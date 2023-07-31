Экскурсия в Йошкар-Олу

Групповая экскурсия в Йошкар-Олу: путешествие в культурную столицу Марий Эл

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: загородная автобусно - пешеходная экскурсия в Йошкар - Олу, столицу Марий Эл (160 км от Казани).

Трансфер Казань - Йошкар-Ола с путевой информацией по живописной трассе, проходящей через волжские просторы.

Гид расскажет о богатейшей истории этих мест, о народах, населявших земли, о событиях и их героях, навсегда оставивших свой след
Экскурсия в Йошкар-Олу
Экскурсия в Йошкар-Олу
Экскурсия в Йошкар-Олу
Экскурсия в Йошкар-Олу

Что вас ожидает:

  • Царевококшайский Кремль
  • Архитектурный комплекс «12 апостолов»
  • Республиканский театр кукол
  • Йошкар-олинский ЗАГС
  • Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Наш путь в Йошкар-Олу пролегает по живописной трассе, проходящей через волжские просторы. По дороге гид расскажет о богатейшей истории этих мест, о народах, населявших земли, о событиях и их героях, навсегда оставивших свой след в истории. Ориентировочное время в пути - 3 часа, предусмотрена одна комфортная «зелёная стоянка».

По прибытию в Йошкар-Олу туристов ждет обзорная экскурсия по городу, во время которой вы усладите свой взор архитектурными шедеврами города, увидите:

  • Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» с Покровской часовней и макетами пушек, воссозданнай в 2009 году по образцу лучших памятников средневекового русского зодчества;
  • Патриаршую площадь и архитектурный комплекс «12 апостолов», возведённый по мотивам замка Шереметьевых - красивое архитектурное сооружение, которое является одной из главных достопримечательностей Йошкар-Олы. В башне комплекса находятся уникальные анимационные часы (каждые три часа под красивую мелодию под часами открываются дверцы и выезжают фигурки), воспроизводящие одну из сцен Нового Завета «Вход Господень в Иерусалим». Композиция почти с точностью копирует евангелийвское действие, а ее зрелище поистине завораживает.
  • Республиканский театр кукол – настоящий средневековый замок, производящий впечатление сказочного миража и отчётливо напоминающий волшебный замок Спящей Красавицы в Парижском Диснейленде, который, в свою очередь, стилизован под немецкий замок Нойшванштайн (Neuschwanstein по-немецки означает «Новый лебединый утес») в Баварии.
  • Йошкар-олинский ЗАГС, готическая архитектура которого дополнена скульптурой образцовой супружеской пары – голливудской звезды 50-х гг. Грейс Келли и принца Монако Рене III;
  • Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы, который был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 12 июня 2016 года и с данного момента храм стал кафедральным собором Йошкар-Олинской и Марийской епархии. Строительство объекта проводилось по подобию храма в Санкт-Петербурге Спаса-на-Крови.
  • Прогуляетесь по площади И. А. Оболенского-Ноготкова - первого воеводы Царевококшайска (дореволюционное название Йошкар-Олы), выполненную в стиле венецианских палаццо и копии улочки Брюгге, где сделаете прекрасные фотокадры.
  • Услышите бой курантов Благовещенской башни. Облик современной Йошкар-Олы уже трудно представить без Благовещенской башни. Она расположена на площади Республики и Пресвятой Девы Марии рядом с набережной, фонтаном со скульптурой архангела Гавриила и собором Благовещения Пресвятой Богородицы – в самом посещаемом гостями и жителями города месте. Славится башня часами, которые представляют собой уменьшенную копию московских курантов. Их бой каждый час разносится по всему центру города.
  • Загадаете желание у героя устно-народного творчества йошкиного кота - своеобразного бренда города: везде где бы вы ни были, увидите йошкиного кота, сидящего на лавочке или йошкину кошку, или йошкину мышку, или сыр йошкин кот…. и многое другое.
  • Йошкар-Ола один из тех городов, что оставляют приятное послевкусие благодаря чистоте, опрятности, приветливости местных жителей, богатой историей фольклора, дружелюбию, местным вкусностям.

В завершении нашего вояжа, туристам будет предложено посещение магазинов города, где вас ждут нетривиальные и полезные сувениры, которые стоит привезти из Йошкар-Олы. В качестве сувенира на память и в подарок можно смело покупать пряники в виде кошачьих фигурок, сыры из козьего молока, сыры и молочную продукцию от «Сернурского сырзавода», местный иван-чай, национальную вышивку, берестяные изделия, безделушки ручной работы, травяные настойки, марийский мёд, варенье, маринованные грибы и соленья. Проведите свои выходные ярко!

Программа

  • Царевококшайский Кремль, построенный в 2009 году с красивой часовней и макетами пушек;
  • Архитектурный комплекс «12 апостолов», возведённый по мотивам замка помещика Шереметьева. В башне комплекса находятся анимационные часы, воспроизводящие одну из сцен Нового Завета «Вход Господень в Иерусалим»;
  • Республиканский театр кукол – настоящий средневековый замок, который производит впечатление сказочного миража;
  • Йошкар-олинский ЗАГС, готическая архитектура которого дополнена скульптурой образцовой супружеской пары – голливудской звезды 50-х гг. Грейс Келли и принца Монако Рене III;
  • Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы,.
  • Площадь И. А. Оболенского-Ноготкова, первого воеводы Царевококшайска (дореволюционное название Йошкар-Олы), выполненную в стиле венецианских палаццо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Экскурсия проводится профессиональным
  • Аккредитованным гидом
  • Высшей квалификационной категории. Страховка по общероссийскому полису ОМС
  • Действует на всей территории РФ. Входные билеты в музеи по программе
Что не входит
  • Обед с блюдами марийской кухни (600 руб/чел) колман мелна (3-х этажные блины) подкоголи (большие пельмени с мясной начинкой) элементы комплексного обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
На весь день
Обзорные
История и культура

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