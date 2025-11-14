Погрузитесь в удивительный мир Дагестана, где каждый уголок полон историй и необычных природных ландшафтов. Мы приглашаем вас на тур, который подарит вам возможность узнать о культуре и традициях этого прекрасного региона, а также насладиться его великолепной кухней.
Основные достопримечательности маршрута
В ходе нашего тура мы посетим захватывающие места, которые навсегда останутся в вашей памяти:
Чиркейское водохранилище – одно из самых больших водохранилищ в России, где вы сможете насладиться красотой водной глади и окружающих гор.
Смотровые площадки, откуда открывается завораживающий вид на плотину Чиркейской ГЭС, реку Сулак и впечатляющий Сулакский каньон, считающийся одним из самых глубоких в мире.
Пещера Нохъо – уникальный природный объект, в котором скрыто множество загадок и интересных фактов.
Ущелье Маркова – живописное место с величественными скалами и удивительной природой, идеальное для прогулок и фотографий.
Бархан Сарыкум – самый высокий песчаный бархан в Европе, где вы сможете насладиться захватывающими видами и заняться активным отдыхом.
Насладитесь культурой и кухней
Не упустите возможность попробовать традиционные дагестанские блюда, которые удивят вас своим вкусом и разнообразием. Каждый прием пищи станет для вас маленьким путешествием в мир местной кулинарии.
Присоединяйтесь к нам!
Мы ждем вас в нашем туре, чтобы вместе открыть все богатство и красоту Дагестана. Этот удивительный регион готов поделиться своими сокровищами и историей. Каждый момент, проведенный здесь, будет незабываемым!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.