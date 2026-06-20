Руслан проводит ещё 3 экскурсии

7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Представьте себе место, где византийские фасады и фламандские домики соседствуют с Венецианской площадью Сан-Марко и баварским Нойшванштайном.
Добро пожаловать в Йошкар-Олу, где история и современность переплетаются в удивительном ансамбле архитектуры.
Во время читать дальшеуменьшить
этой индивидуальной экскурсии вы не только увидите уникальные часы с оживающими скульптурами и пройдетесь по набережной Брюгге, но и познакомитесь с коренными жителями региона, которые сохранили свои исконные верования на протяжении веков.
Мы расскажем вам, как город обрел свой неповторимый облик, и покажем, что делает Йошкар-Олу поистине уникальным местом.
Откройте для себя историю создания города на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного, и узнайте о местной религии, традициях и культуре марийцев.
Эта экскурсия станет вашим личным путеводителем в мир марийских языческих земель и архитектурных чудес
Лучшее время для посещения «7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы» - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны прохладные дни и дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур, но всё же возможна для тех, кто не боится холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Часы с оживающими скульптурами
Набережная Брюгге
Кафедральный собор благовещения
Царевококшайский кремль
Памятник «Свадьба века»
Музей «Сказки»
Описание экскурсии
Языческие марийские земли
Путь в Йошкар-Олу будет пролегать через загадочные и заповедные леса, в которых находится до 600 языческих рощ и сакральных мест. Осматривая из окна автомобиля живописную природу республики, вы узнаете историю создания города на Кокшаге, построенного по приказу сына Ивана Грозного, и услышите рассказ о местной религии, традициях и культуре марийцев. Также мы поговорим о колдовстве, магии, легендах, загадочных явлениях, которыми пронизаны эти места… И о том, как в здешних краях, в тесном соседстве с мировыми религиями, за много веков не рассеялись древние языческие традиции.
Пестрая архитектура Йошкар-Олы
На прогулке по городу я расскажу, как столица республики совсем недавно обзавелась столь неожиданными фасадами и сооружениями, копирующими главные визитные карточки мира.
Вы увидите единственные в Европе часы с оживающими скульптурами Иисуса Христа, входящего в Иерусалим с 12 апостолами, и ослика, везущего икону Богоматери в Афон.
Пройдете по набережной Брюгге с пряничными домиками и осмотрите ее необычные статуи: Рембрандту, Лоренцо Медичи, Деве Марии с младенцем Христом.
На главной площади Республики посетите кафедральный собор благовещения, прообразом которого является храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге и собор Василия Блаженного в Москве.
Познакомитесь с историей строительства самого молодого кремля России — Царевококшайского.
Осмотрите нетривиальный памятник «Свадьба века».
Гуляя по бульвару «Амстердам», загадаете желания у «Йошкиного кота».
А в завершение посетите музей «Сказки» под открытым небом.
Организационные детали
Трансфер на кроссовере HAVAL F7 включен в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2714 туристов
С самого детства люблю историю и архитектуру родного края. С 2018 года я аккредитованный универсальный гид: провожу экскурсии по старой и новой Казани, в кремле, а также специализируюсь на загородных читать дальшеуменьшить
маршрутах (Свияжск, Храм всех религий, Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Йошкар-Ола)
Мои экскурсии — это всегда индивидуальный подход. Я стараюсь подстраиваться под темп, интересы и возраст гостей, адаптирую маршрут по желанию и делаю всё, чтобы путешествие было комфортным и запоминающимся. Подаю материал доступно, с фото- и видеоматериалами. Главное для меня — подарить вам впечатления, хорошее настроение и, конечно, любовь к нашему краю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
путешествие началось в назначенное время на комфортабельном автомобиле. Наш гид и водитель в одном лице Руслан всю дорогу рассказывал нам о своём родном крае - Татарстане, а затем о республике читать дальшеуменьшить
Марий Эл. Глубокие познания истории, культуры, традиций, правильная речь- это Руслан. Поминутно рассчитана экскурсия, мы и не торопились и все успели посмотреть. сопровождение фото и видео материалом очень дополняет и так интересный рассказ. Рекомендуем, не пожалеете. 👍🏻
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Е
Елена
Хочется выразить благодарность Руслану за прекрасную экскурсию. Начиная путешествие на машине из Казани и до Йошкар-Олы превращалось в незабываемую историю. Много продемонстрировано наглядного и видео материалов, изложено большое количество исторических читать дальшеуменьшить
фактов, много прогулок. Но весть материал изложен настолько легко, что экскурсия прошла на одном дыхании, не заметив как быстро пролетело время. Человек продолжает мастерски расти в своем направлении, что позволяет это отметить. Спасибо!
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Е
Елена
Ездили на экскурсию в Йошкар-Олу с гидом Русланом. Спасибо! Хорошо организована поездка. Время в пути пролетело очень быстро. Мы совершенно ничего не знали про этот регион. Поэтому для нас все было интересно. Если есть возможность побывать в столице Марий Эл, то рекомендуем Руслана!
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Людмила
Посетили экскурсию “7 чудес Йошкар-Олы” и остались в полном восторге от этого яркого путешествия по марийской столице. Поездка была легкой и интересной. Руслан по дороге в Иушкар-олу рассказывал историю каждого читать дальшеуменьшить
начеленного пункта, который мы проезжали.
Сам город поражает своей эклектичной архитектурой — от византийских фасадов и баварских замков до венецианских площадей и фламандских домиков, создавая ощущение мини-Европы на берегу Кокшаги.
Особенно запомнились анимационные часы с 12 апостолами и Иисусом Христом на ослике — каждые три часа они оживают под духовную музыку, это настоящее чудо инженерной мысли без аналогов в мире.
Прогулка по набережной Брюгге с пряничными домиками, статуями Рембрандта и Лоренцо Медичи, а также загадывание желаний у Йошкиного кота добавили сказочности.
Руслан увлекательно рассказал о языческих традициях марийцев, их священных рощах и истории города, основанного по указу сына Ивана Грозного.
Рекомендую всем, кто рядом с Казанью: это не просто осмотр, а погружение в культуру и легенды!
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Е
Елена
Руслан интересный рассказчик, знающий большой обьем как исторических фактов так современной истории, для себя отметили, что Руслан человек который очень любит всем сердцем свой город, местных жителей и его гостей, и с этим теплом в сердце рассказывает про историю и религию соседней Республики
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Любовь
Экскурсия прошла на высшем уровне! Нам очень понравилось!!! Наш экскурсовод Руслан рассказывал очень интересно и приводил много исторических фактов, а также ответил на все наши вопросы. Мы рады, что выбрали именно эту экскурсию!
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