Мы отправимся на тематическую экскурсию, которая познакомит с главными объектами спортивной Казани, которую по праву называют спортивной столицей России.
Вы увидите Дворец водных видов спорта и Дворец единоборств, баскетбольную арену, а еще побываете на стадионе «Ак Барс Арена» и в музее «Эффект спорта».
Вы увидите Дворец водных видов спорта и Дворец единоборств, баскетбольную арену, а еще побываете на стадионе «Ак Барс Арена» и в музее «Эффект спорта».
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ждетПредставляем вашему вниманию тематическую экскурсию, которая познакомит с главными объектами спортивной Казани и биографиями известных спортсменов. Казань — спортивная столица России. Город по праву и с гордостью носит это звание, проводя множество международных турниров и являясь домом для целого ряда титулованных клубов. XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года подарила столице Татарстана богатое наследие в виде самых разнообразных спортивных объектов, клубов и секций. Благодаря развитой инфраструктуре в Казани проводились крупнейшие международные соревнования: XVI чемпионат мира FINA по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций FIFA в 2017 году, матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вы увидите:•Дворец водных видов спорта — крупное крытое спортивное сооружение в Казани, предназначенное для проведения тренировок и соревнований по водным видам спорта;
- Дворец единоборств «Ак Барс» — спортивный объект, на базе которого проводились соревнования Всемирной Универсиады 2013 года;
- баскетбольное спортивное сооружение «Баскет-Холл» — домашняя арена баскетбольного клуба «УНИКС», где проводятся международные турниры по всем вида спорта;
- стадион «Татнефть-Арена» — один из самых больших и хорошо оснащённых ледовых дворцов спорта. Вы посетите:• стадион «Ак Барс Арена» — универсальный футбольный стадион наивысшей четвёртой категории УЕФА;
- музей «Эффект спорта».
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|2 800 ₽
|Дети 7-14 лет
|2 600 ₽
|Дети до 7 лет
|1 000 ₽
|Пенсионеры
|2 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец водных видов спорта
- Дворец единоборств «Ак Барс»
- Баскетбольное спортивное сооружение «Баскет-Холл»
- Стадион «Татнефть-Арена»
- Стадион «Ак Барс Арена»
- Музей «Эффект спорта»
Что включено
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты во «Дворец спорта»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра - 200 руб/чел.
Место начала и завершения?
Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Похожие экскурсии из Казани
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Завтра в 21:00
28 июня в 21:00
14001 260₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 19:30
Завтра в 20:30
7 900₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июля в 15:30
12 июля в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.