Наш путь в Йошкар-Олу пролегает по живописной трассе, проходящей через волжские просторы. По дороге гид расскажет о богатейшей истории этих мест, о народах, населявших земли, о событиях и их героях, навсегда оставивших свой след в истории. Ориентировочное время в пути - 3 часа, предусмотрена одна комфортная «зелёная стоянка».

По прибытию в Йошкар-Олу туристов ждет обзорная экскурсия по городу, во время которой вы усладите свой взор архитектурными шедеврами города, увидите:

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» с Покровской часовней и макетами пушек, воссозданнай в 2009 году по образцу лучших памятников средневекового русского зодчества;

Патриаршую площадь и архитектурный комплекс «12 апостолов», возведённый по мотивам замка Шереметьевых - красивое архитектурное сооружение, которое является одной из главных достопримечательностей Йошкар-Олы. В башне комплекса находятся уникальные анимационные часы (каждые три часа под красивую мелодию под часами открываются дверцы и выезжают фигурки), воспроизводящие одну из сцен Нового Завета «Вход Господень в Иерусалим». Композиция почти с точностью копирует евангелийвское действие, а ее зрелище поистине завораживает.

Республиканский театр кукол – настоящий средневековый замок, производящий впечатление сказочного миража и отчётливо напоминающий волшебный замок Спящей Красавицы в Парижском Диснейленде, который, в свою очередь, стилизован под немецкий замок Нойшванштайн (Neuschwanstein по-немецки означает «Новый лебединый утес») в Баварии.

Йошкар-олинский ЗАГС, готическая архитектура которого дополнена скульптурой образцовой супружеской пары – голливудской звезды 50-х гг. Грейс Келли и принца Монако Рене III;

Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы, который был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 12 июня 2016 года и с данного момента храм стал кафедральным собором Йошкар-Олинской и Марийской епархии. Строительство объекта проводилось по подобию храма в Санкт-Петербурге Спаса-на-Крови.

Прогуляетесь по площади И. А. Оболенского-Ноготкова - первого воеводы Царевококшайска (дореволюционное название Йошкар-Олы), выполненную в стиле венецианских палаццо и копии улочки Брюгге, где сделаете прекрасные фотокадры.

Услышите бой курантов Благовещенской башни. Облик современной Йошкар-Олы уже трудно представить без Благовещенской башни. Она расположена на площади Республики и Пресвятой Девы Марии рядом с набережной, фонтаном со скульптурой архангела Гавриила и собором Благовещения Пресвятой Богородицы – в самом посещаемом гостями и жителями города месте. Славится башня часами, которые представляют собой уменьшенную копию московских курантов. Их бой каждый час разносится по всему центру города.

Загадаете желание у героя устно-народного творчества йошкиного кота - своеобразного бренда города: везде где бы вы ни были, увидите йошкиного кота, сидящего на лавочке или йошкину кошку, или йошкину мышку, или сыр йошкин кот…. и многое другое.

Йошкар-Ола один из тех городов, что оставляют приятное послевкусие благодаря чистоте, опрятности, приветливости местных жителей, богатой историей фольклора, дружелюбию, местным вкусностям.

В завершении нашего вояжа, туристам будет предложено посещение магазинов города, где вас ждут нетривиальные и полезные сувениры, которые стоит привезти из Йошкар-Олы. В качестве сувенира на память и в подарок можно смело покупать пряники в виде кошачьих фигурок, сыры из козьего молока, сыры и молочную продукцию от «Сернурского сырзавода», местный иван-чай, национальную вышивку, берестяные изделия, безделушки ручной работы, травяные настойки, марийский мёд, варенье, маринованные грибы и соленья. Проведите свои выходные ярко!