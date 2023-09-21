Индивидуальная экскурсия по Каспийску: открывайте новые грани Дагестана
Мы рады каждому гостю в наших краях и хотим показать настоящий, первозданный Дагестан с его самобытностью, традициями и великолепием! Тот, кто приехал сюда впервые, не останется равнодушным и будет готов еще не раз повторить путешествие по удивительной республике. Составим любой маршрут по вашим пожеланиям. Ждем вас в гости!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
- Заброшенный аул Гамсутль
- Ирганайское водохранилище
- Чиркейское водохранилище
- Салтинский водопад
- Водопад Тобот
- Озеро Мочох
- Карадахская теснина
- Село Гуниб и Гунибская крепость
- Чохские террасы
- Старый аул Кахиб
- Аул Гоор
- «Язык тролля» в Гооре
- Крепость Нарын-Кала (г. Дербент)
- Экраноплан Лунь
- Плато Хунзах
- Плато Матлас
- Матласская каменная чаша
- Датунский храм
- Пещеры Нохъо
- Царская поляна
- Гимринский тоннель
- И многое другое (по вашему запросу)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Формат «Всё включено» подразумевает, что все основные расходы мы берем на себя, а вы просто получаете удовольствие и впечатления от отдыха. Поездку можно организовать на любое количество дней по любым локациям по вашим пожеланиям для компаний от 3-х человек.
- Индивидуальная экскурсия предполагает тщательное планирование на основе ваших пожеланий и внимательное отношение к каждому гостю.
- У нас своя команда надежных и опытных водителей-гидов, которые хорошо знают, что комфорт и безопасность гостей важнее всего. Мы по-настоящему влюблены в свой родной край и с удовольствием покажем вам самые прекрасные уголки нашей республики. Вы будете окутаны местным гостеприимством и теплом, погрузитесь в культуру, историю и традиции Дагестана и, конечно же, познакомитесь с нашей замечательной национальной кухней. Мы отвезем вас в такие места, куда на групповых автобусах просто не попасть.
Организационные детали:
- Экскурсию можно организовать на любое количество дней, исходя из ваших пожеланий.
- Безопасно ли в республике? В Дагестане безопасно ровно также, как и в любом другом регионе РФ. К тому же дагестанцы — очень дружелюбный и гостеприимный народ. А еще наши гиды с вами до конца дня и на связи даже ночью.
Важные рекомендации:
Дагестан является открытым регионом для туристов, однако не следует забывать, что большая часть местного населения – мусульмане, поэтому просим придерживаться следующих рекомендаций:
- Одежда не должна быть слишком открытой и вызывающей (юбки и шорты выше колена, открытые и обтягивающие топы и майки). Рекомендуем взять с собой одежду, которая закрывает плечи и колени.
- При входе в мечеть или другие святые места надевать платок (женщинам).
- Запрещено распивать спиртные напитки открыто (только вечерами в гостевых домах).
- Не рекомендуется выражать свои чувства к партнеру прилюдно.
Что взять с собой:
- Удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую).
- Удобную обувь. В обуви должно быть удобно ходить по камням, песку, неровностям. Идеальны нескользящие кроссовки/кеды/удобные сандалии.
- Купальник/плавки, если планируете плавать в Каспийском море или водохранилище (конечно, желательно, иметь закрытые купальники).
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Портативное зарядное устройство.
- Медикаменты личного назначения (если такие есть).
- Достаточно наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт, развлечения оплачиваются наличными (иногда переводом).
- Иногда может понадобиться дождевик (по погоде).
- Бутылочка для воды (в горах чистая вода, можно пить прямо из-под крана).
Ежедневно, по договоренности с клиентом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту
- Организация питания (завтраки, обеды и ужины)
- Размещение в уютных гостевых домах с завораживающими видами
- Входные билеты на все локации
- Прогулка на скоростном катере по Сулакскому каньону
- Все дополнительные перемещения на джипах/УАЗах к локациям
- Профессиональная организация и поддержка гостей с момента прилета и до самого отъезда
- Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
- Перемещение на комфортабельном современном автомобиле
- Приятная аудио-экскурсия в пути, повествующая о большем количестве интересных точек на маршруте
- Помощь в фото- и видеосъемке
- Что не входит
- Расходы на дополнительное питание и сувениры
- Расходы на дополнительные активности (зиплайн, роуп-джампинг, конные прогулки, сап-серфинг и др.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренности с клиентомЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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