Часто я слышала от гостей, что Казань чем-то похожа на Петербург. Так возникла идея сделать авторскую программу, посвящённую сразу двум городам. В Казани есть петербургские топонимы, а в Петербурге — казанские.
И это неслучайно! Интересные точки соприкосновения сложились в единую картинку — вы увидите её на прогулке по центру и по-новому взглянете на историю двух столиц.
И это неслучайно! Интересные точки соприкосновения сложились в единую картинку — вы увидите её на прогулке по центру и по-новому взглянете на историю двух столиц.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
- Петербургская улица. Островок Петербурга в Казани, созданный к тысячелетию города совместно с Северной столицей
- Улица Баумана. Разве сможет сегодня хоть кто-то предположить, что здесь располагались зимние вольеры зоопарка, а в годы войны сюда же был эвакуирован зоопарк из Ленинграда? А ещё здесь стоит памятник казанскому котику, который получил известность на всю империю благодаря Елизавете Петровне и её Петродворцу
- Кремлёвская улица. Именно её в 19 веке наименовали Невским проспектом в миниатюре
- Казанский собор в Казани скорее похож на Исаакиевский в Петербурге, однако находится в нём Казанская икона, другой список которой можно увидеть в Казанском соборе в Петербурге
- Дворец земледельцев. Роскошное здание стоит на нашей Дворцовой площади. На его фасаде разместились и грифоны с Банковского, и кони с Аничкова моста
Я расскажу:
- Почему Петербургская улица так названа и как Казанская улица в Петербурге соотносится с Казанью
- Как наш город спасал Ленинград во время Великой Отечественной войны и как продолжает историю эвакуированных ленинградцев
- Как связаны наши университеты и научные школы и какова в этом роль Г. Р. Державина
- Почему центральную улицу Казани 19 века прозвали Невским проспектом и какие местные достопримечательности спроектировал петербургский молодой архитектор
- Какой список Казанской иконы находится в Казани, а какой в Петербурге
- Как случилось, что у нас есть и Эрмитаж, и Дворцовая площадь, правда в разных местах
Экскурсия подойдёт тем, кто
- Ищет новые ракурсы Казани и хочет прогуляться по центру, но по тем улицам, которые не показывают в обзорных маршрутах
- Любит Петербург
- Проехав по Казани, подумал: «Чем-то напоминает Петербург»
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предусмотрено
- Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа в зависимости от темпа прогулки (можем идти быстрее или медленнее)
- Я выдам индивидуальное радиооборудование, чтобы было хорошо слышно даже при движении вдоль оживлённых улиц
- Экскурсию можно провести для группы до 25 человек — детали уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|850 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петербургской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 117 туристов
Меня зовут Евгения, я аккредитованный экскурсовод по Казани и Казанскому Кремлю. Казань — мой родной город, и еще будучи ребенком в школьных анкетах, я писала, что мечтаю стать экскурсоводом, чтобыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 янв 2025
Путешествуя семьёй по Казани, удалось побывать на очень познавательной экскурсии. Так как мы из Санкт-Петербурга - нам были очень интересны параллели между нашими городами. Экскурсия прошла на одном дыхании, никто не устал, а 2,5 часа прошли, как один миг. Ребенку 9 лет также было очень интересно. Благодарим экскурсовода за отличные впечатления!
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