Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Кавказская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 624 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись
с огромной душой, мы с командой тщательно отбирали самые красивые места, дабы удивить вас и трансформировать внутри. Я собрал лучшую команду для вашего путешествия в безопасности. Наши гиды — настоящие горцы тех регионов, в которых вы будете находиться.
Наталия
23 авг 2025
По погодным условиям экскурсию перенесли на следующий день и поменяли место и время встречи. И вот тут вопрос к организаторам, почему в Каспийске нельзя собирать туристов в нескольких местах по
маршруту следования автобуса, а то мы, в условиях блокировки интернета, не смогли вызвать такси, бежали 40 минут к отелю Азимут, чтобы потом проехать мимо нашего дома! Это огромный минус к организаторам. Сама экскурсия хороша, локации красивые, те, что заявлены пр программе. Айваз прекрасный рассказчик и хороший водитель. Обед сытный и вкусный. Ещё предложение, приобрести звукоусиливающую аппаратуру, чтобы гиду не приходилось сильно напрягать голос.
В
Валерия
22 июн 2025
Хорошая экскурсия
Тамара
16 июн 2025
Все отлично, активная экскурсия до гамсутль, все понятно и доступно) Нам понравилось с мужем😇 Спасибо гиду Абакару! немного задерживались из локаций некоторых, поэтому поздно вернулись домой, но ничего страшного)) Если
кто-то не готов и живет по таймингу, то ему не подойдет… На экскурсиях иногда невозможно собрать всех вместе и договориться четко по времени. Поэтому, если вы купили билет, то будьте добры до конца экскурсии быть терпеливыми и вежливыми:) (с нашей поездкой, оказались некоторые личности нетерпеливыми, и под конец ныли, почему так долго и выражались матами(что, нам не понравилось, как выражались в сторону гида и немного испортили настроение в конце вечера. .)
Анастасия
20 фев 2025
Благодарю организатора Мурада за отлично спланированную экскурсию! Отдельная благодарность гиду Магомеду — он не только увлекательный рассказчик, но и интересный собеседник, а его харизма делает путешествие ещё ярче.
Смело выбирайте их команду, и вы можете быть уверены, что на протяжении всего дня вам помогут в любых вопросах, создадут комфортную атмосферу и сделают для вас красивые фото и видео на память! 😊📸