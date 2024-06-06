1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
«Мы посетим музей, посвящённый Республике Марий Эл»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
«Обязательно посетим новый музей Булгарской Цивилизации и зайдем в музей «Памятный знак», чтобы посмотреть на самый тяжелый Коран в мире»
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве
Начало: На входе в НМ
«В стоимость экскурсии не входят билеты в музей, они оплачиваются отдельно: 350 руб»
14 июня в 15:30
15 июня в 15:30
3 999₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
«Музей зрелищных инсталляций из света и тени на тему истории, культуры и общества»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
«Ключевые точки маршрута: управляющая контора 19 века, бюст купца-миллионщика Алафузова, галереи уличного искусства под открытым небом»
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Музей-заповедник, внесенный в список ЮНЕСКО, заслуживает особого внимания»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей Ленина»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«За один день вы осмотрите места, которыми гордится Татарстан: музей под открытым небом с удивительными церквями, живописный монастырь на берегу озера и необычный Вселенский храм»
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Остров-град СвияжскМузей-заповедник Остров-град Свияжск – это живописный «уездный» город с музеями и монастырями, ярмарками и фестивалями, знаменитой свияжской ухой»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«А в завершение посетите музей «Сказки» под открытом небом и в одном из местных кафе познакомитесь с национальной кухней, известной старинными и очень вкусными блюдами»
18 июля в 10:30
30 июля в 10:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
«Затем экскурсия продолжится в стенах Музея Казанской Иконы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
«В музее вы получите общие представления об исламе как о мировой религии, познакомимся с ролью ислама в истории и культуре татарского народа, с особенностями мусульманских традиций»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Музей Булгарской Цивилизации, где размещен подлинный материал, полученный при археологических раскопках городища»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«Памятный знак — так называется музей, где вы увидите самый большой в мире печатный Коран»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
«Подобных музеев в мире только три:— Берестье в Белоруссии— Морской музей Васа в Стокгольме— Татарская Слободка в СвияжскеМузейный гид расскажет о том, как люди жили, во что одевались, чем занимались в быту»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Квест
1 час
«Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы
Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет)
Начало: В Музее Казанской иконы
«По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья
Начало: В фойе Национального музея Республики Татарстан
«Богатое собрание экспонатов, хранящихся в Национальном музее, позволит вам оценить историческое многообразие одного из самых ярких этапов жизни Среднего Поволжья»
10 июня в 11:30
11 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
30 минут
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
«В стоимость билета входит посещение экспозиции Национального музея Республики Татарстан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
скидка
15%
Билеты
1 час
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
«С этим билетом вы побываете в галерее Зайцева без экскурсии»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850₽ за билет
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева
На 1 час окунуться в мир высоких технологий и послушать рояль 1910 года
Начало: На Спартаковской улице
«Вы исследуете музей Башира Рамеева — учёного, который разработал первый советский компьютер»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 950₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
1 час
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
«Во флагманском магазине-музее с прекрасным интерьером вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия Татспиртпром и его основных брендов: «Ханской водки» и бальзама «Бугульма»»
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
«Экскурсия дополняется посещением одного из музеев и часовой экскурсией с местным сотрудником»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
Особенности повседневной жизни татар на экскурсии с мастер-классом в дом-музей ученого Каюма Насыри
«Мы посетим дом-музей Каюма Насыри, ученого и одного из первых педагогов русского языка в татарских школах, где за чашкой чая вы узнаете об особенностях повседневной жизни горожан конца XIX – начала XX века»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
««Татар Авылы» — это уникальный музей, рассказывающий о традициях средневековых поселений, где можно все обойти и потрогать»
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«После прогулки вы посетите Мемориальный музей И»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960₽ за человека
Мини-группа
1 час
Джазовая Казань
Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города
Начало: У памятника Казанскому Коту
13 июня в 19:30
20 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Казань изнутри
Погулять по историческому центру и увидеть татарскую столицу с новой стороны
Начало: У метро Кремлевская
«Вы увидите купеческие особняки, дом-музей Льва Толстого, альма-матер казанских студентов и Адмиралтейство»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
«Посещение музея Болгарской цивилизации»
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Казани - в многоликий Чистополь
Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду
Начало: Возле места проживания гостей
«Настоящий музей под открытым небом»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
17 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней
Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно»
Начало: на площади Первого мая
«Следующей локацией станет Национальный музей Республики Татарстан»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7 810₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
«Экскурсию для вас проведёт один из гидов Национального музея Республики Татарстан»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
«Музейный комплекс «Памятный знак», открытый в 2021 году»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
«Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам»
Завтра в 12:00
10 июня в 17:30
70004 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль - сердце Казани
Начало: Площадь 1 Мая, Казань
«Сегодня Казанский Кремль — самый посещаемый музей- заповедник Татарстана»
Расписание: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева
Начало: Казань, место проживания туристов
«Посетите музей археологического дерева»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера
Начало: По согласованию с гидом
««Мир Гарри Поттера» Последним пунктом нашей экскурсии станет музей «Мир Гарри Поттера» –настоящий филиал Хогвартса в Казани, который погрузит вас в волшебную, магическую атмосферу»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
«Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев»
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По главным страницам истории: Казанский кремль и Национальный музей Республики Татарстан
Проследить прошлое татарского народа от Волжской Булгарии до наших дней
Начало: На площади Первого мая
«Музей-заповедник Казанский кремль продемонстрирует нам красоту, историю и религиозную культуру Казани, а Национальный музей познакомит с историей Татарстана от древних времён и до наших дней»
2 июля в 10:00
3 июля в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6.5 часов
Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
«Среди многочисленных музеев Свияжска есть уникальный и пока первый в России Музей археологии дерева»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Путешествие в загадочный мир иконописи, или зачем нужны мел, желток и рыбьи кости?
Начало: Ул. Большая Красная, д. 10
«Затем мы пройдемся по залам музея, где расскажем о символике цвета на иконах и рассмотрим уникальные детали и техники иконописи»
Расписание: Заказать экскурсию можно на любое удобное время в часы работы музея.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий6 июня 2024Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Зельфире за интересный и подробный рассказ.
- ЕЕвгений6 июня 2024Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию.
- ЕЕвгения6 июня 2024В целом нормальная экскурсия. Не понравилось только, как на входе в турагенство за 5 мин до открытия очень грубо выпроводили.
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ППавел5 июня 2024Все понравилось.
- ГГалина4 июня 2024Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
- ДДенис4 июня 2024Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
- ААлександр3 июня 2024Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
- ЮЮлия3 июня 2024Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.
- иирина2 июня 2024Отличная экскурсия!!! Экскурсовод Вера выше всех похвал)) Рассказывает все отлично, много фактов узнали про марий эл! Самый лучший экскурсовод. Посмотрели самые интересные места. Автобус тоже отличный, удобный и комфортабельный.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Музеи" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 500 до 19 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2945 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 47 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Музеи», 2945 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август