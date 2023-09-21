Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»

Индивидуальная экскурсия по Каспийску: открывайте новые грани Дагестана

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Мы рады каждому гостю в наших краях и хотим показать настоящий, первозданный Дагестан с его самобытностью, традициями и великолепием! Тот, кто приехал сюда впервые, не останется равнодушным и будет готов еще не раз повторить путешествие по удивительной республике. Составим любой маршрут по вашим пожеланиям. Ждем вас в гости!
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон
  • Бархан Сарыкум
  • Заброшенный аул Гамсутль
  • Ирганайское водохранилище
  • Чиркейское водохранилище
  • Салтинский водопад
  • Водопад Тобот
  • Озеро Мочох
  • Карадахская теснина
  • Село Гуниб и Гунибская крепость
  • Чохские террасы
  • Старый аул Кахиб
  • Аул Гоор
  • «Язык тролля» в Гооре
  • Крепость Нарын-Кала (г. Дербент)
  • Экраноплан Лунь
  • Плато Хунзах
  • Плато Матлас
  • Матласская каменная чаша
  • Датунский храм
  • Пещеры Нохъо
  • Царская поляна
  • Гимринский тоннель
  • И многое другое (по вашему запросу)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Формат «Всё включено» подразумевает, что все основные расходы мы берем на себя, а вы просто получаете удовольствие и впечатления от отдыха. Поездку можно организовать на любое количество дней по любым локациям по вашим пожеланиям для компаний от 3-х человек.
  • Индивидуальная экскурсия предполагает тщательное планирование на основе ваших пожеланий и внимательное отношение к каждому гостю.
  • У нас своя команда надежных и опытных водителей-гидов, которые хорошо знают, что комфорт и безопасность гостей важнее всего. Мы по-настоящему влюблены в свой родной край и с удовольствием покажем вам самые прекрасные уголки нашей республики. Вы будете окутаны местным гостеприимством и теплом, погрузитесь в культуру, историю и традиции Дагестана и, конечно же, познакомитесь с нашей замечательной национальной кухней. Мы отвезем вас в такие места, куда на групповых автобусах просто не попасть.

Организационные детали:

  • Экскурсию можно организовать на любое количество дней, исходя из ваших пожеланий.
  • Безопасно ли в республике? В Дагестане безопасно ровно также, как и в любом другом регионе РФ. К тому же дагестанцы — очень дружелюбный и гостеприимный народ. А еще наши гиды с вами до конца дня и на связи даже ночью.

Важные рекомендации:

Дагестан является открытым регионом для туристов, однако не следует забывать, что большая часть местного населения – мусульмане, поэтому просим придерживаться следующих рекомендаций:

  • Одежда не должна быть слишком открытой и вызывающей (юбки и шорты выше колена, открытые и обтягивающие топы и майки). Рекомендуем взять с собой одежду, которая закрывает плечи и колени.
  • При входе в мечеть или другие святые места надевать платок (женщинам).
  • Запрещено распивать спиртные напитки открыто (только вечерами в гостевых домах).
  • Не рекомендуется выражать свои чувства к партнеру прилюдно.

Что взять с собой:

  • Удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую).
  • Удобную обувь. В обуви должно быть удобно ходить по камням, песку, неровностям. Идеальны нескользящие кроссовки/кеды/удобные сандалии.
  • Купальник/плавки, если планируете плавать в Каспийском море или водохранилище (конечно, желательно, иметь закрытые купальники).
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Портативное зарядное устройство.
  • Медикаменты личного назначения (если такие есть).
  • Достаточно наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт, развлечения оплачиваются наличными (иногда переводом).
  • Иногда может понадобиться дождевик (по погоде).
  • Бутылочка для воды (в горах чистая вода, можно пить прямо из-под крана).

Ежедневно, по договоренности с клиентом

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Организация питания (завтраки, обеды и ужины)
  • Размещение в уютных гостевых домах с завораживающими видами
  • Входные билеты на все локации
  • Прогулка на скоростном катере по Сулакскому каньону
  • Все дополнительные перемещения на джипах/УАЗах к локациям
  • Профессиональная организация и поддержка гостей с момента прилета и до самого отъезда
  • Сопровождение гидом-водителем на протяжении всего тура
  • Перемещение на комфортабельном современном автомобиле
  • Приятная аудио-экскурсия в пути, повествующая о большем количестве интересных точек на маршруте
  • Помощь в фото- и видеосъемке
Что не входит
  • Расходы на дополнительное питание и сувениры
  • Расходы на дополнительные активности (зиплайн, роуп-джампинг, конные прогулки, сап-серфинг и др.)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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