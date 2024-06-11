На один день мы покинем Казань и отправимся в Йошкар-Олу, которая из города, возведенного для укрепления границ, превратилась в чудо современной архитектуры.
Мы прогуляемся по историческому и культурному центру города: вы увидите местный Кремль, музей сказки под открытым небом, площади и набережные. Также обед в ресторане марийской национальной кухни
Мы прогуляемся по историческому и культурному центру города: вы увидите местный Кремль, музей сказки под открытым небом, площади и набережные. Также обед в ресторане марийской национальной кухни
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Часть 1: прогулка по городу
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет посмотреть ключевые достопримечательности за один день. Вы увидите:
- Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году.
- Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке.
- Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, построенная в европейском стиле и объединившая множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры.
- Патриаршая площадь, где находится движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым.
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный исключительно на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют «куранты».
Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, посмотрим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!
Вы узнаете:
- Кто основал Йошкар-Олу и кто здесь жил
- Во что верили и верят марийцы и причём здесь языческие обряды
- Кому пришла в голову идея создать такую красоту в сердце нашей республики
- Какую национальную еду готовят из конопли
- Чем живёт город и республика в наши дни
Часть 2: обед
После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни. Вам расскажут про приготовление блюд, приоткроют тайну рецептов и подадут полноценный обед из блюд марийской кухни. Стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузят вас в национальный колорит республики Марий Эл!
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на минивэне, услуги гида и обед
- Отдельно по желанию оплачиваются чай и кофе во время экскурсии
- Одевайтесь по погоде
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 145 туристов
Я всю жизнь живу в Йошкар-Оле. Увидел всю Россию и хочу поделиться её частью с вами! Обожаю историю и природу. Буду удивлять вас нашей культурой и своими знаниями!Задать вопрос
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