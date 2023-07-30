Обзорная экскурсия по городу, заложенному по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений. Со временем город превратился в крупный торговый центр. Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла на свой лад. С тех времён прошли столетия, но чувашский народ не забывает своих истоков и бережно хранит культуру и обычаи.

Приглашаем отправиться в столицу Чувашской Республики, город с более чем 500-летней историей, расположенный в самом сердце Поволжья. Вы увидите настоящие Чебоксары – землю Волжский Булгарии, родину Чапаева и промышленных тракторов, край колоритной чувашской истории и культуры. Вы перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, узнаете об обычаях и легендах, истории пивоварения, увидите главные достопримечательности, выучите пару фраз на национальном языке и отведаете "пенного" местного производства.

А чтобы путешествие запомнилось надолго, как и было заведено в стародавние времена, дорогих гостей встретят местные жители в национальных костюмах с приветственной песней, хлебом-солью и душевной атмосферой!