Погружение в тайны Дагестана

Добро пожаловать в Дагестан! Увлекательное путешествие через горы, водопады и древние аулы. Откройте для себя культурные и природные сокровища региона
Вас ждёт незабываемое путешествие по Дагестану.

Проедете через Гимринский туннель, полюбуетесь Ирганайским водохранилищем и посетите аул-призрак Гамсутль. Увидите Чохские террасы и Гунибскую ГЭС, а также прогуляетесь к Салтинскому водопаду.

Это уникальная возможность погрузиться в культуру и историю древнего края, познакомиться с его природными и рукотворными достопримечательностями
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📸 Живописные виды для фото
  • 👥 Подходит для всех возрастов
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя28
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Гимринский туннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Мемориальный комплекс «Андалал»
  • Чохские террасы
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Салтинский водопад

Описание экскурсии

Гимринский туннель — самый длинный автодорожный тоннель в России. Проедем через него и окажемся в сердце горного Дагестана.

Гимринская башня — фортификационное сооружение 19 века. Вы услышите истории о суровых временах, когда стражники охраняли подступы к крепости не смыкая глаз.

Ирганайское водохранилище — место, куда хочется возвращаться. Вы полюбуетесь тем, как гармонируют суровые горные хребты и лазурная вода.

Гунибская ГЭС. Здешние виды словно сошли со страниц произведений Толкина — фотографии точно получатся запоминающимися.

Мемориальный комплекс «Андалал». Вы узнаете о героическом прошлом народа и поймёте, почему это место стало символом мужества и свободы.

Чохские террасы и аул Чох. Сделаем остановку у впечатляющих рукотворных террас. И посмотрим снизу на один из древнейших аулов Кавказа.

Аул-призрак Гамсутль, который сравнивают с Мачу-Пикчу. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь природа медленно, но уверенно поглощает заброшенные дома.

Салтинский водопад, спрятанный в недрах теснины. Вы пройдёте по узкому ущелью и окажетесь в таинственной пещере, где с высоты 20 метров падает поток воды.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
  • Пеший подъём к Гамсутлю занимает около часа, дорога несложная и доступна всем
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Салтинскую теснину — 100 ₽ за чел.
  • Подъём на джипе до Гамсутля (треть пути) — 100 ₽ за чел. или 500 ₽ за машину
  • Обед — по меню

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Кавказская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 624 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись
читать дальше

с огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Наталия
Наталия
23 авг 2025
По погодным условиям экскурсию перенесли на следующий день и поменяли место и время встречи. И вот тут вопрос к организаторам, почему в Каспийске нельзя собирать туристов в нескольких местах по
читать дальше

маршруту следования автобуса, а то мы, в условиях блокировки интернета, не смогли вызвать такси, бежали 40 минут к отелю Азимут, чтобы потом проехать мимо нашего дома! Это огромный минус к организаторам. Сама экскурсия хороша, локации красивые, те, что заявлены пр программе. Айваз прекрасный рассказчик и хороший водитель. Обед сытный и вкусный. Ещё предложение, приобрести звукоусиливающую аппаратуру, чтобы гиду не приходилось сильно напрягать голос.

По погодным условиям экскурсию перенесли на следующий день и поменяли место и время встречи. И вот тут вопрос к организаторам, почему в Каспийске нельзя собирать туристов в нескольких местах по
В
Валерия
22 июн 2025
Хорошая экскурсия
Хорошая экскурсия
Тамара
Тамара
16 июн 2025
Все отлично, активная экскурсия до гамсутль, все понятно и доступно) Нам понравилось с мужем😇 Спасибо гиду Абакару! немного задерживались из локаций некоторых, поэтому поздно вернулись домой, но ничего страшного)) Если
читать дальше

кто-то не готов и живет по таймингу, то ему не подойдет… На экскурсиях иногда невозможно собрать всех вместе и договориться четко по времени. Поэтому, если вы купили билет, то будьте добры до конца экскурсии быть терпеливыми и вежливыми:) (с нашей поездкой, оказались некоторые личности нетерпеливыми, и под конец ныли, почему так долго и выражались матами(что, нам не понравилось, как выражались в сторону гида и немного испортили настроение в конце вечера. .)

Все отлично, активная экскурсия до гамсутль, все понятно и доступно) Нам понравилось с мужем😇 Спасибо гиду
Анастасия
Анастасия
20 фев 2025
Благодарю организатора Мурада за отлично спланированную экскурсию! Отдельная благодарность гиду Магомеду — он не только увлекательный рассказчик, но и интересный собеседник, а его харизма делает путешествие ещё ярче.

Смело выбирайте их команду, и вы можете быть уверены, что на протяжении всего дня вам помогут в любых вопросах, создадут комфортную атмосферу и сделают для вас красивые фото и видео на память! 😊📸
Благодарю организатора Мурада за отлично спланированную экскурсию! Отдельная благодарность гиду Магомеду — он не только увлекательный

Входит в следующие категории Каспийска

