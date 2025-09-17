Вас ждет экскурсия по одному из самых красивых в архитектурном плане субъектов Российской Федерации.
Вместе с нами вы посетите три города Грозный, Шали и Аргун, увидите много красивых мест и достопримечательностей.
Описание экскурсииЧечня по праву считается одним из самых красивых в архитектурном плане субъектов Российской Федерации. Вместе с нами вы посетите три города Грозный, Шали и Аргун, увидите много красивых мест и достопримечательностей. Что вас ждет:• Грозный-сити — комплекс небоскребов в Грозном, расположенный в центре города, по проспекту имени Ахмата Кадырова, на берегу реки Сунжа.
- Цвточный парк — располагается в центре Грозного. Его площадь составляет 4,5 га. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов, которые размещены на 467 металлических конструкциях. В парке действует фонтан, украшенный национальными башнями.
- Мечеть «Сердце Чечни» — мечеть в центре Грозного, одна из крупнейших и красивейших в России и Европе. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором, Расписывали мечеть мастера из Турции. Для написания узоров и аятов (текстов) из Корана мастера использовали напыление из золота высшей пробы.
- Мечеть «Гордость Мусульман» имени пророка Мухаммеда — построенная в XXI веке в центре Шали мечеть. Самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами.
- Мечеть «Аймани Кадыровой» — Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек в городе Аргун и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Каждый среду и субботу в 08:20
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Грозный
- Грозный Сити
- Цветочный Парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Мечеть «Аймани Кадыровой»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Обед
- Входные билеты Грозный Сити
Место начала и завершения?
Поселок Новый Хушет, ул. Кайтуева 42/2. Магазин Автомаркет
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый среду и субботу в 08:20
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
17 сен 2025
О
Ольга
10 авг 2025
Добрый день.
И
Ирина
25 июл 2025
Храмает организация!
А
Артём
24 июл 2025
Нужно переименовать тур:"тур по Чечне из Каспийска:не всё включено". В присланном билете и первоначальном названии написано все красиво (яко бы не входят, только личные расходы и сувениры) по факту приходится
А
Алёна
22 июл 2025
В
Валерий
4 июн 2025
Тур понравился давно хотели сьездить в Грозный,хотелось бы в экскурсии увидеть не только 3 мечети,но и еще какую нибудь достопремичательность вместо одной из мечетей.
