🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 9 часов 85 отзывов Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская» «Мы посетим музей, посвящённый Республике Марий Эл» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45 2900 2 610 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Болгар: поездка из Казани с историком Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами «Обязательно посетим новый музей Булгарской Цивилизации и зайдем в музей «Памятный знак», чтобы посмотреть на самый тяжелый Коран в мире» 19 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва По Казани с широко открытыми глазами Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос... «На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном» 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Национальный музей - сокровищница истории Татарстана Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве Начало: На входе в НМ «В стоимость экскурсии не входят билеты в музей, они оплачиваются отдельно: 350 руб» 3 999 ₽ за всё до 5 чел.

30% скидка Мини-группа 3 часа 17 отзывов В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество Начало: На ул. Бурхана Шахиди «Музей зрелищных инсталляций из света и тени на тему истории, культуры и общества» Расписание: ежедневно в 20:00 5000 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 20 отзывов Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом Начало: На ул. Гладилова «Ключевые точки маршрута: управляющая контора 19 века, бюст купца-миллионщика Алафузова, галереи уличного искусства под открытым небом» 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 197 отзывов Казанский кремль и вся Казань за 4 часа Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города Начало: По договоренности «Музей-заповедник, внесенный в список ЮНЕСКО, заслуживает особого внимания» 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 73 отзыва Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии Начало: В любом удобном вам месте «Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей Ленина» от 18 667 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 68 отзывов Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... «За один день вы осмотрите места, которыми гордится Татарстан: музей под открытым небом с удивительными церквями, живописный монастырь на берегу озера и необычный Вселенский храм» 15500 13 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 104 отзыва Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест «Остров-град СвияжскМузей-заповедник Остров-град Свияжск – это живописный «уездный» город с музеями и монастырями, ярмарками и фестивалями, знаменитой свияжской ухой» 13 760 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 34 отзыва 7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ... «А в завершение посетите музей «Сказки» под открытом небом и в одном из местных кафе познакомитесь с национальной кухней, известной старинными и очень вкусными блюдами» 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков Начало: В Музее Казанской Иконы «Затем экскурсия продолжится в стенах Музея Казанской Иконы» 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры Начало: На улице Кремлевская «В музее вы получите общие представления об исламе как о мировой религии, познакомимся с ролью ислама в истории и культуре татарского народа, с особенностями мусульманских традиций» от 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 10 часов 193 отзыва Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке Начало: Недалеко от Казанского Кремля «Музей Булгарской Цивилизации, где размещен подлинный материал, полученный при археологических раскопках городища» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00 3000 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 293 отзыва Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка» Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети Начало: Напротив гостиницы «Ногай» «Памятный знак — так называется музей, где вы увидите самый большой в мире печатный Коран» Расписание: ежедневно в 09:00 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе «Подобных музеев в мире только три:— Берестье в Белоруссии— Морской музей Васа в Стокгольме— Татарская Слободка в СвияжскеМузейный гид расскажет о том, как люди жили, во что одевались, чем занимались в быту» 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

Квест 1 час 6 отзывов «Тайна монахини»: детективный квест в Музее Казанской иконы Раскрыть тайну похищения всенародной святыни (программа для взрослых и детей с 14 лет) Начало: В Музее Казанской иконы «По мотивам истории мы создали увлекательный детективный квест, который вы пройдёте в Музее Казанской иконы» 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья Начало: В фойе Национального музея Республики Татарстан «Богатое собрание экспонатов, хранящихся в Национальном музее, позволит вам оценить историческое многообразие одного из самых ярких этапов жизни Среднего Поволжья» 3 900 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 30 минут 10 отзывов Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города Начало: В Национальном музее Республики Татарстан «В стоимость билета входит посещение экспозиции Национального музея Республики Татарстан» 750 ₽ за человека

15% скидка Билеты 1 час 11 отзывов Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю Начало: В галерее-мастерской Зайцева «С этим билетом вы побываете в галерее Зайцева без экскурсии» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 1000 850 ₽ за билет

