1 чел.
По популярности
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
«Вы проедете по Казани, сияющей ночными огнями, увидите достопримечательности в свете иллюминации и подниметесь высоко над городом»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Я познакомлю вас с чарующей красотой вечернего города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
«Вы увидите в свете вечерних огней ее главные достопримечательности: могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарскую слободу, набережную и дворец бракосочетания виде гигантской чаши»
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
«А ночные огни столицы Татарстана, игра актеров в плащах и масках, интерактивные элементы шоу и сюрпризы создадут иллюзию дополненной реальности»
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
«На фоне ночной Казани я не только расскажу о появлении и особенностях знаковых зданий, но и открою историю городской иллюминации — от дореволюционного газового освещения до современных супер-проектов»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«Спортивные объекты универсиады 2013: «Казань-Арена», Дворец водных видов спорта и другие объекты города в эффектной вечерней иллюминации»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
«В ярких ночных иллюминациях в новом свете перед вами предстанут главные достопримечательности города, а гид расскажет захватывающие легенды о несметных богатствах и летающих драконах»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
«И если вы выберете вечернее время, то застанете «Золотой час», а с середины июня — заход солнца»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Казань с высоты и легенды вечернего города»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
«Вы погрузитесь в атмосферу вечерней столицы Татарстана без утомительных лекций»
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
«Вернувшись в наши дни, поговорим о ночном клубе, который оставил след в эпохе рэпа «старой школы»»
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
«А также оцените самый большой в Европе медиафасад стадиона Казань Арена, посетите стилизованную уютную деревню с бревенчатыми домами Туган Авылым и полюбуетесь огнями вечернего города с Кремлевской набережной»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Казанская обсерватория Энгельгардта
Интерактивная экскурсия, старинные телескопы, астрономическая лекция и фильм в звёздном зале
«А в конце вы отправитесь смотреть на ночное небо, которое вдали от города не засвечено иллюминацией и потому — в хорошую погоду — позволяет увидеть чарующие дали звёздных миров»
10 июня в 18:00
11 июня в 17:00
1550013 175₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: Красавица в огнях
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где исторические памятники и современные здания сияют в свете ночных огней
«Ночные огни невероятно подчёркивают необычные, яркие контрасты Казани»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
66806 012₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Прокатиться на сапбордах и насладиться идиллическими пейзажами в дружеской атмосфере
Начало: На озере Средний Кабан
«По запросу мы можем организовать прогулку днем или вечером (на закате)»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 610₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
«Перемещаясь по территории Казанской Ривьеры, рассмотрим здание в форме летающей тарелки, вечерняя подсветка которого удивит любого путешественника»
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань и колесо обозрения: путешествие в свете огней
Окунитесь в атмосферу сказочной ночной Казани и насладитесь панорамными видами с колеса обозрения «Вокруг света»
«Если после насыщенной экскурсионной программы вы ещё полны сил и хотите увидеть и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
от 1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: волшебство огней и легенд
Погрузитесь в волшебную атмосферу Казани ночью, где исторические здания и мосты сияют в темноте, создавая незабываемые впечатления
«Вы увидите, как зажигаются огни волшебного замка-театра «Экият», как выглядит ночью стадион «Казань Арена» и получите эстетическое наслаждение от красивого освещения вечернего города»
Расписание: Ежедневно в 19:00 (по набору группы)
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 100₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Вечерняя Казань: колесо обозрения и дегустация традиционных напитков
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, наслаждаясь её историческими красотами с высоты колеса обозрения и вкусом традиционных напитков
Начало: Казань, ул. Баумана, 19
«Полюбуйтесь на самые красивые городские точки притяжения в ночной подсветке и совместите прогулку по вечерней Казани c катанием на колесе обозрения «Вокруг света»»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
«Это полноценная городская достопримечательность с разнообразными архитектурными формами и эффектной вечерней подсветкой»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:30
74907 116₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 750₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
И весь вечер на арене цирка… вы, уважаемые зрители
Начало: У главного входа в Казанский цирк
12 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
«Мы не нашли ответов на этот вопрос и решили провести для вас вечернюю экскурсию»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге «Казанский аккордеон»»
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Гостеприимный Дом Бая»: интерактивное путешествие по татарской культуре
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце татарской культуры с традиционными блюдами и обычаями в атмосфере гостеприимства
Начало: Будет сообщен после бронирования
«Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа»
Расписание: Ежедневно в 20:00,кроме среды
Сегодня в 18:30
15 июня в 18:30
2 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Волге
«Утром вы сможете дополнить прогулку чашечкой кофе и вкусным завтраком, а вечером прогулка проходит под звуки живой музыки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тысяча огней Казани | вечерняя экскурсия
Начало: Ул. Кремлёвская д. 2, Казань
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от 7 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Казань: город в огнях подсветки
Начало: Ваш отель в центре города или по договоренности
«Что вас ждет Мы совершим путешествие по Казани после заката на автомобиле»
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
«Маршрут нашей ночной поездки охватывает главные достопримечательности Казани в свете огней иллюминации:»
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1 099₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огни ночного города
Начало: Кремлевская 2. Либо по согласованию с туристами
«Приглашаю познакомиться с ночной Казанью на автомобиле с панорамной крышей»
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на авто-экскурсии
Начало: Старо-Татарская слобода, Памятник Марджани
«Я предлагаю на некоторое время стать вашим гидом-водителем и покатать по дневной или ночной Казани»
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
4 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
«В вечерней подсветке Казань становится яркой и праздничной, а иногда таинственной и сказочной»
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
«Выбрав вечерний сеанс, вы увидите, как Казань одевается в огни праздничной иллюминации»
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Огоньки из сказки» - ночная экскурсия по Казани на автомобиле
Начало: По договоренности
«Посмотрите на огни ночной Казани на нашей ночной экскурсии»
Расписание: Ежедневно по договоренности
19 июня в 20:30
17 июля в 20:30
5 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 19:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Увидеть город после захода солнца и оценить великолепие вечерней подсветки
Начало: На улице Пушкина
«Этнографическая деревня «Туган Авылым», где в вечернее время царит атмосфера праздника»
Расписание: в субботу в 20:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 20:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ММаргарита5 июня 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Приятное вечернее путешествие на автобусе. Экскурсовод с удивительным именем Ландыш рассказала про город и его жителей. Единственное, я не успевала
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ЕЕлена4 июня 2024Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
- ЛЛариса4 июня 2024Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.
- ААлександр4 июня 2024Первое знакомство с Казанью. Наша экскурсовод Дарья провела отличную экскурсию. Её позитивный настрой с глубоким и знаниями вопроса вместе с очарованием вечернего Кремля Казани вот что мы получили в первый вечер прибывания в этом чудесном городе
- ААнна3 июня 2024Красивые локации. Самое главное, что ребёнку понравилось.
- ААнтонина31 мая 2024Руфат - прекрасный рассказчик. Узнали много интересного из жизни и быта Казани тогда и сейчас. Проехали по всем крупным достопримечательностям,
- ООльга30 мая 2024Были на вечерней экскурсии с Алсу - комфортно, легко и крайне интересно прошло наше общение. Сделали шикарные фотографии, полюбовались видом Кремля,
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Вечерние»
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