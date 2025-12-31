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«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы

В Казани вас ждет уникальный квест-экскурсия, где вы станете частью захватывающего расследования исчезновения иконы. Присоединяйтесь к сыщику Кошко
В 1904 году в Богородицком монастыре Казани произошла загадочная кража иконы Казанской Божьей Матери.

Участники квеста становятся частью команды, которая расследует это дело вместе с известным сыщиком Аркадием Кошко.

Увлекательный детективный квест предлагает вам стать историками, детективами и лингвистами, чтобы раскрыть тайну монахини. Погрузитесь в атмосферу начала XX века и узнайте, что скрывает эта история. В конце каждого участника ждет памятный сувенир
4.8
30 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Уникальный детективный сюжет
  • 🕵️‍♂️ Историческая атмосфера
  • 🎁 Памятный сувенир
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 📚 Образовательный контент

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Квест в Казани доступен круглый год, так как он проходит в помещении. Независимо от времени года, участники могут погрузиться в детективную атмосферу и насладиться историей.
Сейчас август — это идеальное время.
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы

Что можно увидеть

  • Музей Казанской иконы
  • Богородицкий монастырь

Описание квеста

С Казанской иконой Богородицы связано множество преданий и легенд, начиная с обретения образа в 16 веке и заканчивая кражей реликвии незадолго до Первой русской революции. Чудотворный образ явился после сильного пожара в Казани в 1579 году и был сожжён в 1904 году фигурантом «дела № 29».

Но это лишь одна версия. Неопровержимых доказательств уничтожения иконы нет, а в ходе расследования обнаружилось много запутанных и противоречивых сведений. И это уже больше ста лет питает надежду верующих на возвращение православной святыни.

По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы. Многие герои являются вымышленными. Любые совпадения случайны.

Вы выступите в роли историков, детективов, судебных приставов, источниковедов, лингвистов, станете участником монашеской жизни и раскроете тайну монахини, связанную с одной из самых интригующих версий о похищении иконы.

Как проходит квест

Экскурсовод музея расскажет вводную информацию, после чего каждый участник самостоятельно отправится проходить квест в удобном темпе. В конце вы получите сувенир на память.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников: с 14 лет
  • Дополнительных расходов не требуется

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее Казанской иконы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 996 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическое
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образование, знает и понимает историю Казани и Казанского края. Поскольку мы все профессионалы, то сможем ответить практически на любые дополнительные вопросы. Если вы хотите окунуться в историю, узнать, как развивалась Казань, познакомиться с выдающимися людьми и важными событиями нашего края, то мы будем рады стать вашими проводниками.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
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3
1
2
1
1
к
Интересный квест, дружелюбный и отзывчивый персонал. Сам музей очень уютный
Интересный квест, дружелюбный и отзывчивый персонал. Сам музей очень уютный
Интересный квест, дружелюбный и отзывчивый персонал. Сам музей очень уютный
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С
Интересный квест! Уютный музей, много свободного времени для разгадки задачи, а заодно получилось самостоятельно пристально изучить экспозицию музея интересно и увлекательно)
Спасибо за идею!
Интересный квест! Уютный музей, много свободного времени для разгадки задачи, а заодно получилось самостоятельно пристально изучить
Интересный квест! Уютный музей, много свободного времени для разгадки задачи, а заодно получилось самостоятельно пристально изучить
Интересный квест! Уютный музей, много свободного времени для разгадки задачи, а заодно получилось самостоятельно пристально изучить
Интересный квест! Уютный музей, много свободного времени для разгадки задачи, а заодно получилось самостоятельно пристально изучить
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Татьяна
Квест нам очень понравился! Это намного интереснее, чем просто ходить по музею. Остались очень приятные впечатления! Спасибо большое 💓
Квест нам очень понравился! Это намного интереснее, чем просто ходить по музею. Остались очень приятные впечатления! Спасибо большое 💓
Квест нам очень понравился! Это намного интереснее, чем просто ходить по музею. Остались очень приятные впечатления! Спасибо большое 💓
Квест нам очень понравился! Это намного интереснее, чем просто ходить по музею. Остались очень приятные впечатления! Спасибо большое 💓
Квест нам очень понравился! Это намного интереснее, чем просто ходить по музею. Остались очень приятные впечатления! Спасибо большое 💓
Квест нам очень понравился! Это намного интереснее, чем просто ходить по музею. Остались очень приятные впечатления! Спасибо большое 💓
Квест нам очень понравился! Это намного интереснее, чем просто ходить по музею. Остались очень приятные впечатления! Спасибо большое 💓
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Ирина
Очень интерестный квест неожиданный что ты сам детектив
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Екатерина
Для путешествий с детьми и подростками очень важно, чтобы экскурсии в их стандартном виде чередовались с чем-то захватывающим и интересным. Очень рады, что нашли этот квест! Музей очень красивый, современный,
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видно, что о нём заботятся и вкладывают сюда душу! Очень приятные и доброжелательные сотрудники. Сам квест заставляет внимательно слушать, смотреть, искать! И, самое главное, находить!:) Радовались каждой найденной подсказке!:) И дети, и взрослые. После прохождения появилось желание разобраться в настоящей истории этой почитаемой иконы, найти побольше информации, изучить, выяснить. Спасибо Ольге за умение увлечь таким нестандартным подходом к экскурсии!

Для путешествий с детьми и подростками очень важно, чтобы экскурсии в их стандартном виде чередовались с
Для путешествий с детьми и подростками очень важно, чтобы экскурсии в их стандартном виде чередовались с
Для путешествий с детьми и подростками очень важно, чтобы экскурсии в их стандартном виде чередовались с
Для путешествий с детьми и подростками очень важно, чтобы экскурсии в их стандартном виде чередовались с
Для путешествий с детьми и подростками очень важно, чтобы экскурсии в их стандартном виде чередовались с
Для путешествий с детьми и подростками очень важно, чтобы экскурсии в их стандартном виде чередовались с
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Евгения
По формату это не экскурсия, Вам самим придется добывать информацию, но так она лучше запоминается. На входе Вам выдают папку с заданиями, Ваша задача ходить по залам музея и искать ответы. Некоторые задание простые, есть сложные. В результате прохождения квеста Вы узнаете историю пропавшей иконы. Я люблю загадки и головоломки, мне очень понравилось. Время на прохождение час-полтора.
По формату это не экскурсия, Вам самим придется добывать информацию, но так она лучше запоминается. На
По формату это не экскурсия, Вам самим придется добывать информацию, но так она лучше запоминается. На
По формату это не экскурсия, Вам самим придется добывать информацию, но так она лучше запоминается. На
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