Индивидуальная 1 час 6 отзывов Экскурсия по IT-парку имени Башира Рамеева На 1 час окунуться в мир высоких технологий и послушать рояль 1910 года Начало: На Спартаковской улице «Вы исследуете музей Башира Рамеева — учёного, который разработал первый советский компьютер» от 2 950 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров Начало: В Музее Казанской Иконы 2 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Ночная прогулка по Казани и винная дегустация Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков «Во флагманском магазине-музее с прекрасным интерьером вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия Татспиртпром и его основных брендов: «Ханской водки» и бальзама «Бугульма»» 5 760 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн... «Экскурсия дополняется посещением одного из музеев и часовой экскурсией с местным сотрудником» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века Особенности повседневной жизни татар на экскурсии с мастер-классом в дом-музей ученого Каюма Насыри «Мы посетим дом-музей Каюма Насыри, ученого и одного из первых педагогов русского языка в татарских школах, где за чашкой чая вы узнаете об особенностях повседневной жизни горожан конца XIX – начала XX века» 1 000 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск ««Татар Авылы» — это уникальный музей, рассказывающий о традициях средневековых поселений, где можно все обойти и потрогать» 15 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 32 отзыва Елабуга. Поездка в уютный старинный город Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии Начало: Напротив гостиницы «Ногай» «После прогулки вы посетите Мемориальный музей И» Расписание: в субботу в 09:00 3 960 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 2 отзыва Джазовая Казань Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города Начало: У памятника Казанскому Коту 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Казань изнутри Погулять по историческому центру и увидеть татарскую столицу с новой стороны Начало: У метро Кремлевская «Вы увидите купеческие особняки, дом-музей Льва Толстого, альма-матер казанских студентов и Адмиралтейство» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 1308 отзывов Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории «Посещение музея Болгарской цивилизации» Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы) 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Из Казани - в многоликий Чистополь Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду Начало: Возле места проживания гостей «Настоящий музей под открытым небом» 17 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Казанское ювелирное искусство: с древних времён до наших дней Изучить коллекции драгоценностей и узнать, почему «татарскую женщину сначала слышно, а потом видно» Начало: на площади Первого мая «Следующей локацией станет Национальный музей Республики Татарстан» от 7 810 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир» Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан «Экскурсию для вас проведёт один из гидов Национального музея Республики Татарстан» 3 250 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО Начало: Казань, место проживания туристов «Музейный комплекс «Памятный знак», открытый в 2021 году» Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 24 отзыва Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни Начало: В районе метро Суконная Слобода «Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам» 7000 4 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время. 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Кремль - сердце Казани Начало: Площадь 1 Мая, Казань «Сегодня Казанский Кремль — самый посещаемый музей- заповедник Татарстана» Расписание: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00 от 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Старинный город-крепость Свияжск + музей археологического дерева Начало: Казань, место проживания туристов «Посетите музей археологического дерева» Расписание: Каждый день 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Знакомство с Казанью и магией Гарри Поттера Начало: По согласованию с гидом ««Мир Гарри Поттера» Последним пунктом нашей экскурсии станет музей «Мир Гарри Поттера» –настоящий филиал Хогвартса в Казани, который погрузит вас в волшебную, магическую атмосферу» Расписание: Ежедневно, в любое время 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 15 отзывов Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего Начало: Ул. Баумана, 51 Расписание: по договоренности 2 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 128 отзывов Остров-град Свияжск Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра «Мы рассмотрим комплекс городской застройки на Рождественской площади, а если останется время, посетим один из свияжских музеев» 10 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа Расписание: В любое время, в любой день 890 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа По главным страницам истории: Казанский кремль и Национальный музей Республики Татарстан Проследить прошлое татарского народа от Волжской Булгарии до наших дней Начало: На площади Первого мая «Музей-заповедник Казанский кремль продемонстрирует нам красоту, историю и религиозную культуру Казани, а Национальный музей познакомит с историей Татарстана от древних времён и до наших дней» 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов Экскурсия в Музей археологии дерева в Свияжске Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку) «Среди многочисленных музеев Свияжска есть уникальный и пока первый в России Музей археологии дерева» 2 900 ₽ за человека