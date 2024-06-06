Музеи и искусство Казани

Найдено 47 экскурсий в категории «Музеи» в Казани, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
85 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
«Мы посетим музей, посвящённый Республике Марий Эл»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610 за человека
Болгар: поездка из Казани с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
«Обязательно посетим новый музей Булгарской Цивилизации и зайдем в музей «Памятный знак», чтобы посмотреть на самый тяжелый Коран в мире»
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000 за всё до 10 чел.
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве
Начало: На входе в НМ
«В стоимость экскурсии не входят билеты в музей, они оплачиваются отдельно: 350 руб»
14 июня в 15:30
15 июня в 15:30
3 999 за всё до 5 чел.
В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
«Музей зрелищных инсталляций из света и тени на тему истории, культуры и общества»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500 за человека
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
«Ключевые точки маршрута: управляющая контора 19 века, бюст купца-миллионщика Алафузова, галереи уличного искусства под открытым небом»
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700 за человека
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Музей-заповедник, внесенный в список ЮНЕСКО, заслуживает особого внимания»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей Ленина»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«За один день вы осмотрите места, которыми гордится Татарстан: музей под открытым небом с удивительными церквями, живописный монастырь на берегу озера и необычный Вселенский храм»
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Остров-град СвияжскМузей-заповедник Остров-град Свияжск – это живописный «уездный» город с музеями и монастырями, ярмарками и фестивалями, знаменитой свияжской ухой»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«А в завершение посетите музей «Сказки» под открытом небом и в одном из местных кафе познакомитесь с национальной кухней, известной старинными и очень вкусными блюдами»
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000 за всё до 4 чел.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
«Затем экскурсия продолжится в стенах Музея Казанской Иконы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600 за всё до 6 чел.
Казанский кремль и Музей исламской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
«В музее вы получите общие представления об исламе как о мировой религии, познакомимся с ролью ислама в истории и культуре татарского народа, с особенностями мусульманских традиций»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Музей Булгарской Цивилизации, где размещен подлинный материал, полученный при археологических раскопках городища»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
293 отзыва
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«Памятный знак — так называется музей, где вы увидите самый большой в мире печатный Коран»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
«Подобных музеев в мире только три:— Берестье в Белоруссии— Морской музей Васа в Стокгольме— Татарская Слободка в СвияжскеМузейный гид расскажет о том, как люди жили, во что одевались, чем занимались в быту»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Квест
1 час
6 отзывов
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет)
Начало: В Музее Казанской иконы
«По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за человека
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья
Начало: В фойе Национального музея Республики Татарстан
«Богатое собрание экспонатов, хранящихся в Национальном музее, позволит вам оценить историческое многообразие одного из самых ярких этапов жизни Среднего Поволжья»
10 июня в 11:30
11 июня в 10:00
3 900 за всё до 20 чел.
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Индивидуальная
30 минут
10 отзывов
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
«В стоимость билета входит посещение экспозиции Национального музея Республики Татарстан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Билет в галерею Зайцева
скидка
15%
Билеты
1 час
11 отзывов
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
«С этим билетом вы побываете в галерее Зайцева без экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850 за билет
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
На 1 час окунуться в мир высоких технологий и послушать рояль 1910 года
Начало: На Спартаковской улице
«Вы исследуете музей Башира Рамеева — учёного, который разработал первый советский компьютер»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 950 за всё до 50 чел.
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 900 за всё до 6 чел.
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
«Во флагманском магазине-музее с прекрасным интерьером вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия Татспиртпром и его основных брендов: «Ханской водки» и бальзама «Бугульма»»
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760 за всё до 5 чел.
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
«Экскурсия дополняется посещением одного из музеев и часовой экскурсией с местным сотрудником»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
Особенности повседневной жизни татар на экскурсии с мастер-классом в дом-музей ученого Каюма Насыри
«Мы посетим дом-музей Каюма Насыри, ученого и одного из первых педагогов русского языка в татарских школах, где за чашкой чая вы узнаете об особенностях повседневной жизни горожан конца XIX – начала XX века»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
««Татар Авылы» — это уникальный музей, рассказывающий о традициях средневековых поселений, где можно все обойти и потрогать»
