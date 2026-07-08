3 отзыва оставили туристы

Нескучное авто-путешествие по главным достопримечательностям ночного города
Третья столица не уступает первым двум по красоте ночной иллюминации.
В чем ее уникальность и как освещали город раньше? Вы узнаете об этом и погрузитесь в атмосферу тысячелетнего города, смотрящего в будущее. Услышите легенды и предания Казани на фоне Чаши, Дворца земледельцев, кремля, театров. И даже познакомитесь с официальными городскими привидениями!
После заката мы проедем по главным точкам на карте города, которые светят ярче всех, и будем останавливаться для прогулок и фото. Вы увидите Центр семьи в виде чаши, сказочные Дворец земледельцев и театр кукол Экият, старинный кремль с белоснежными минаретами мечети Кул-Шариф и крупнейшее медиа-табло Европы на фасаде стадиона «Ак Барс Арена». На площади Свободы погадаете, что изображает подсветка Ратуши (бывшего дворянского собрания) и рассмотрите Театр оперы и балета. А еще полюбуетесь поющими фонтанами и парком цветов.
Небанальные истории города
На фоне ночной Казани я не только расскажу о появлении и особенностях знаковых зданий, но и открою историю городской иллюминации — от дореволюционного газового освещения до современных супер-проектов. Попутно поговорим о тайнах, легендах и преданиях Казани: например, около Чаши вы узнаете о татарских сказках, о Белом барсе и драконе Зиланте.
Организационные детали
Это автомобильная экскурсия с выходами у достопримечательностей и небольшими прогулками. Автомобиль — кроссовер Haval F7.
Я заберу вас в любом удобном вам месте в Казани и после экскурсии доставлю обратно
Дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1317 туристов
Родился и живу в любимой Казани, однако много путешествовал по России и миру. 20 лет показываю путешественникам великолепную Казань и ее окрестности. Мои экскурсии не сводятся к изложению сухих фактов и цифр — они живые и интересные!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Михаил
Дата посещения: 7 июл 2026
На экскурсии были семьёй, три человека. Город ночью - красивый, рассказы о достопримечательностях - в нескучной подаче. Всем понравилось, было интересно и познавательно. Руслану большое спасибо!
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Г
Галина
Огромное спасибо Руслану за проведенную экскурсию по ночному городу! Все было очень здорово и интересно! Узнали много нового про город и про его достопримечательности. Обязательно приедем еще.
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А
Анна
Экскурсия нам очень понравилась! все как в описании. в день экскурсии была подготовка к Казанскому марофону и некоторые дороги были уже перекрыть, но Руслан немного изменил маршрут и мы побывали на всех интересных локациях, послушали интересные истории о местах и объектах и сделали чудесные фотографии.
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Анна
Прекрасно провели вечер на экскурсии по вечерней-ночной Казани. Открыли для себя город с новой стороны. Отдельный плюс, что нас забрали от места нашего проживания и привезли обратно. Прохладным вечером это очень удобно. Сама экскурсия понравилась и взрослому поколению нашей семьи, двум женщинам благородного возраста, и двум более молодым женщинам.
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Юлия
Хорошая экскурсия на комфортном автомобиле. Посетили (в основном неторопливо проехали мимо) все основные достопримечательности, выходили из машины и гуляли около дворца Земледельцев, на площади Свободы, около Экията и на смотровой площадке напротив колеса обозрения. Руслан увлекательный рассказчик, с юмором рассказал и показал прекрасную ночную Казань, как древнюю, так и современную. Спасибо!
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Ирина
Очень понравилась экскурсия! Руслан прекрасный рассказчик,было интересно,легко и непринужденно. Посмотрели все основные локации,для первого знакомства с Казанью отлично,на мой взгляд. Казань вечером прекрасна особенно,я думаю,что именно с вечерней Казани и необходимо начинать знакомство с городом! Руслана рекомендую,если приедем ещё,обязательно снова к нему)
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