История и культура Казани: групповая экскурсия с пешеходной и автобусной частями
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Театр кукол "Экият"
- Дворец бракосочетания "Чаша"
- Стадион "Ак Барс Арена"
- Дворец земледельцев
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
После захода солнца восточная красавица Казань меняет свой наряд! Феерия подсветок погрузит вас в сказку о 1001 ночи и оставит неизгладимое впечатление! Вы увидите Казань в совершенно другом ракурсе. Наши гиды посветят вас в полуночные легенды о несметных сокровищах, летающих драконах и расскажут, как не попасть на сеанс щекотки к лесному духу Шурале.
Программа
- вдоль канала Булак, начало которого венчает светящаяся "летающая тарелка". Это здание Казанского цирка, построенного в 1967 году, по сей день является крупнейшим в мире рукотворным НЛО!
- стены и башни Казанского Кремля, искусно украшенные татарскими художниками по свету. Пики минаретов и золото куполов разрывают ночное небо сверканием огней. Падающая башня Сююмбике, крен которой составляет 2 метра, усыпана изумрудами зелёных софитов. Это самое удачное время для крутых селфи на фоне главной достопримечательности Казани.
- обогнув белоснежные стены Кремля вы попадёте в богато украшенный сквер у Дворца Земледельцев. Поистине необычное здание, которое входит в большую тройку новых архитектурных форм Казани, впечатлит самых заядлых туристов.
- с Кремлёвской набережной вам откроются великолепные виды правого берега реки Казанки, где расположены фешенебельные жилые комплексы современной Казани. Вы сможете издалека полюбоваться главным символом Казани - знаменитой Чашей, спроектированной бурятским скульптором Даши Намдаковым. Это следующая точка нашего ночного вояжа.
- в Казани есть уникальная возможность перенестись из прошлого в будущее: стоит переехать реку Казанку по одному из многочисленных мостов, как вы окажетесь в другом времени! На левом берегу реки находятся все исторические достопримечательности. А на правом - современные памятники архитектурной и инженерной мысли, которые тоже заслуживают вашего внимания!
- семейный центр "Казан", который жители города называют Чашей - здание главного ЗАГСа города. Это здание соединило в себе легенды и традиции татарского народа. И даже самый невнимательный зритель интуитивно почувствует все смыслы, заложенные художником во внешний облик Чаши. Архитектурная форма, украшенная узорами, скульптурами, подсветкой, символизирует домашний очаг. Наш гид расскажет историю создания и легенды, лёгшие в основу художественного замысла архитектора. Вам остаётся только любоваться и фотографироваться!
- в современной части Казани находится несколько знаковых спортивных объектов, в которых проходят соревнования международного уровня: футбольный стадион Ак Барс Арена с самым большим в Европе медиа-фасадом, Ледовая арена, Дворец водных видов спорта. Интригующие подробности мировых чемпионатов расскажут наши гиды.
- в Казани много "самого большого, уникального, единственного". И колесо обозрения "Вокруг света" тоже! Крупнейшее в Европе (больше нашего только Лондонское) поднимет вас на высоту птичьего полёта и вам в очередной раз останется наслаждаться захватывающими дух видами ночного города.
- пришло время возвращаться в историческое прошлое - проедем по другому мосту через казанскую реку времени, а заодно полюбуемся видами Кремлёвской набережной с другой стороны. Она плавно переходит в уникальный парк экстремальных видов спорта "Урам" (с тат. - улица), который открылся в 2021 году. И конечно, это самый большой экстрим-парк в России!
- приближаемся к ещё одному объекту большой архитектурной тройки - театру кукол "Экият". Здесь поистине сказочная атмосфера, созданная из авторской иллюминации и современных материалов. Если с вами на экскурсии дети - для них это настоящий подарок!
- завершающим аккордом ночной прогулки по Казани станет посещение стилизованного под татарскую деревню развлекательного комплекса "Туган Авылым". Здесь есть всё - от самого большого эчпочмака до гончарной мастерской. И не нужно ехать в татарскую глубинку, чтобы увидеть, как жили татары ещё сто лет назад. Да и сейчас живут!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится профессиональным
- Аккредитованным гидом
- Высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
- Действует на всей территории РФ
- Что не входит
- Билеты на колесо обозрения «Вокруг света» 300 руб/чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 21:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Казани
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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