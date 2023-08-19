Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет)
В Богородицком монастыре произошла «кража века»: пропала одна из самых почитаемых в России икон, древний образ Казанской Божьей Матери.
Приглашаем вас на один час стать участниками расследования по этому таинственному делу и отправиться на розыск преступников в команде с главным сыщиком Российской империи Аркадием Францевичем Кошко.
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Описание
Что вас ожидает
С Казанской иконой Богородицы связано множество преданий и легенд, начиная с обретения образа в 16 веке и заканчивая кражей реликвии незадолго до Первой русской революции. Чудотворный образ явился после сильного пожара в Казани в 1579 году и был сожжен в 1904 году фигурантом «дела № 29».
Но это лишь одна версия. Неопровержимых доказательств уничтожения иконы нет, а в ходе расследования обнаружилось много запутанных и противоречивых сведений. И это уже больше ста лет питает надежду верующих на возвращение православной святыни.
По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы. Многие герои являются вымышленными. Любые совпадения случайны.
Вы выступите в роли историков, детективов, судебных приставов, источниковедов, лингвистов, станете участником монашеской жизни и раскроете тайну монахини, связанную с одной из самых интригующих версий о похищении иконы.
Как проходит квест
Экскурсовод музея расскажет вводную информацию, после чего каждый участник самостоятельно отправится проходить квест в удобном темпе. В конце вы получите сувенир на память.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников: с 14 лет
- Дополнительных расходов не требуется
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Музее Казанской иконы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.