Сулакский каньон и бархан Сарыкум — самые живописные места республики. Вы отправитесь к ним на современном микроавтобусе Мерседес в группе до 20 человек. Насладитесь волшебными пейзажами словно с другой планеты и сделаете множество ярких фото.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
Описание экскурсии
- Чиркейское водохранилище. Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое часто называют «морем в горах». Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере.
- Сулакский каньон. Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и оценим с высоты визитную карточку Дагестана. Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе. Он запомнится вам ярко-бирюзовой рекой на дне, могучими горными хребтами и грандиозным масштабом.
- Бархан Сарыкум. Здесь, в окружении бескрайних песков, мы встретим закат. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.
Кроме того, по пути вы увидите Миатлинскую ГЭС. А вкусно пообедать предлагаем в ресторане при форелевом хозяйстве на реке Сулак.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- На экскурсию можно взять детей от 3-х лет
Что включено в стоимость
- Транспортные расходы и услуги гида-проводника
- Прогулка на катере (25 минут)
- Удерживающее устройство для детей в авто (при необходимости)
- Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве. На выбор будет предложено основное блюдо, форель на углях или мясное национальное блюда — хинкал.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽/взрослый, дети до 14 дет и пенсионеры проходят бесплатно (во время или после дождя мы заезжаем на смотровую площадку)
- Посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с человека по будням, 700 ₽ в выходные
- Экстремальные развлечения
- Личные расходы и сувениры
ежедневно в 08:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет 12+
|3900 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3700 ₽
|Дети от 4 до 11 лет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Халилова Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 15938 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 252 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 13 июл 2026
Все прошло хорошо.
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С
Дата посещения: 13 мар 2026
Прошло все замечательно, красота гор восхищает, спасибо гиду за интересный рассказ о Дагестане, водителю за аккуратное вождение. Немного не повезло с погодой. Все понравилось
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А
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе. Я зарядилась эмоциями на весь год! Маршрут выстроен грамотно. Обед безумно вкусный, рыбка горячая,
+1
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Классная экскурсия! Ездили с 2 детьми. Гид - Шамиль - с юмором подаёт материал, прислушивается к туристам, знает историю и культуру народов Дагестана.
Очень понравилось катание по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон завораживает, пещеры Нохъо - класс! А ещё мы побродили по персиковому саду и приобрели самые сочные и сладкие плоды. За обед - отдельное спасибо!
Очень понравилось катание по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон завораживает, пещеры Нохъо - класс! А ещё мы побродили по персиковому саду и приобрели самые сочные и сладкие плоды. За обед - отдельное спасибо!
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Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с того,что гид то ли волновалась то ли что но весь ее монолог был размывчатым,она
+2
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Ездили сегодня на экскурсию с экскурсоводом Татьяной. Нам очень повезло! Татьяна хорошо владеет материалом, очень интересно подаёт материал, и что немаловажно для меня лично, как для филолога, порадовала прекрасной, правильной
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