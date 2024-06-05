🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 682 отзыва Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00 1400 1 330 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 162 отзыва Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды Начало: У вашего отеля от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 206 отзывов Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии Начало: По договоренности 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 331 отзыв Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами Начало: В районе метро Площадь Тукая 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 197 отзывов Казанский кремль и вся Казань за 4 часа Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города Начало: По договоренности 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 60 отзывов Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии Начало: У вашего отеля в черте города от 12 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер Начало: Ваш отель от 14 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 2 часа 473 отзыва Популярное предложение Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами Начало: Недалеко от Казанского кремля Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00 1100 990 ₽ за человека

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 1 отзыв Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе) Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 21:00 1100 1 045 ₽ за человека

🚤 На катере Круиз 1 час 8 отзывов В тренде На катере по реке Казанке Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса Начало: На улице Брюсова 51 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Ночная прогулка по Казани и винная дегустация Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков 5 760 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Волшебство вечерней Казани Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города 7 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 13 отзывов Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 109 отзывов Вечерняя экскурсия по Казани: Красавица в огнях Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где исторические памятники и современные здания сияют в свете ночных огней 6680 6 012 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов История Казани в лицах Узнать, как жила Казань в царскую эпоху, и рассмотреть главные памятники города Начало: По договоренности 6 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 40 отзывов Вечерняя Казань: автобусная экскурсия Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города Начало: В отеле Татарстан Расписание: ежедневно в 21:00 1 099 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Вся современная Казань за 3 часа Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на авто-экскурсии Начало: Старо-Татарская слобода, Памятник Марджани 4 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Сказки вечерней Казани Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты Расписание: Каждый день в 20.00 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 4 отзыва Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое Начало: Около центра семьи Казан Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа По Казани - со спортивным комментатором Погрузиться в историю казанского спорта - со множеством интересных деталей из первых рук 11 500 ₽ за всё до 6 чел.