Сарыкума.

Сулакский каньон

По пути, если захотите, заедем в комплекс «Главрыба». Затем — проедем тоннель протяженностью 900 метров и попадем внутрь каньона. Здесь мы посадим вас на катера — вы проплывете 28 км. А потом пообедаем на краю каньона с видом на горы или в нетуристической локации, где также вкусно и сытно, но дешевле.

Смотровые — известные и секретные

Побывали в сердце каньона? Теперь посмотрим на него с высоты 999 метров — отправимся на знаменитую смотровую «Язык тролля». А ещё я покажу вам локацию, которую знают только коренные жители. С неё откроется вид на самую высокую в России плотину Чиркейской ГЭС. Остановимся и у Чиркейского водохранилища, по желанию вы сможете прокатиться на зиплайне протяженностью 1000 м. По пути вы увидите живописные окрестности в вечерней дымке и море с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на джипе премиум-класса, УАЗ Patriot, минивэне или кроссовере
  • В поездку возьмите с собой паспорт. Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи
  • Заберём вас в Каспийске, Махачкале или аэропорту (по договорённости)
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу готовы принять группу в 5-6 человек. Доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира свыше четырёх

Дополнительные локации и расходы (по желанию):

  • Экстрим-прогулка на больших квадроциклах (1-8 ч, от 7000 до 28 000 ₽
  • Посещение бархана — 2500 ₽ за группу + входные билеты
  • Прогулка на катере по каньону 28 км — 3000 ₽ за чел.
  • Прогулка на катере по водохранилищу — 2500 ₽ за малый круг, 4000 ₽ за средний круг, 5000 ₽ за большой круг. Стоимость указана за 1 чел.
  • Полёт на зиплайне над Чиркейским водохранилищем — 2500 ₽ за чел.
  • Экскурсия на Чиркейскую ГЭС — по предварительной договорённости для заказа пропусков и уточнения цены
  • Смотровая на самой высокой арочной плотине Чиркейской ГЭС — 3000 ₽ за группу
  • Пещера Нохъо — 2500 ₽ за группу + входные билеты
  • Тарзанка и гигантские качели по предварительной брони
  • Обед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 722 туристов
Я родился в прекрасном дагестанском горном Хунзахском районе. 23 года жизни отдал службе в силовых структурах. А теперь стал дипломированным гидом-экскурсоводом и воплощаю мечты путешественников в реальность! Мы с командой искренне влюблены в свой край и будем рады показать вам истинную красоту Дагестана. Хотим, чтобы вы увезли с собой незабываемые впечатления и бурю эмоций!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
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3
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1
Оксана
Здравствуйте!
Всё, начиная от общения ДО, и до самого конца нашего маленького путешествия было отлично! Продуманный маршрут, интересные истории, ответы на любые вопросы, комфортные условия в дороге, да и просто общение
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на высоком уровне! Были с ребёнком 3-х лет, все условия (детское кресло, заинтересованность, искренняя отдача) не оставили меня, как родителя, равнодушной👍🏻 Встретились чужими людьми, расставались друзьями, поэтому смело рекомендую и от всей души благодарю Магомедсайгид!

Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
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Т
Остались замечательные впечатления! Магомед отлично провел тур, радует открытость и индивидуальный подход, не шаблонная экскурсия
Остались замечательные впечатления! Магомед отлично провел тур, радует открытость и индивидуальный подход, не шаблонная экскурсия
Остались замечательные впечатления! Магомед отлично провел тур, радует открытость и индивидуальный подход, не шаблонная экскурсия
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С
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️+2
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
Отличный маршрут! Красота даже в пасмурную погоду,рекомендую! 👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️
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Анастасия
Все максимально понравилось. Магомедсайгид был нашим экскурсоводом, очень приятный человек. Не просто провез нас по маршруту, но делился историческими фактами о местности, отвечал на все вопросы. Посоветовал места, куда можно заглянуть в городе.
Маршрут понравился, он гибкий, на бархан ехать мы не захотели. Зато удалось за одну экскурсию прокатиться на катере и по реке Сулак и по Черкейскому водохранилищу.

Без сомнения рекомендую!
Все максимально понравилось. Магомедсайгид был нашим экскурсоводом, очень приятный человек. Не просто провез нас по маршруту,
Все максимально понравилось. Магомедсайгид был нашим экскурсоводом, очень приятный человек. Не просто провез нас по маршруту,
Все максимально понравилось. Магомедсайгид был нашим экскурсоводом, очень приятный человек. Не просто провез нас по маршруту,
Все максимально понравилось. Магомедсайгид был нашим экскурсоводом, очень приятный человек. Не просто провез нас по маршруту,
Все максимально понравилось. Магомедсайгид был нашим экскурсоводом, очень приятный человек. Не просто провез нас по маршруту,
Все максимально понравилось. Магомедсайгид был нашим экскурсоводом, очень приятный человек. Не просто провез нас по маршруту,
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Максим
Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил на все вопросы, грамотно всё организовал, был очень заботлив и доброжелателен. Кроме того, дал
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несколько ценных советов и был готов оказать помощь даже после окончания нашей поездки. Путешествовать с настоящим гостеприимным горцем - одно удовольствие! Из посещенных мест больше всего запомнился, конечно, Сулакский каньон - одна из визитных карточек Дагестана. Дивная красота!

Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил
Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил
Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил
Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил
Магомед - замечательный гид! Интеллигентный, образованный, прекрасно знает родные края и интересно о них рассказывает. Ответил
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О
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях, и, конечно, от нашего великолепного экскурсовода. Экскурсия вышла очень познавательной, интересной, атмосферной. Виды не передать фотографиями, впечатления не передать словами)). Надо ехать, познавать и наслаждаться)).
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях,
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях,
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях,
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях,
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях,
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях,
Мы, конечно, под впечатлением! И от красот Дагестана, и от прекрасных людей, проживающих на его территориях,
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Входит в следующие категории Каспийска

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