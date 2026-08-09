Приглашаю вас в поездку по самым-самым локациям Дагестана — к крупнейшему в Евразии бархану и глубочайшему в Европе каньону. Мы с командой искренне влюблены в свой край и хотим, чтобы вы увезли отсюда незабываемые эмоции. Покажем вам известные смотровые и тайные уголки. Вы увидите мощные ГЭС, бирюзовые изгибы Сулака и первозданную природу с высоты птичьего полёта.

Описание экскурсии

Сарыкум и «Белое солнце пустыни»

Образованный когда-то особой розой ветров, бархан стоит неподвижно уже сотни тысяч лет. Ветер меняет лишь очертания его вершин. Вы окажетесь в уникальной пустыне среди гор — единственной в России. Увидите места, где снимали легендарное советское кино. Героя фильма — Саида — во время съёмок закапывали именно в пески Сарыкума.

Сулакский каньон

По пути, если захотите, заедем в комплекс «Главрыба». Затем — проедем тоннель протяженностью 900 метров и попадем внутрь каньона. Здесь мы посадим вас на катера — вы проплывете 28 км. А потом пообедаем на краю каньона с видом на горы или в нетуристической локации, где также вкусно и сытно, но дешевле.

Смотровые — известные и секретные

Побывали в сердце каньона? Теперь посмотрим на него с высоты 999 метров — отправимся на знаменитую смотровую «Язык тролля». А ещё я покажу вам локацию, которую знают только коренные жители. С неё откроется вид на самую высокую в России плотину Чиркейской ГЭС. Остановимся и у Чиркейского водохранилища, по желанию вы сможете прокатиться на зиплайне протяженностью 1000 м. По пути вы увидите живописные окрестности в вечерней дымке и море с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

Поездка пройдёт на джипе премиум-класса, УАЗ Patriot, минивэне или кроссовере

В поездку возьмите с собой паспорт. Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи

Заберём вас в Каспийске, Махачкале или аэропорту (по договорённости)

Оптимальное количество участников — до 4 человек. По запросу готовы принять группу в 5-6 человек. Доплата составит 2000 ₽ с каждого пассажира свыше четырёх

Дополнительные локации и расходы (по желанию):