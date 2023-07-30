Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие в историю и культуру Чувашии
Что вас ожидает:
- Набережная города
- Чебоксарский залив
- Памятник любви – Таганаит
- Памятник Чапаеву
- Скульптура Матери-Покровительницы
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Обзорная экскурсия по городу, заложенному по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений. Со временем город превратился в крупный торговый центр. Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла на свой лад. С тех времён прошли столетия, но чувашский народ не забывает своих истоков и бережно хранит культуру и обычаи.
Приглашаем отправиться в столицу Чувашской Республики, город с более чем 500-летней историей, расположенный в самом сердце Поволжья. Вы увидите настоящие Чебоксары – землю Волжский Булгарии, родину Чапаева и промышленных тракторов, край колоритной чувашской истории и культуры. Вы перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, узнаете об обычаях и легендах, истории пивоварения, увидите главные достопримечательности, выучите пару фраз на национальном языке и отведаете "пенного" местного производства.
А чтобы путешествие запомнилось надолго, как и было заведено в стародавние времена, дорогих гостей встретят местные жители в национальных костюмах с приветственной песней, хлебом-солью и душевной атмосферой!
Программа
- красивые набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
- знаменитую «Дорогу к храму», на которой расположены православные жемчужины города – Успенская церковь, Веденский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь;
- исторический центр города – улицу Константина Иванова, где находится кафедральный Введенский собор и церковь Михаила Архангела;
- прогуляетесь по пешеходному бульвару купца Ефремова и обязательно сделаете фото на память с бронзовыми фигурами всеми любимых литературных героев Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова;
- обязательно дотронетесь до магического камня Таганаита, дарящего свет, любовь и тепло. Над камнем возвышается скульптура «Птица счастья», символизирующая возрождение. Эта композиция – подарок первого Президента республики жителям города к новому тысячелетию, также расположена на бульваре Ефремова;
- монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники В. И. Чапаеву, Ю. Гагарину и Ф. Дзержинскому;
- Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадную лестницу города;
- Республиканский мемориальный Парк Победы (посещение);
Экскурсия в Музей Пива
Пиво – традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растет 90% российского хмеля! В небольшом по современным меркам, но очень уютном музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен и до современности. Коллекция пивных бутылок XIX века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей поразит видавшего виды путешественника!
В случае закрытия Музея Пива - посещение Чувашского национального музея
Чувашский национальный музей главное хранилище памятников истории и культуры чувашского народа. Посетив музей вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой раньше входила Чувашия.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится аккредитованным гидом высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
- Действует на всей территории РФ. Входные билеты в музеи по программе
- Что не входит
- Обед в кафе / ресторане города 600 руб/чел Дегустация продукции Чувашского пивоваренного завода 300 руб/чел Детям проводится дегустация фруктово-ягодных газированных напитков завода
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.