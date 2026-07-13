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2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска

Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — самые живописные места республики. Вы отправитесь к ним на современном микроавтобусе Мерседес в группе до 20 человек. Насладитесь волшебными пейзажами словно с другой планеты и сделаете множество ярких фото.

Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана.
4.7
252 отзыва
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска

Описание экскурсии

  • Чиркейское водохранилище. Вы оцените крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое часто называют «морем в горах». Раскроете историю его появления и полюбуетесь чарующими пейзажами. По желанию, по водохранилищу можно прокатиться на катере.
  • Сулакский каньон. Мы поднимемся на смотровую площадку в посёлке Дубки и оценим с высоты визитную карточку Дагестана. Вы увидите самый глубокий каньон не только в России, но и во всей Европе. Он запомнится вам ярко-бирюзовой рекой на дне, могучими горными хребтами и грандиозным масштабом.
  • Бархан Сарыкум. Здесь, в окружении бескрайних песков, мы встретим закат. Вы полюбуетесь мягкими переливами тёплого света на дюнах и ещё раз удивитесь разнообразию пейзажей Дагестана.

Кроме того, по пути вы увидите Миатлинскую ГЭС. А вкусно пообедать предлагаем в ресторане при форелевом хозяйстве на реке Сулак.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • На экскурсию можно взять детей от 3-х лет

Что включено в стоимость

  • Транспортные расходы и услуги гида-проводника
  • Прогулка на катере (25 минут)
  • Удерживающее устройство для детей в авто (при необходимости)
  • Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве. На выбор будет предложено основное блюдо, форель на углях или мясное национальное блюда — хинкал.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽/взрослый, дети до 14 дет и пенсионеры проходят бесплатно (во время или после дождя мы заезжаем на смотровую площадку)
  • Посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с человека по будням, 700 ₽ в выходные
  • Экстремальные развлечения
  • Личные расходы и сувениры

ежедневно в 08:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет 12+3900 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры3700 ₽
Дети от 4 до 11 лет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Халилова Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Каспийске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 15938 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я представляю туристическое агентство в Дагестане. У нас большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров. Совместно мы разработали множество маршрутов: от классических до экстремальных. С радостью покажем вам любимый Дагестан.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 252 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
222
4
18
3
6
2
2
1
4
М
Дата посещения: 13 июл 2026
Все прошло хорошо.
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С
Дата посещения: 13 мар 2026
Прошло все замечательно, красота гор восхищает, спасибо гиду за интересный рассказ о Дагестане, водителю за аккуратное вождение. Немного не повезло с погодой. Все понравилось
Прошло все замечательно, красота гор восхищает, спасибо гиду за интересный рассказ о Дагестане, водителю за аккуратное
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А
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе. Я зарядилась эмоциями на весь год! Маршрут выстроен грамотно. Обед безумно вкусный, рыбка горячая,
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сочная, чай горячий, а чуду принесли не меньше трех видов. Все свежее, вкусное и красиво оформлено. И хоть в день экскурсии каньон закрывало облаками, но мы все равно увидели его красоту. На каждой локации можно купить сувениры. При выезде с водохранилища можно купить абрикосы и посетить персиковый сад. Так же каждая локация оснабжена туалетами, по большей части бесплатными. В общем все максимально комфортно и интересно. Большое спасибо!!!!

Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.+1
Больше спасибо гиду Шамилю, нашему водителю машины и конечно водителю нашего катера. Было очень интересно, захватывающе.
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Анна
Классная экскурсия! Ездили с 2 детьми. Гид - Шамиль - с юмором подаёт материал, прислушивается к туристам, знает историю и культуру народов Дагестана.
Очень понравилось катание по Чиркейскому водохранилищу, Сулакский каньон завораживает, пещеры Нохъо - класс! А ещё мы побродили по персиковому саду и приобрели самые сочные и сладкие плоды. За обед - отдельное спасибо!
Классная экскурсия! Ездили с 2 детьми. Гид - Шамиль - с юмором подаёт материал, прислушивается к туристам, знает историю и культуру народов Дагестана.
Классная экскурсия! Ездили с 2 детьми. Гид - Шамиль - с юмором подаёт материал, прислушивается к туристам, знает историю и культуру народов Дагестана.
Классная экскурсия! Ездили с 2 детьми. Гид - Шамиль - с юмором подаёт материал, прислушивается к туристам, знает историю и культуру народов Дагестана.
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Екатерина
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с того,что гид то ли волновалась то ли что но весь ее монолог был размывчатым,она
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сбивалась отвлекалась на коментарии водителя относительно достопримечательностей,в том году была молодая девушка гид просто бомба с самого знакомства в автомобиле были очень воодушевленные разговоры,дискуссии и много вопросов обо всем,тут же вы меня извините не смотря на то что я и была в том году по данному маршруту но у данного гида хотелось уснуть на входе,что собственно и делали человек 6 из 19,остальные задали несколько вопросов и то когда мы уже возвращались обратно.. Хотелось бы что бы у нее было больше жизни в разговорах с туристами,чтобы она не монотонно что то там говорила себе под нос а было интересно всем! Дальше пусть она научится четко оговаривать временные рамки когда она отпускает туристов прогуляться там,где во первых не прописано в маршруте(за это ей конечно респект большой,НО.. я возвращаюсь с ребенком в озвученное ей время а она собирает всех с кем она же и гуляла там же на 30!!минут позже.. обидно выходит,я так же заплатила за эмоции и могла эти полчаса провести в кайф со своим ребенком но я ждала гида.. прикол.. Водитель кайфовый попался,живой веселый узнала от него больше чем от гида 😂В целом экскурсия классная,эффектная,можно много чего успеть увидеть и сделать в свободное время при правильном подходе и эффективном гиде)

Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с+2
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
Взяла экскурсию тк в том году очень понравилось ребенку тоже,но разочарование (лично мое мнение) началось с
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Оксана
Ездили сегодня на экскурсию с экскурсоводом Татьяной. Нам очень повезло! Татьяна хорошо владеет материалом, очень интересно подаёт материал, и что немаловажно для меня лично, как для филолога, порадовала прекрасной, правильной
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речью! Погода внесла коррективы в маршрут, на Бархан получилось посмотреть только со смотровой площадки, но тут ничего не поделаешь. День получился очень насыщенный, катание на катере, пещера с подвесным мостом, катание на зип-лайне. Получили массу ярких эмоций и новых знаний. Спасибо!

Ездили сегодня на экскурсию с экскурсоводом Татьяной. Нам очень повезло! Татьяна хорошо владеет материалом, очень интересно
Ездили сегодня на экскурсию с экскурсоводом Татьяной. Нам очень повезло! Татьяна хорошо владеет материалом, очень интересно
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