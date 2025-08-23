Вас ждёт незабываемое путешествие по Дагестану. Проедете через Гимринский туннель, полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите аул-призрак Гамсутль. Увидите Чохские террасы и Гунибскую ГЭС, а также прогуляетесь к Салтинскому водопаду. Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю древнего края, познакомиться с его природными и рукотворными достопримечательностями

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Гимринский туннель — самый длинный автодорожный тоннель в России. Проедем через него и окажемся в сердце горного Дагестана.

Гимринская башня — фортификационное сооружение 19 века. Вы услышите истории о суровых временах, когда стражники охраняли подступы к крепости не смыкая глаз.

Ирганайское водохранилище — место, куда хочется возвращаться. Вы полюбуетесь тем, как гармонируют суровые горные хребты и лазурная вода.

Гунибская ГЭС. Здешние виды словно сошли со страниц произведений Толкина — фотографии точно получатся запоминающимися.

Мемориальный комплекс «Андалал». Вы узнаете о героическом прошлом народа и поймёте, почему это место стало символом мужества и свободы.

Чохские террасы и аул Чох. Сделаем остановку у впечатляющих рукотворных террас. И посмотрим снизу на один из древнейших аулов Кавказа.

Аул-призрак Гамсутль, который сравнивают с Мачу-Пикчу. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь природа медленно, но уверенно поглощает заброшенные дома.

Салтинский водопад, спрятанный в недрах теснины. Вы пройдёте по узкому ущелью и окажетесь в таинственной пещере, где с высоты 20 метров падает поток воды.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы

Пеший подъём к Гамсутлю занимает около часа, дорога несложная и доступна всем

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

