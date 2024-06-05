1 чел.
По популярности
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
Круиз
1 час
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: Красавица в огнях
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где исторические памятники и современные здания сияют в свете ночных огней
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
66806 012₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Казани в лицах
Узнать, как жила Казань в царскую эпоху, и рассмотреть главные памятники города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1 099₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на авто-экскурсии
Начало: Старо-Татарская слобода, Памятник Марджани
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
4 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По Казани - со спортивным комментатором
Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Казань спортивная
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Приятное вечернее путешествие на автобусе. Экскурсовод с удивительным именем Ландыш рассказала про город и его жителей. Единственное, я не успевала
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ЕЕлена4 июня 2024Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
- ФФаина4 июня 2024Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
- ЮЮлия3 июня 2024Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.
- ААнна3 июня 2024Красивые локации. Самое главное, что ребёнку понравилось.
- ААнтонина31 мая 2024Руфат - прекрасный рассказчик. Узнали много интересного из жизни и быта Казани тогда и сейчас. Проехали по всем крупным достопримечательностям,
- ААнна30 мая 2024Огромная благодарность Руфату за чудесное путешествие! Только с таким увлеченным, эрудированным, умным, ироничным и, главное, влюбленным в свой город человеком, получится увидеть, погрузиться и понять хоть малую толику жизни, кипящей вокруг, и влюбиться в этот особенный город и людей! Спасибо!
- ННаталья28 мая 2024Отлично организованная программа экскурсии, экскурсовод пунктуален, вежлив, материал подан доступно, интересно, с юмором, чувствуешь себя максимально комфортно, в машине удобно, чисто.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казань Арена»
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