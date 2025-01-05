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рассказывать о любимом городе приезжающим гостям. Так и случилось. Вожу экскурсии с 2009 года, на русском и немецком языках. Очень люблю авторские, в которые вложены душа, настроение, интересы. Две из них стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Так случилось, что любовью к городу и его истории я заразила и своего супруга - профессионального кузнеца. Теперь у нас есть общее очень интересное и любимое дело — мы изучаем кованую Казань и с удовольствием делимся нашими знаниями со всеми желающими. Сковано с любовью, ваши Юрий и Евгения