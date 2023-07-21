Экскурсовод Елена решила изменить маршрут и в первую очередь мы поехали на колесо обозрения. Но вот "сюрприз!" - нас там не хотели обслуживать до 21:00 (посадки мы ждали больше 40 минут, хотя было свободные кабинки и не было очереди на колесо). Фирмы просто не договорились между собой. Из-за чего нам пришлось мёрзнуть, стоя в очереди, так как расходиться нельзя было.

А так, в целом, экскурсия содержательная, интересная. Микрофон бы экскурсоводу для прогулок по городу!