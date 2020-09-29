3 отзыва оставили туристы

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Огни и сюжеты вечерней Казани

Нескучное авто-путешествие по главным достопримечательностям города

5
3 отзыва
Руслан
Руслан – Гид из Казани
Третья столица ⭐️ не уступает первым двум по красоте ночной иллюминации.

В чем ее уникальность и как освещали город 🏙️ раньше? Вы узнаете об этом и погрузитесь в атмосферу тысячелетнего города, смотрящего в будущее.

Услышите легенды и предания Казани на фоне Чаши, Дворца земледельцев, кремля, театров.

И даже познакомитесь с официальными городскими привидениями!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 45003 825 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Огни и сюжеты вечерней Казани
Огни и сюжеты вечерней Казани

Что вас ожидает

Фантазии вечерней Казани
После заката мы проедем по главным точкам на карте города, которые светят ярче всех, и будем останавливаться для прогулок и фото. Вы увидите Центр семьи в виде чаши, сказочные Дворец земледельцев и театр кукол Экият, старинный кремль с белоснежными минаретами мечети Кул-Шариф и крупнейшее медиа-табло Европы на фасаде стадиона «Ак Барс Арена». На площади Свободы погадаете, что изображает подсветка Ратуши (бывшего дворянского собрания) и рассмотрите Театр оперы и балета. А еще полюбуетесь поющими фонтанами и парком цветов.

Небанальные истории 📖 города
На фоне ночной Казани я не только расскажу о появлении и особенностях знаковых зданий, но и открою историю городской иллюминации — от дореволюционного газового освещения до современных супер-проектов. Попутно поговорим о тайнах, легендах и преданиях Казани: например, около Чаши вы узнаете о татарских сказках, о Белом барсе и драконе Зиланте.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия ⛳ с выходами у достопримечательностей 🏛️ и небольшими прогулками. Автомобиль — кроссовер Haval F7.
  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Казани и после экскурсии 🧭 доставлю обратно
  • Дополнительных расходов нет
Огни и сюжеты вечерней Казани
Огни и сюжеты вечерней Казани
Огни и сюжеты вечерней Казани
Огни и сюжеты вечерней Казани
Огни и сюжеты вечерней Казани
Огни и сюжеты вечерней Казани
Огни и сюжеты вечерней Казани
Огни и сюжеты вечерней Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!
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3 отзыва оставили туристы

29 сентября 2020
Гид Руслан замечательный рассказчик. Маршрут составлен оптимально, чтобы все увидеть и не устать. Рекомендую!
22 августа 2020
Руслан замечательный рассказчик, хорошо владеющий материалом. Маршрут продуман , время пробежало незаметно. Очень интересно и познавательно. Выражаем Руслану нашу глубокую признательность.
29 июля 2020
Отличная экскурсия! Спасибо большое Руслану за содержательный рассказ:) ответил на все наши вопросы и очень разносторонне показал город. Если хотите интересно и с комфортом посмотреть огни вечерней Казани, вам точно понравится эта экскурсия!

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