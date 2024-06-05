Экскурсии с элементами квеста в Казани

Найдено 11 экскурсий в категории «Квесты» в Казани, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
237 отзывов
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
«На протяжении всего квеста с вами будет профессиональный гид, который расскажет об истории Казани, ответит на любые вопросы и поможет с решением заданий квеста»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
102 отзыва
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
«Квест-экскурсия «Восточная шкатулка» — это не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
53 отзыва
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
«Кроме того, можно выбрать один из двух вариантов квеста — с картой сокровищ или без»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Квест
1 час
6 отзывов
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет)
Начало: В Музее Казанской иконы
«По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за человека
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
🚶 Пешая
Квест
1 час
223 отзыва
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
«Кот Татарский и его команда: увлекательный квест»
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900 за человека
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
32 отзыва
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы
Начало: В Старо-Татарской слободе
«И всё это — в формате увлекательного квеста»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200 за всё до 6 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
51 отзыв
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
«Данный квест пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000 за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
«Во время квест-экскурсии вы увидите уникальные сохранившиеся татарские дома, очень похожие на русские, но в то же время не похожие ни на одни другие в мире, мечеть, построенную спустя 200 лет после покорения Казани, дома самых богатых купцов»
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
6 отзывов
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
«Пользоваться интернетом можно, и на квесте тоже, но на экскурсии у вас будут дешифровщики — они вам и помогут разгадать загадки любой сложности»
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
    Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
    Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
    Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсииАртуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
    Классный квест! Детям очень понравилось!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Познавательный квест «Восточная шкатулка»
    Квест очень понравился и детям, и взрослым! Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Познавательный квест «Восточная шкатулка»
    Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет, ему очень понравилось искать
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    подсказки, разгадывать загадки, выполнять задания. Мы не особо внимательные)), но экскурсовод Наталья ненавязчиво направляла нас, если пропускали подсказку, и параллельно рассказывала о Старо-Татарской Слободе, интересных людях, которые здесь жили, а также знакомила нас с татарскими сказками и преданиями.

    Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 летИнтересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Очень комфортная и познавательная прогулка по Кремлю с экскурсоводом Владой. Дети с удовольствием искали подсказки, элементы квеста очень уместны для детей. 2 часа пролетели незаметно.
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Экскурсия была для группы подростков 13 лет. Остались все довольные. Спасибо
  • В
    Вероника
    29 мая 2024
    «Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
    Прекрасная экскурсия. Благодаря квесту не просто рассматриваешь экспонаты, а чувствуешь себя частью этой истории! Благодарю
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Были на экскурсии вдвоем с ребенком 9 лет. Это был первый опыт такого рода экскурсий, и все очень понравилось👍 Экскурсовод
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    Сергей смог заинтересовать ребенка, рассказывал громко, четко, при этом мне тоже было очень интересно слушать (пошла читать про Сююмбике после экскурсии)). В целом формат квеста очень зашёл, не заметили, как прошло время. Мечеть очень красивая)

    Были на экскурсии вдвоем с ребенком 9 лет. Это был первый опыт такого рода экскурсий, и
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
    Превосходно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Квесты»

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  4. «Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
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