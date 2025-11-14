Мои заказы

Суть моего тура заключается в ознакомлении гостей с достопримечательностями, уникальными горными и равнинными местностями, культурой и традициями народов Дагестана, традиционной кухней.
Описание экскурсии

Открываем Дагестан

Погрузитесь в удивительный мир Дагестана, где каждый уголок полон историй и необычных природных ландшафтов. Мы приглашаем вас на тур, который подарит вам возможность узнать о культуре и традициях этого прекрасного региона, а также насладиться его великолепной кухней.

Основные достопримечательности маршрута

В ходе нашего тура мы посетим захватывающие места, которые навсегда останутся в вашей памяти:

  • Чиркейское водохранилище – одно из самых больших водохранилищ в России, где вы сможете насладиться красотой водной глади и окружающих гор.
  • Смотровые площадки, откуда открывается завораживающий вид на плотину Чиркейской ГЭС, реку Сулак и впечатляющий Сулакский каньон, считающийся одним из самых глубоких в мире.
  • Пещера Нохъо – уникальный природный объект, в котором скрыто множество загадок и интересных фактов.
  • Ущелье Маркова – живописное место с величественными скалами и удивительной природой, идеальное для прогулок и фотографий.
  • Бархан Сарыкум – самый высокий песчаный бархан в Европе, где вы сможете насладиться захватывающими видами и заняться активным отдыхом.

Насладитесь культурой и кухней

Не упустите возможность попробовать традиционные дагестанские блюда, которые удивят вас своим вкусом и разнообразием. Каждый прием пищи станет для вас маленьким путешествием в мир местной кулинарии.

Присоединяйтесь к нам!

Мы ждем вас в нашем туре, чтобы вместе открыть все богатство и красоту Дагестана. Этот удивительный регион готов поделиться своими сокровищами и историей. Каждый момент, проведенный здесь, будет незабываемым!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Каспийск, проспект Омарова, дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

