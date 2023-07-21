Исторические здания и световое шоу фонтанов: экскурсия по Казани на автобусе
Приглашаем вас увидеть Казань в свете ночных огней.
Мы полюбуемся на самые красивые здания и послушаем рассказы гида об исторической и современной архитектуре.
Увидим замок театра кукол «Экият», впечатляющий Дворец земледельцев и световое шоу фонтанов и прокатимся на колесе обозрения.
Мы полюбуемся на самые красивые здания и послушаем рассказы гида об исторической и современной архитектуре.
Увидим замок театра кукол «Экият», впечатляющий Дворец земледельцев и световое шоу фонтанов и прокатимся на колесе обозрения.
Ближайшие даты:
30
июл
июл
1
авг
авг
2
авг
авг
3
авг
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4
авг
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Что вас ожидает:
- Татарский государственный театр кукол «Экият»
- Дворец бракосочетания — ЗАГС Чаша
- Стадион Казань-Арена
- Дворец земледельцев
- Ночной город
- Город с высоты птичьего полёта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Огни столицыА знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если после насыщенной экскурсионной программы вы ещё полны сил и хотите увидеть и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы. Перед вами предстанет город, затихший и умиротворенный, весь в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.
Вы увидите:
- Татарский государственный театр кукол «Экият» — сказочный замок;
- Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»;
- Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена»;
- Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной;
- Феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани (в летнее время).
- «Вокруг Света» на колесе обозрения.
- Желание увидеть мир с высоты птичьего полёта всегда было присуще человеку. Поднявшись ввысь можно оценить всю красоту и уникальность нашего города. 36 кабин, каждая из которых посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва — на одном колесе они символизируют единство мирового сообщества.
- Концепция выдержана в оформлении каждой пассажирской кабинки: изображения достопримечательностей города, популярная музыка страны — всё это создает в воображении живую картину и пробуждает приятные воспоминания о путешествиях, вызывает интерес к культуре той или иной страны.
Ежедневно в 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Билеты на колесо обозрения «Вокруг света»
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 20:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 526 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
21 июля 2023
Экскурсия прошла великолепно!! Гид Марина все подробно рассказывала,слышно было очень хорошо. в конце объяснила как лучше добраться до мест проживаний. Казань в вечернее время шикарна!! Катались на колесе обозрения,лучше брать 2 круга (первый страшновато) второй наслаждаться видом ночной Казани. Мы остались под впечатлением,спасибо вам огромное! Мы довольны!!
Ю
Юлия
21 июля 2023
Замечательная экскурсия, ночная Казань великолепна. Комфортабельный автобус. Всё супер! Экскурсоводу Ольге спасибо.
N
Nfelzi1986
21 июля 2023
К
Кристина
21 июля 2023
Экскурсовод Елена решила изменить маршрут и в первую очередь мы поехали на колесо обозрения. Но вот "сюрприз!" - нас там не хотели обслуживать до 21:00 (посадки мы ждали больше 40 минут, хотя было свободные кабинки и не было очереди на колесо). Фирмы просто не договорились между собой. Из-за чего нам пришлось мёрзнуть, стоя в очереди, так как расходиться нельзя было.
А так, в целом, экскурсия содержательная, интересная. Микрофон бы экскурсоводу для прогулок по городу!
А так, в целом, экскурсия содержательная, интересная. Микрофон бы экскурсоводу для прогулок по городу!
И
Ирина
20 июля 2023
Экскурсия очень увлекательная. Перед началом позвонили и предупредили о месте сбора. Было познавательно и не скучно. А ночная Казань завораживает. Рекомендую.
Ч
Черных
20 июля 2023
Г
Голдобина
20 июля 2023
Н
Наталья
20 июля 2023
L
Lodan9
20 июля 2023
О
Оксана
19 июля 2023
Отвратительно, трудно сказать что была экскурсия, первый раз такое. Просто уже была на такой ночной экскурсии у вас и было замечательно, в этом году привезла маму и решила повторить, и тут такое разочарование. Мы просто на автобусе от пункта до пункта догоняли экскурсовода Ольгу.
Б
Болышева
19 июля 2023
D
Dimonus7
19 июля 2023
Экскурсия прошла шикарно. Спасибо!
О
Ольга
19 июля 2023
Т
Татьяна
18 июля 2023
С
Сергей
18 июля 2023
Ещё 511 отзывов
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