Путешествие в Йошкар-Олу из Казани

Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города

Центр Йошкар-Олы — умелая стилизация средневековой Европы и старинных русских городов. Вы погуляете по набережной Брюгге и увидите замок из заставки студии Дисней. Оцените копию Спасской башни московского Кремля и старинной Царевококшайской крепости.

А еще узнаете, почему в Йошкар-Оле стоят памятники Грейс Келли, принцу Рене III и Лоренцо Медичи «Великолепному».
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Йошкар-Ола изнутри

На Патриаршей площади вы увидите сказочный кукольный театр, вдохновленный баварским замком, и скульптурную композицию в честь святых Петра и Февронии. А на площади в итальянском стиле — башенные часы с движущейся фигурой ослика с иконой Божией Матери на спине. Кроме того, я покажу вам симпатичного Йошкиного кота и памятник князю Оболенскому-Ноготкову — основателю «Царева города на Кокшаге».

Местные музеи и марийская кухня

В Этнографическом музее вы узнаете, как живут древние и современные марийцы, почему их называют «последними язычниками Европы» и как они связаны с венграми. А в музее Сказок под открытым небом встретите Бабу Ягу, Царевну Лягушку и Водяного. Если пожелаете, также отведаете традиционные марийские блюда: многослойные блины коман-мелна и подкоголи с начинкой из щуки.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Этнографический музей — 130 рублей взрослые, 60 рублей дети
  • Мы будем перемещаться на комфортабельном кроссовере HAVAL F7. Цена экскурсии на вашем автомобиле составит 7500 рублей.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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