4 дня
Тур «Море, горы» (на 4 дня)
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева 76, возле школы №3
Расписание: С понедельника по четверг в 08:00.
3 фев в 08:00
4 фев в 08:00
27 900₽ за человека
3.5 дня
Влюбиться в Дагестан за 4 дня
Начало: Выезжаем из вашего отеля
3 фев в 08:00
4 фев в 09:00
38 000₽ за человека
3 дня
Перезагрузка в горах Дагестана (на 3 дня)
Начало: По договорённости
4 фев в 07:30
5 фев в 07:30
27 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «3-дневные туры»
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