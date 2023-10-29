Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов

Увидеть бархан, высотой в 90-этажный дом, впечатлиться каньоном и оставить в горах своё сердце

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас в поездку по самым-самым локациям Дагестана — к крупнейшему в Евразии бархану и глубочайшему в Европе каньону. Мы с командой искренне влюблены в свой край и хотим, чтобы вы увезли отсюда незабываемые эмоции. Покажем вам известные смотровые и тайные уголки. Вы увидите мощные ГЭС, бирюзовые изгибы Сулака и первозданную природу с высоты птичьего полёта.
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сарыкум и «Белое солнце пустыни»

Образованный когда-то особой розой ветров, бархан стоит неподвижно уже сотни тысяч лет. Ветер меняет лишь очертания его вершин. Вы окажетесь в уникальной пустыне среди гор — единственной в России. Увидите места, где снимали легендарное советское кино. Героя фильма — Саида — во время съёмок закапывали именно в пески Сарыкума.

Ущелье и 32 древних петроглифа

Затем мы отправимся в ущелье Марковых. Вы рассмотрите галерею уникальных наскальных изображений. Олени, козы, кабаны, всадники, чудовище — всего 32 рисунка возрастом около 6000−7000 лет. Гид расскажет историю этого примечательного места.

Сулакский каньон

Мы проедем по территории экокомплекса «Главрыба», через арочную плотину Миатлинской ГЭС и тоннель в скале протяжённостью 1200 метров. Устроим фотосессию на смотровой «Подкова» и поедем кататься на катере. Пообедаем на краю каньона с видом на горы или в нетуристической локации, где также вкусно и сытно, но дешевле.

Смотровые — известные и секретные

Побывали в сердце каньона? Теперь посмотрим на него с высоты 999 метров — отправимся на знаменитую смотровую «Язык тролля». А ещё я покажу вам локацию, которую знают только коренные жители. С неё откроется вид на самую высокую в России плотину Чиркейской ГЭС. Полюбуемся ею — и поедем обратно. По пути вы увидите живописные окрестности в вечерней дымке и море с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на УАЗ Patriot, джипинг в каньоне и услуги гида
  • В поездку возьмите с собой паспорта. Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи.
  • Заберём вас в Каспийске, Махачкале или аэропорту (по договорённости)
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу готовы принять группу в 5-6 человек. Доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира свыше четырёх.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение бархана — 2000 руб. /группа
  • Прогулка на катере по реке Сулак — 5000 руб. /группа
  • Прогулка на катере по водохранилищу — 4000 руб. /средний круг, 6000 руб. /большой круг
  • Полёт на зиплайне над рекой Сулак — 1000 руб. /чел.
  • Экскурсия на Чиркейскую ГЭС — по предварительной договорённости для заказа пропусков и уточнения цены
  • Обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Сулакский каньон
Популярные места
Бархан Сарыкум
Чиркейское водохранилище
Горы
Каньоны

Похожие туры из Каспийска

2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
на улице Дахадаева в Каспийске
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 500 за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
85 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
12 990 за всё до 7 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Влюбиться в панорамы Сулакского каньона и пройти по пескам бархана Сарыкум
Махачкала и Каспийск
3 ноя
5 ноя
6 ноя
8 ноя
7 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каспийске
ХОРОШО
🧭
ТАМ