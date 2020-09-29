3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Фантазии вечерней Казани

После заката мы проедем по главным точкам на карте города, которые светят ярче всех, и будем останавливаться для прогулок и фото. Вы увидите Центр семьи в виде чаши, сказочные Дворец земледельцев и театр кукол Экият, старинный кремль с белоснежными минаретами мечети Кул-Шариф и крупнейшее медиа-табло Европы на фасаде стадиона «Ак Барс Арена». На площади Свободы погадаете, что изображает подсветка Ратуши (бывшего дворянского собрания) и рассмотрите Театр оперы и балета. А еще полюбуетесь поющими фонтанами и парком цветов.

Небанальные истории 📖 города

На фоне ночной Казани я не только расскажу о появлении и особенностях знаковых зданий, но и открою историю городской иллюминации — от дореволюционного газового освещения до современных супер-проектов. Попутно поговорим о тайнах, легендах и преданиях Казани: например, около Чаши вы узнаете о татарских сказках, о Белом барсе и драконе Зиланте.

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