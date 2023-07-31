Экскурсия «Огни ночной Казани»

История и культура Казани: групповая экскурсия с пешеходной и автобусной частями

Описание
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Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Экскурсия «Огни ночной Казани»
Экскурсия «Огни ночной Казани»
Экскурсия «Огни ночной Казани»
Экскурсия «Огни ночной Казани»

Что вас ожидает:

  • Театр кукол "Экият"
  • Дворец бракосочетания "Чаша"
  • Стадион "Ак Барс Арена"
  • Дворец земледельцев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

После захода солнца восточная красавица Казань меняет свой наряд! Феерия подсветок погрузит вас в сказку о 1001 ночи и оставит неизгладимое впечатление! Вы увидите Казань в совершенно другом ракурсе. Наши гиды посветят вас в полуночные легенды о несметных сокровищах, летающих драконах и расскажут, как не попасть на сеанс щекотки к лесному духу Шурале.

Программа

  • вдоль канала Булак, начало которого венчает светящаяся "летающая тарелка". Это здание Казанского цирка, построенного в 1967 году, по сей день является крупнейшим в мире рукотворным НЛО!
  • стены и башни Казанского Кремля, искусно украшенные татарскими художниками по свету. Пики минаретов и золото куполов разрывают ночное небо сверканием огней. Падающая башня Сююмбике, крен которой составляет 2 метра, усыпана изумрудами зелёных софитов. Это самое удачное время для крутых селфи на фоне главной достопримечательности Казани.
  • обогнув белоснежные стены Кремля вы попадёте в богато украшенный сквер у Дворца Земледельцев. Поистине необычное здание, которое входит в большую тройку новых архитектурных форм Казани, впечатлит самых заядлых туристов.
  • с Кремлёвской набережной вам откроются великолепные виды правого берега реки Казанки, где расположены фешенебельные жилые комплексы современной Казани. Вы сможете издалека полюбоваться главным символом Казани - знаменитой Чашей, спроектированной бурятским скульптором Даши Намдаковым. Это следующая точка нашего ночного вояжа.
  • в Казани есть уникальная возможность перенестись из прошлого в будущее: стоит переехать реку Казанку по одному из многочисленных мостов, как вы окажетесь в другом времени! На левом берегу реки находятся все исторические достопримечательности. А на правом - современные памятники архитектурной и инженерной мысли, которые тоже заслуживают вашего внимания!
  • семейный центр "Казан", который жители города называют Чашей - здание главного ЗАГСа города. Это здание соединило в себе легенды и традиции татарского народа. И даже самый невнимательный зритель интуитивно почувствует все смыслы, заложенные художником во внешний облик Чаши. Архитектурная форма, украшенная узорами, скульптурами, подсветкой, символизирует домашний очаг. Наш гид расскажет историю создания и легенды, лёгшие в основу художественного замысла архитектора. Вам остаётся только любоваться и фотографироваться!
  • в современной части Казани находится несколько знаковых спортивных объектов, в которых проходят соревнования международного уровня: футбольный стадион Ак Барс Арена с самым большим в Европе медиа-фасадом, Ледовая арена, Дворец водных видов спорта. Интригующие подробности мировых чемпионатов расскажут наши гиды.
  • в Казани много "самого большого, уникального, единственного". И колесо обозрения "Вокруг света" тоже! Крупнейшее в Европе (больше нашего только Лондонское) поднимет вас на высоту птичьего полёта и вам в очередной раз останется наслаждаться захватывающими дух видами ночного города.
  • пришло время возвращаться в историческое прошлое - проедем по другому мосту через казанскую реку времени, а заодно полюбуемся видами Кремлёвской набережной с другой стороны. Она плавно переходит в уникальный парк экстремальных видов спорта "Урам" (с тат. - улица), который открылся в 2021 году. И конечно, это самый большой экстрим-парк в России!
  • приближаемся к ещё одному объекту большой архитектурной тройки - театру кукол "Экият". Здесь поистине сказочная атмосфера, созданная из авторской иллюминации и современных материалов. Если с вами на экскурсии дети - для них это настоящий подарок!
  • завершающим аккордом ночной прогулки по Казани станет посещение стилизованного под татарскую деревню развлекательного комплекса "Туган Авылым". Здесь есть всё - от самого большого эчпочмака до гончарной мастерской. И не нужно ехать в татарскую глубинку, чтобы увидеть, как жили татары ещё сто лет назад. Да и сейчас живут!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится профессиональным
  • Аккредитованным гидом
  • Высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
  • Действует на всей территории РФ
Что не входит
  • Билеты на колесо обозрения «Вокруг света» 300 руб/чел
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Вечерние
Водные развлечения
История и культура
Ночные

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