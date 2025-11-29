В Музее Казанской Иконы вы погрузитесь в детективную историю, связанную с загадочным похищением иконы в 1904 году.
На время квеста «Дело №29» вы станете сыщиком, который расследует тайну монахини и раскрывает одну из интригующих версий исчезновения великой святыни. Вам предстоит разгадать загадки, которые хранятся уже более века.
Описание квеста
История Казанской иконы Божией Матери окутана преданиями. Её путь от чудесного обретения в XVI веке до загадочного похищения в начале XX века полон загадок. Считается, что святыня была утрачена в 1904 году, когда её уничтожил один из фигурантов уголовного дела, однако неопровержимых доказательств этому нет. Во время квеста вы раскроете тайну, которая хранится вот уже целое столетие. Только представьте: 1904 год, Российская Империя, Казань. 26 июня около двух часов утра в храме при Богородицком женском монастыре совершена беспрецедентная для русского народа кража святыни — Казанской иконы Божией Матери. Вдохновившись этой запутанной историей, мы в Музее Казанской Иконы создали детективный квест «Дело 29». Его сюжет и большинство персонажей — художественный вымысел, а все совпадения случайны. Вы сами перевоплотитесь в историков, сыщиков и лингвистов, погрузитесь в атмосферу монастыря и распутаете тайну монахини, которая может быть связана с одной из самых интригующих версий исчезновения чудотворного образа.
Организационные детали
Обратите внимание! Квест вы проходите самостоятельно! Сотрудник музея даст вводную информацию, после чего вы в удобном для вас темпе отправитесь проходить квест. По окончании каждый участник получает сувенир на память. Важная информация: Квест проходит в Музее Казанской Иконы. Можно будет раздеться и оставить вещи в гардеробе. Все задания проходятся индивидуально. Ведущий встречает, дает вводную информацию и раздает папки с заданиями.
Квест можно забронировать в часы работы музея в любое удобное для вас время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квеста
- Памятный сувенир
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов нет
Место начала и завершения?
Ул. Большая Красная, д. 10, Музей Казанской Иконы
Когда и сколько длится?
Когда: Квест можно забронировать в часы работы музея в любое удобное для вас время.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Квест проходит в Музее Казанской Иконы. Можно будет раздеться и оставить вещи в гардеробе
- Все задания проходятся индивидуально. Ведущий встречает, дает вводную информацию и раздает папки с заданиями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
