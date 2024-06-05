🚶 Пешая Квест 2 часа 237 отзывов Квест-приключение по историческим местам Казани Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны Начало: В районе метро Кремлевская «На протяжении всего квеста с вами будет профессиональный гид, который расскажет об истории Казани, ответит на любые вопросы и поможет с решением заданий квеста» от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 102 отзыва Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку Начало: Метро площадь Тукая «Квест-экскурсия «Восточная шкатулка» — это не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых» от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 53 отзыва Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист Начало: Юнусовская площадь «Кроме того, можно выбрать один из двух вариантов квеста — с картой сокровищ или без» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

Квест 1 час 6 отзывов «Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет) Начало: В Музее Казанской иконы «По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы» 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 223 отзыва Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота» Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости Начало: У Спасской башни Казанского Кремля «Кот Татарский и его команда: увлекательный квест» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 32 отзыва Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы Начало: В Старо-Татарской слободе «И всё это — в формате увлекательного квеста» 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 51 отзыв Познавательный квест «Тайны казанского Арбата» Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме Начало: Метро площадь Тукая «Данный квест пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной» от 6 360 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест-игра «В гостях у Казанского дракона» Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории Начало: Напротив Национального музея 5000 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Самостоятельная квест-экскурсия «Старо-Татарская слобода» Начало: Озеро Кабан - стартовая точка около театра Камала «Во время квест-экскурсии вы увидите уникальные сохранившиеся татарские дома, очень похожие на русские, но в то же время не похожие ни на одни другие в мире, мечеть, построенную спустя 200 лет после покорения Казани, дома самых богатых купцов» Расписание: Любой день, любое время 750 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 6 отзывов Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74 «Пользоваться интернетом можно, и на квесте тоже, но на экскурсии у вас будут дешифровщики — они вам и помогут разгадать загадки любой сложности» Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00 от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.