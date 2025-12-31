Сейчас август — это идеальное время.

Квест в Казани доступен круглый год, так как он проходит в помещении. Независимо от времени года, участники могут погрузиться в детективную атмосферу и насладиться историей.

В 1904 году в Богородицком монастыре Казани произошла загадочная кража иконы Казанской Божьей Матери. Участники квеста становятся частью команды, которая расследует это дело вместе с известным сыщиком Аркадием Кошко. Увлекательный детективный квест предлагает вам стать историками, детективами и лингвистами, чтобы раскрыть тайну монахини. Погрузитесь в атмосферу начала XX века и узнайте, что скрывает эта история. В конце каждого участника ждет памятный сувенир

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Описание квеста

С Казанской иконой Богородицы связано множество преданий и легенд, начиная с обретения образа в 16 веке и заканчивая кражей реликвии незадолго до Первой русской революции. Чудотворный образ явился после сильного пожара в Казани в 1579 году и был сожжён в 1904 году фигурантом «дела № 29».

Но это лишь одна версия. Неопровержимых доказательств уничтожения иконы нет, а в ходе расследования обнаружилось много запутанных и противоречивых сведений. И это уже больше ста лет питает надежду верующих на возвращение православной святыни.

По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы. Многие герои являются вымышленными. Любые совпадения случайны.

Вы выступите в роли историков, детективов, судебных приставов, источниковедов, лингвистов, станете участником монашеской жизни и раскроете тайну монахини, связанную с одной из самых интригующих версий о похищении иконы.

Как проходит квест

Экскурсовод музея расскажет вводную информацию, после чего каждый участник самостоятельно отправится проходить квест в удобном темпе. В конце вы получите сувенир на память.

Организационные детали