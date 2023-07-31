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Описание

После захода солнца восточная красавица Казань меняет свой наряд! Феерия подсветок погрузит вас в сказку о 1001 ночи и оставит неизгладимое впечатление! Вы увидите Казань в совершенно другом ракурсе. Наши гиды посветят вас в полуночные легенды о несметных сокровищах, летающих драконах и расскажут, как не попасть на сеанс щекотки к лесному духу Шурале.