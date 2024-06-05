1 чел.
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Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
«На протяжении всего квеста с вами будет профессиональный гид, который расскажет об истории Казани, ответит на любые вопросы и поможет с решением заданий квеста»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
«Квест-экскурсия «Восточная шкатулка» — это не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
«Кроме того, можно выбрать один из двух вариантов квеста — с картой сокровищ или без»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет)
Начало: В Музее Казанской иконы
«По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500₽ за человека
Квест
1 час
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
«Кот Татарский и его команда: увлекательный квест»
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы
Начало: В Старо-Татарской слободе
«И всё это — в формате увлекательного квеста»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
«Данный квест пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода»
Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала
«Во время квест-экскурсии вы увидите уникальные сохранившиеся татарские дома, очень похожие на русские, но в то же время не похожие ни на одни другие в мире, мечеть, построенную спустя 200 лет после покорения Казани, дома самых богатых купцов»
Расписание: Любой день, любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
«Пользоваться интернетом можно, и на квесте тоже, но на экскурсии у вас будут дешифровщики — они вам и помогут разгадать загадки любой сложности»
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.
- ЕЕлена4 июня 2024Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
- ГГалина2 июня 2024Классный квест! Детям очень понравилось!
- ЕЕлена1 июня 2024Квест очень понравился и детям, и взрослым! Рекомендую
- ЮЮлия31 мая 2024Интересный формат экскурсии в виде квеста, особенно, для детей. Были на экскурсии с ребенком 9 лет, ему очень понравилось искать
- ААнастасия30 мая 2024Очень комфортная и познавательная прогулка по Кремлю с экскурсоводом Владой. Дети с удовольствием искали подсказки, элементы квеста очень уместны для детей. 2 часа пролетели незаметно.
- ААнна30 мая 2024Экскурсия была для группы подростков 13 лет. Остались все довольные. Спасибо
- ВВероника29 мая 2024Прекрасная экскурсия. Благодаря квесту не просто рассматриваешь экспонаты, а чувствуешь себя частью этой истории! Благодарю
- ЮЮлия28 мая 2024Были на экскурсии вдвоем с ребенком 9 лет. Это был первый опыт такого рода экскурсий, и все очень понравилось👍 Экскурсовод
- ИИрина28 мая 2024Превосходно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Квесты»
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