3 отзыва оставили туристы

Третья столица не уступает первым двум по красоте ночной иллюминации. В чем ее уникальность и как освещали город раньше? Вы узнаете об этом и погрузитесь в атмосферу тысячелетнего города, смотрящего в будущее. Услышите легенды и предания Казани на фоне Чаши, Дворца земледельцев, кремля, театров. И даже познакомитесь с официальными городскими привидениями!

Описание экскурсии

Фантазии вечерней Казани

После заката мы проедем по главным точкам на карте города, которые светят ярче всех, и будем останавливаться для прогулок и фото. Вы увидите Центр семьи в виде чаши, сказочные Дворец земледельцев и театр кукол Экият, старинный кремль с белоснежными минаретами мечети Кул-Шариф и крупнейшее медиа-табло Европы на фасаде стадиона «Ак Барс Арена». На площади Свободы погадаете, что изображает подсветка Ратуши (бывшего дворянского собрания) и рассмотрите Театр оперы и балета. А еще полюбуетесь поющими фонтанами и парком цветов.

Небанальные истории города

На фоне ночной Казани я не только расскажу о появлении и особенностях знаковых зданий, но и открою историю городской иллюминации — от дореволюционного газового освещения до современных супер-проектов. Попутно поговорим о тайнах, легендах и преданиях Казани: например, около Чаши вы узнаете о татарских сказках, о Белом барсе и драконе Зиланте.

Организационные детали