Суть моего тура заключается в ознакомлении гостей с достопримечательностями, уникальными горными и равнинными местностями, культурой и традициями народов Дагестана, традиционной кухней.

Описание экскурсии

Открываем Дагестан

Погрузитесь в удивительный мир Дагестана, где каждый уголок полон историй и необычных природных ландшафтов. Мы приглашаем вас на тур, который подарит вам возможность узнать о культуре и традициях этого прекрасного региона, а также насладиться его великолепной кухней.

Основные достопримечательности маршрута

В ходе нашего тура мы посетим захватывающие места, которые навсегда останутся в вашей памяти:

Чиркейское водохранилище – одно из самых больших водохранилищ в России, где вы сможете насладиться красотой водной глади и окружающих гор.

Смотровые площадки, откуда открывается завораживающий вид на плотину Чиркейской ГЭС, реку Сулак и впечатляющий Сулакский каньон, считающийся одним из самых глубоких в мире.

Пещера Нохъо – уникальный природный объект, в котором скрыто множество загадок и интересных фактов.

Ущелье Маркова – живописное место с величественными скалами и удивительной природой, идеальное для прогулок и фотографий.

Бархан Сарыкум – самый высокий песчаный бархан в Европе, где вы сможете насладиться захватывающими видами и заняться активным отдыхом.

Насладитесь культурой и кухней

Не упустите возможность попробовать традиционные дагестанские блюда, которые удивят вас своим вкусом и разнообразием. Каждый прием пищи станет для вас маленьким путешествием в мир местной кулинарии.

Присоединяйтесь к нам!

Мы ждем вас в нашем туре, чтобы вместе открыть все богатство и красоту Дагестана. Этот удивительный регион готов поделиться своими сокровищами и историей. Каждый момент, проведенный здесь, будет незабываемым!