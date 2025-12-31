«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
В Казани вас ждет уникальный квест-экскурсия, где вы станете частью захватывающего расследования исчезновения иконы. Присоединяйтесь к сыщику Кошко
В 1904 году в Богородицком монастыре Казани произошла загадочная кража иконы Казанской Божьей Матери.
Участники квеста становятся частью команды, которая расследует это дело вместе с известным сыщиком Аркадием Кошко.
Увлекательный детективный квест предлагает вам стать историками, детективами и лингвистами, чтобы раскрыть тайну монахини. Погрузитесь в атмосферу начала XX века и узнайте, что скрывает эта история. В конце каждого участника ждет памятный сувенир
Квест в Казани доступен круглый год, так как он проходит в помещении. Независимо от времени года, участники могут погрузиться в детективную атмосферу и насладиться историей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Казанской иконы
Богородицкий монастырь
Описание квеста
С Казанской иконой Богородицы связано множество преданий и легенд, начиная с обретения образа в 16 веке и заканчивая кражей реликвии незадолго до Первой русской революции. Чудотворный образ явился после сильного пожара в Казани в 1579 году и был сожжён в 1904 году фигурантом «дела № 29».
Но это лишь одна версия. Неопровержимых доказательств уничтожения иконы нет, а в ходе расследования обнаружилось много запутанных и противоречивых сведений. И это уже больше ста лет питает надежду верующих на возвращение православной святыни.
По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы. Многие герои являются вымышленными. Любые совпадения случайны.
Вы выступите в роли историков, детективов, судебных приставов, источниковедов, лингвистов, станете участником монашеской жизни и раскроете тайну монахини, связанную с одной из самых интригующих версий о похищении иконы.
Как проходит квест
Экскурсовод музея расскажет вводную информацию, после чего каждый участник самостоятельно отправится проходить квест в удобном темпе. В конце вы получите сувенир на память.
Организационные детали
Рекомендуемый возраст участников: с 14 лет
Дополнительных расходов не требуется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
500 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Казанской иконы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 996 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическое читать дальшеуменьшить
образование, знает и понимает историю Казани и Казанского края. Поскольку мы все профессионалы, то сможем ответить практически на любые дополнительные вопросы. Если вы хотите окунуться в историю, узнать, как развивалась Казань, познакомиться с выдающимися людьми и важными событиями нашего края, то мы будем рады стать вашими проводниками.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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кристина
Интересный квест, дружелюбный и отзывчивый персонал. Сам музей очень уютный
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Светлана
Интересный квест! Уютный музей, много свободного времени для разгадки задачи, а заодно получилось самостоятельно пристально изучить экспозицию музея интересно и увлекательно) Спасибо за идею!
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Татьяна
Квест нам очень понравился! Это намного интереснее, чем просто ходить по музею. Остались очень приятные впечатления! Спасибо большое 💓
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Ирина
Очень интерестный квест неожиданный что ты сам детектив
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Екатерина
Для путешествий с детьми и подростками очень важно, чтобы экскурсии в их стандартном виде чередовались с чем-то захватывающим и интересным. Очень рады, что нашли этот квест! Музей очень красивый, современный, читать дальшеуменьшить
видно, что о нём заботятся и вкладывают сюда душу! Очень приятные и доброжелательные сотрудники. Сам квест заставляет внимательно слушать, смотреть, искать! И, самое главное, находить!:) Радовались каждой найденной подсказке!:) И дети, и взрослые. После прохождения появилось желание разобраться в настоящей истории этой почитаемой иконы, найти побольше информации, изучить, выяснить. Спасибо Ольге за умение увлечь таким нестандартным подходом к экскурсии!
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Евгения
По формату это не экскурсия, Вам самим придется добывать информацию, но так она лучше запоминается. На входе Вам выдают папку с заданиями, Ваша задача ходить по залам музея и искать ответы. Некоторые задание простые, есть сложные. В результате прохождения квеста Вы узнаете историю пропавшей иконы. Я люблю загадки и головоломки, мне очень понравилось. Время на прохождение час-полтора.
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