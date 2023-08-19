«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы

Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет)

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
1904 год. Ночь с 28 на 29 июля.

В Богородицком монастыре произошла «кража века»: пропала одна из самых почитаемых в России икон, древний образ Казанской Божьей Матери.

Приглашаем вас на один час стать участниками расследования по этому таинственному делу и отправиться на розыск преступников в команде с главным сыщиком Российской империи Аркадием Францевичем Кошко.
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
23
авг
24
авг
27
авг
28
авг
31
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

С Казанской иконой Богородицы связано множество преданий и легенд, начиная с обретения образа в 16 веке и заканчивая кражей реликвии незадолго до Первой русской революции. Чудотворный образ явился после сильного пожара в Казани в 1579 году и был сожжен в 1904 году фигурантом «дела № 29».

Но это лишь одна версия. Неопровержимых доказательств уничтожения иконы нет, а в ходе расследования обнаружилось много запутанных и противоречивых сведений. И это уже больше ста лет питает надежду верующих на возвращение православной святыни.

По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы. Многие герои являются вымышленными. Любые совпадения случайны.

Вы выступите в роли историков, детективов, судебных приставов, источниковедов, лингвистов, станете участником монашеской жизни и раскроете тайну монахини, связанную с одной из самых интригующих версий о похищении иконы.

Как проходит квест

Экскурсовод музея расскажет вводную информацию, после чего каждый участник самостоятельно отправится проходить квест в удобном темпе. В конце вы получите сувенир на память.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников: с 14 лет
  • Дополнительных расходов не требуется

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее Казанской иконы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Музеи
Летние
Квесты
Для студентов
Активности

Похожие туры из Казани

Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
198 отзывов
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском Кремле»
Познакомиться с историей Казани 16-20 веков, разгадав необычные загадки и шифры
в районе метро Кремлевская
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
от 5 940 за всё до 6 чел.
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
16 отзывов
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы
в Старо-Татарской слободе
Завтра
21 авг
22 авг
25 авг
3 700 за всё до 6 чел.
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
72 отзыва
Казанское котопутешествие
Веселая интерактивная прогулка по самой красивой улице города для детей и их родителей
на улице Баумана
Завтра
21 авг
22 авг
24 авг
3 700 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