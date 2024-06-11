Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу

Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
На один день мы покинем Казань и отправимся в Йошкар-Олу, которая из города, возведенного для укрепления границ, превратилась в чудо современной архитектуры.

Мы прогуляемся по историческому и культурному центру города: вы увидите местный Кремль, музей сказки под открытым небом, площади и набережные. Также обед в ресторане марийской национальной кухни
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: прогулка по городу

Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет посмотреть ключевые достопримечательности за один день. Вы увидите:

  • Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году.
  • Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке.
  • Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, построенная в европейском стиле и объединившая множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры.
  • Патриаршая площадь, где находится движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым.
  • Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный исключительно на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют «куранты».

Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, посмотрим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!

Вы узнаете:

  • Кто основал Йошкар-Олу и кто здесь жил
  • Во что верили и верят марийцы и причём здесь языческие обряды
  • Кому пришла в голову идея создать такую красоту в сердце нашей республики
  • Какую национальную еду готовят из конопли
  • Чем живёт город и республика в наши дни

Часть 2: обед

После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни. Вам расскажут про приготовление блюд, приоткроют тайну рецептов и подадут полноценный обед из блюд марийской кухни. Стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузят вас в национальный колорит республики Марий Эл!

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на минивэне, услуги гида и обед
  • Отдельно по желанию оплачиваются чай и кофе во время экскурсии
  • Одевайтесь по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеГастрономическиеНа весь деньНабережнаяПопулярные местаНеобычные домаМарий-ЭлВыездныеСамое главное

Похожие экскурсии из Казани

Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
85 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
11 июня в 08:45
13 июня в 08:45
29002 610 за человека
Центр Казани за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
113 отзывов
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:00
4 540 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по центру Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
238 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Казани
ХорошоТам