Руслан проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы

Поразиться столице мистической республики Марий Эл и духовным традициям марийцев

Руслан
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Руслан – ваш гид
Венецианские и византийские фасады, фламандские домики и баварский Нойшванштайн, Спасская башня и Царь-пушка...

Невероятно, но факт: все эти здания — и отнюдь не в парке миниатюр — вы встретите в марийской столице! Я расскажу, как город обрел свой яркий облик, а отдельное внимание уделим коренным жителям региона, сохранившим исконные верования вопреки влиянию мировых религий.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
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Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы

Что вас ожидает

Языческие марийские земли
Путь в Йошкар-Олу будет пролегать через загадочные и заповедные леса, в которых находится до 600 языческих рощ и сакральных мест. Осматривая из окна автомобиля живописную природу республики, вы узнаете историю создания города на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного, и услышите рассказ о местной религии, традициях и культуре марийцев. Также мы поговорим о колдовстве, магии, легендах, загадочных явлениях, которыми пронизаны эти места… И о том, как в здешних краях, в тесном соседстве с мировыми религиями, за много веков не рассеились древние языческие традиции.

Пестрая архитектура Йошкар-Олы
На прогулке по городу я расскажу, как столица республики совсем недавно обзавелась столь неожиданными фасадами и сооружениями, копирующими главные визитные карточки мира.

  • Вы увидите единственные в Европе часы с оживающими скульптурами Иисуса Христа, входящего в Иерусалим с 12 апостолами, и ослика, везущего икону Богоматери в Афон.
  • Пройдете по набережной Брюгге с пряничными домиками и осмотрите ее необычные статуи: Рембрандту, Лоренцо Медичи, Деве Марии с младенцем Христом, Йошкиным кошке и коту.
  • На главной площади Республики посетите кафедральный собор благовещения с мозаичными фресками, прообразом которого является храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
  • Познакомитесь с историей строительства самого молодого кремля России — Царевококшайского.
  • Осмотрите нетривиальный памятник «Свадьба века» и сможете загадать желание возле дерева любви.
  • А в завершение посетите музей «Сказки» под открытом небом и в одном из местных кафе познакомитесь с национальной кухней, известной старинными и очень вкусными блюдами.

Организационные детали

  • Трансфер оплачивается отдельно — 1500 руб.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в любом удобном для вас месте
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы
Казань — Йошкар-Ола: в гости к последним язычникам Европы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
С самого детства изучаю историю и архитектуру родного края. Вот уже 4 года профессионально занимаюсь экскурсиями по Казани и её окрестностям. В последнее время провожу индивидуальные экскурсии на автомобиле, чтобы гости нашей столицы без спешки и толпы людей осмотрели все достопримечательности. Моя цель — индивидуальный подход, море впечатлений, хорошее настроение и желание вернуться вновь...
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