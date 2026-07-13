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сбивалась отвлекалась на коментарии водителя относительно достопримечательностей,в том году была молодая девушка гид просто бомба с самого знакомства в автомобиле были очень воодушевленные разговоры,дискуссии и много вопросов обо всем,тут же вы меня извините не смотря на то что я и была в том году по данному маршруту но у данного гида хотелось уснуть на входе,что собственно и делали человек 6 из 19,остальные задали несколько вопросов и то когда мы уже возвращались обратно.. Хотелось бы что бы у нее было больше жизни в разговорах с туристами,чтобы она не монотонно что то там говорила себе под нос а было интересно всем! Дальше пусть она научится четко оговаривать временные рамки когда она отпускает туристов прогуляться там,где во первых не прописано в маршруте(за это ей конечно респект большой,НО.. я возвращаюсь с ребенком в озвученное ей время а она собирает всех с кем она же и гуляла там же на 30!!минут позже.. обидно выходит,я так же заплатила за эмоции и могла эти полчаса провести в кайф со своим ребенком но я ждала гида.. прикол.. Водитель кайфовый попался,живой веселый узнала от него больше чем от гида 😂В целом экскурсия классная,эффектная,можно много чего успеть увидеть и сделать в свободное время при правильном подходе и эффективном гиде)