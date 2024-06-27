Что вас ждет

Дворец единоборств «Ак Барс» — спортивный объект, на базе которого проводились соревнования Всемирной Универсиады 2013 года;

баскетбольное спортивное сооружение «Баскет-Холл» — домашняя арена баскетбольного клуба «УНИКС», где проводятся международные турниры по всем вида спорта;

стадион «Татнефть-Арена» — один из самых больших и хорошо оснащённых ледовых дворцов спорта. Вы посетите:• стадион «Ак Барс Арена» — универсальный футбольный стадион наивысшей четвёртой категории УЕФА;

музей «Эффект спорта».

Представляем вашему вниманию тематическую экскурсию, которая познакомит с главными объектами спортивной Казани и биографиями известных спортсменов. Казань — спортивная столица России. Город по праву и с гордостью носит это звание, проводя множество международных турниров и являясь домом для целого ряда титулованных клубов. XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года подарила столице Татарстана богатое наследие в виде самых разнообразных спортивных объектов, клубов и секций. Благодаря развитой инфраструктуре в Казани проводились крупнейшие международные соревнования: XVI чемпионат мира FINA по водным видам спорта 2015 года, матчи Кубка конфедераций FIFA в 2017 году, матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Вы увидите:•Дворец водных видов спорта — крупное крытое спортивное сооружение в Казани, предназначенное для проведения тренировок и соревнований по водным видам спорта;