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000 за всё до 10 чел.
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
32 отзыва
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«После прогулки вы посетите Мемориальный музей И»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Джазовая Казань
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Джазовая Казань
Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города
Начало: У памятника Казанскому Коту
13 июня в 19:30
20 июня в 19:30
1 500 за человека
Казань изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Казань изнутри
Погулять по историческому центру и увидеть татарскую столицу с новой стороны
Начало: У метро Кремлевская
«Вы увидите купеческие особняки, дом-музей Льва Толстого, альма-матер казанских студентов и Адмиралтейство»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Болгар - Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1308 отзывов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
«Посещение музея Болгарской цивилизации»
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000 за человека
Из Казани - в многоликий Чистополь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Из Казани - в многоликий Чистополь
Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду
Начало: Возле места проживания гостей
«Настоящий музей под открытым небом»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
17 340 за всё до 4 чел.
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
Начало: на площади Первого мая
«Следующей локацией станет Национальный музей Республики Татарстан»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7 810 за всё до 10 чел.
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
«Экскурсию для вас проведёт один из гидов Национального музея Республики Татарстан»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
«Музейный комплекс «Памятный знак», открытый в 2021 году»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
«Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам»
Завтра в 12:00
10 июня в 17:30
70004 900 за человека
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 6 чел.
Кремль - сердце Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Кремль - сердце Казани
Начало: Площадь 1 Мая, Казань
«Сегодня Казанский Кремль — самый посещаемый музей- заповедник Татарстана»
Расписание: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
«Посетите музей археологического дерева»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
Начало: По согласованию с гидом
««Мир Гарри Поттера» Последним пунктом нашей экскурсии станет музей «Мир Гарри Поттера» –настоящий филиал Хогвартса в Казани, который погрузит вас в волшебную, магическую атмосферу»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600 за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
«Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев»
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000 за всё до 8 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 10 чел.
По главным страницам истории: Казанский кремль и Национальный музей Республики Татарстан
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По главным страницам истории: Казанский кремль и Национальный музей Республики Татарстан
Проследить прошлое татарского народа от Волжской Булгарии до наших дней
Начало: На площади Первого мая
«Музей-заповедник Казанский кремль продемонстрирует нам красоту, историю и религиозную культуру Казани, а Национальный музей познакомит с историей Татарстана от древних времён и до наших дней»
2 июля в 10:00
3 июля в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
«Среди многочисленных музеев Свияжска есть уникальный и пока первый в России Музей археологии дерева»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 900 за человека
Путешествие в загадочный мир иконописи, или зачем нужны мел, желток и рыбьи кости?
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Путешествие в загадочный мир иконописи, или зачем нужны мел, желток и рыбьи кости?
Начало: Ул. Большая Красная, д. 10
«Затем мы пройдемся по залам музея, где расскажем о символике цвета на иконах и рассмотрим уникальные детали и техники иконописи»
Расписание: Заказать экскурсию можно на любое удобное время в часы работы музея.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Зельфире за интересный и подробный рассказ.
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию.
    Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    В Болгар на автобусе: Северная Мекка
    В целом нормальная экскурсия. Не понравилось только, как на входе в турагенство за 5 мин до открытия очень грубо выпроводили.
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    Плюс платные аудиогиды. Экскурсии есть дешевле и аудиогиды выдают бесплатно, здесь же цена выше и за аудиогид заплати. Плюс обеды не 400, а 500. Мелочь, но как-то не располагает вернуться за другой экскурсией к этому турагентству

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
    Все понравилось.
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
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    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
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    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
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    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.
  • и
    ирина
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Отличная экскурсия!!! Экскурсовод Вера выше всех похвал)) Рассказывает все отлично, много фактов узнали про марий эл! Самый лучший экскурсовод. Посмотрели самые интересные места. Автобус тоже отличный, удобный и комфортабельный.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музеи»

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  8. Башня Сююмбике
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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