История Казанской иконы Божией Матери окутана преданиями. Её путь от чудесного обретения в XVI веке до загадочного похищения в начале XX века полон загадок. Считается, что святыня была утрачена в 1904 году, когда её уничтожил один из фигурантов уголовного дела, однако неопровержимых доказательств этому нет. Во время квеста вы раскроете тайну, которая хранится вот уже целое столетие. Только представьте: 1904 год, Российская Империя, Казань. 26 июня около двух часов утра в храме при Богородицком женском монастыре совершена беспрецедентная для русского народа кража святыни — Казанской иконы Божией Матери. Вдохновившись этой запутанной историей, мы в Музее Казанской Иконы создали детективный квест «Дело 29». Его сюжет и большинство персонажей — художественный вымысел, а все совпадения случайны. Вы сами перевоплотитесь в историков, сыщиков и лингвистов, погрузитесь в атмосферу монастыря и распутаете тайну монахини, которая может быть связана с одной из самых интригующих версий исчезновения чудотворного образа.

Организационные детали

Обратите внимание! Квест вы проходите самостоятельно! Сотрудник музея даст вводную информацию, после чего вы в удобном для вас темпе отправитесь проходить квест. По окончании каждый участник получает сувенир на память. Важная информация: Квест проходит в Музее Казанской Иконы. Можно будет раздеться и оставить вещи в гардеробе. Все задания проходятся индивидуально. Ведущий встречает, дает вводную информацию и раздает папки с заданиями.