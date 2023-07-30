Экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»

Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие в историю и культуру Чувашии

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»
Экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»
Экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»
Экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»

Что вас ожидает:

  • Набережная города
  • Чебоксарский залив
  • Памятник любви – Таганаит
  • Памятник Чапаеву
  • Скульптура Матери-Покровительницы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Обзорная экскурсия по городу, заложенному по приказу Ивана Грозного как крепость на месте древних булгарских поселений. Со временем город превратился в крупный торговый центр. Купцы строили богатые усадьбы, торговые дома и величественные храмы, а жители слобод и посадов развивали народные промыслы и ремёсла на свой лад. С тех времён прошли столетия, но чувашский народ не забывает своих истоков и бережно хранит культуру и обычаи.

Приглашаем отправиться в столицу Чувашской Республики, город с более чем 500-летней историей, расположенный в самом сердце Поволжья. Вы увидите настоящие Чебоксары – землю Волжский Булгарии, родину Чапаева и промышленных тракторов, край колоритной чувашской истории и культуры. Вы перенесетесь во времена Батыя и Ивана Грозного, узнаете об обычаях и легендах, истории пивоварения, увидите главные достопримечательности, выучите пару фраз на национальном языке и отведаете "пенного" местного производства.

А чтобы путешествие запомнилось надолго, как и было заведено в стародавние времена, дорогих гостей встретят местные жители в национальных костюмах с приветственной песней, хлебом-солью и душевной атмосферой!

Программа

  • красивые набережные Волги и Чебоксарки, вдоль которых раскинулся город;
  • знаменитую «Дорогу к храму», на которой расположены православные жемчужины города – Успенская церковь, Веденский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь;
  • исторический центр города – улицу Константина Иванова, где находится кафедральный Введенский собор и церковь Михаила Архангела;
  • прогуляетесь по пешеходному бульвару купца Ефремова и обязательно сделаете фото на память с бронзовыми фигурами всеми любимых литературных героев Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова;
  • обязательно дотронетесь до магического камня Таганаита, дарящего свет, любовь и тепло. Над камнем возвышается скульптура «Птица счастья», символизирующая возрождение. Эта композиция – подарок первого Президента республики жителям города к новому тысячелетию, также расположена на бульваре Ефремова;
  • монументальную скульптуру «Мать Покровительница» и фонтаны в заливе (в летнее время), памятники В. И. Чапаеву, Ю. Гагарину и Ф. Дзержинскому;
  • Спасо-Преображенский женский монастырь, здание Музыкального театра, фонтаны и Парадную лестницу города;
  • Республиканский мемориальный Парк Победы (посещение);

Экскурсия в Музей Пива

Пиво – традиционный напиток чувашей, которые знают толк в пивном искусстве, ведь именно на территории этой республики растет 90% российского хмеля! В небольшом по современным меркам, но очень уютном музее собрано огромное количество экспонатов, рассказывающих историю пивоварения с древнейших времен и до современности. Коллекция пивных бутылок XIX века, кружек, этикеток, пробок и бирдекелей поразит видавшего виды путешественника!

В случае закрытия Музея Пива - посещение Чувашского национального музея

Чувашский национальный музей главное хранилище памятников истории и культуры чувашского народа. Посетив музей вы узнаете историю становления Волжской Булгарии, в состав которой раньше входила Чувашия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится аккредитованным гидом высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
  • Действует на всей территории РФ. Входные билеты в музеи по программе
Что не входит
  • Обед в кафе / ресторане города 600 руб/чел Дегустация продукции Чувашского пивоваренного завода 300 руб/чел Детям проводится дегустация фруктово-ягодных газированных напитков завода
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
На весь день
Обзорные
История и культура

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